Němci vybrali klasická auta do čtvrt milionu. Nechybí kachna, staré Volkswageny ani Trabant

Pokud se vám někdy do rukou dostal Auto Bild Klassik, případně jeho česká verze Auto Tip Klassik , určitě víte, že němečtí tvůrci úzce spolupracují se společností. Ta se dlouhodobě věnuje sledování trhu s veterány a youngtimery, analyzuje vývoj cen jednotlivých modelů a přináší zajímavá data včetně informací o tom, které vozy mohou být do budoucna zajímavou investicí.

Německý Auto Bild se i tentokrát ponořil do nejčerstvějších dat a sestavil žebříček dvaapadesáti atraktivních klasik, které můžete pořídit do deseti tisíc eur (v přepočtu necelých 260 tisíc korun). To se ale bavíme o těch nejdražších kouscích. Seznam čítá i vozy, na které vám stačí uspořit desetitisíce. Tedy pokud vám nevadí, že to bude Trabant nebo Wartburg.

Všechny klasiky ve výběru mají společné to, že jde o stav 2, což zástupci Classic Data na oficiálních stránkách vysvětlují jako „vůz v dobrém stavu s lehkými známkami opotřebení. Vůz je buď v zachovalém původním stavu, případně po profesionální renovaci, technicky a vizuálně bezchybný, avšak s nepatrnými známkami opotřebení“. Je to sice trochu kostrbaté, ale pointu chápeme…

A jaké poklady tedy v seznamu čítajícím přes pět desítek automobilů jsou? Začínáme těmi cenově dostupnými, mezi kterými najdeme socialistickou legendu. Kousek ve slušném stavu může přijít na 2800 eur, což je v přepočtu lehce přes 70 tisíc korun. O něco dražší už je, jenž má hodnotu vyčíslenou na 3800 eur, tedy necelých sto tisíc korun.

Hledáte-li mezi klasikami něco reprezentativního, určitě vás potěší plejáda stříbrných šípů. Na listině totiž najdeme hned jedenáct exemplářů stuttgartské automobilky v různých hodnotách. Zatímco zabyste dali 3900 eur (101 tisíc korun), podstatně hodnotnější verzeuž se šplhají k hranici oněch deseti tisíc eur.

Neméně zajímavé je zastoupení další německé automobilky – Volkswagenu. Tady Classic Data doporučují, hlavně pak kabriolet, jehož cena v zachovalém stavu atakuje v přepočtu hranici čtvrt milionu korun. Nechybí ani doporučení, mexického Brouka či

Není to ale jen o velkých německých automobilkách, ve výčtu najdeme také unikátní vozy jakoči. Patříte-li zase mezi zájemce o některou z francouzských ikon automobilismu, Classic Data samozřejmě doporučujíči legendární „kachnu“ 2 CV

Pokud zaostříme na nejlepší desítku, pod hodnotu 9800 eur (254 tisíc korun) se nedostaneme. Uzavírá ji právě „kachna“, před kterou se vyjma zmiňovaných Mercedesů objevuje ještěa konečně, jejíž hodnota ve stavu 2 je dle výše zmíněného zdroje rovných deset tisíc eur. Kompletní žebříček zajímavých klasik do této částky najdete v níže přiložené tabulce.