Nejrychlejší taxi v Praze? Podívejte se, jak Kopecký vozil zákazníky v závodní Fabii R5!

Jaké by to bylo, kdyby vám taxikáře v pražských ulicích dělal rallyeový šampion Jan Kopecký? Třiadvacet vyvolených tuto příležitost dostalo a stálo to za to.

Tým Škodovky letos prožil nejúspěšnější rok od vstupu do světa motorsportu. Oslavil to limitovanou edicí nejostřejší Fabie současnosti, ale to není vše. Šampion Jan Kopecký totiž pražskými uličkami povozil 23 vyvolených, kterým v Tým Škodovky letos prožil nejúspěšnější rok od vstupu do světa motorsportu. Oslavil to limitovanou edicí nejostřejší Fabie současnosti, ale to není vše. Šampion Jan Kopecký totiž pražskými uličkami povozil 23 vyvolených, kterým v závodní Fabii R5 posloužil jako taxikář! „Byl jsem dobře připravený, měl jsem s sebou na palubě sáček v barvách Škody,“ vtipkoval po jízdách Kopecký. Nevolno se prý naštěstí neudělalo nikomu. Celá akce byla připravena jako dárek věrným fanouškům. vtipkoval po jízdách Kopecký. Nevolno se prý naštěstí neudělalo nikomu. Celá akce byla připravena jako dárek věrným fanouškům. Škoda Fabia Edition R5 oficiálně: Limitka na oslavu úspěchů Přes den Kopecký udělal radost „zákazníkům“ na stanovišti na Ovocném trhu, po setmění se pak přesunul do Dlouhé ulice, kde to pravidelně žije pestrým nočním životem. Jak dokládá přiložené video, jízdu si neužili jen samotní cestující, ale i sám závodník. Přes den Kopecký udělal radost „zákazníkům“ na stanovišti na Ovocném trhu, po setmění se pak přesunul do Dlouhé ulice, kde to pravidelně žije pestrým nočním životem. Jak dokládá přiložené video, jízdu si neužili jen samotní cestující, ale i sám závodník. Spolujezdci to však neměli snadné. Kromě vydržení samotné jízdy dostávali i speciální úkoly. Museli třeba zapínat stěrače soutěžního speciálu či navigovat. Tím si vyzkoušeli, co všechno musí kolega Pavel Dresler při ostrém závodění obstarávat. Spolujezdci to však neměli snadné. Kromě vydržení samotné jízdy dostávali i speciální úkoly. Museli třeba zapínat stěrače soutěžního speciálu či navigovat. Tím si vyzkoušeli, co všechno musí kolega Pavel Dresler při ostrém závodění obstarávat. Škodovka ze sympatické akce připravila videa i fotografie na sociální sítě, vy si je můžete prohlédnout výše. Škodovka ze sympatické akce připravila videa i fotografie na sociální sítě, vy si je můžete prohlédnout výše.