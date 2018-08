Německá rallye v cíli: Tänak zopakoval výhru  

V čele šampionátu je Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), který skončil druhý a zvýšil tak svůj náskok o dva body před obhájcem titulu Sebastienem Ogierem (Ford Fiesta WRC), jenž skončil na čtvrtém místě.

V neděli se vrátily posádky na opakovaný průjezd vinicemi přes Grafschaft a soutěž uzavře Power Stage (poslední speciálně bodovaná erzeta), všeobecně známá jako Bosenberg. Ve třech měřených testech je čekalo celkem 72,18 kilometrů.

Tři v jedné erzetě

Estonec Tänak vedl od třetí rychlostní zkoušky a do posledního dne soutěže vstupoval s převahou 43,7 sekundy na druhého jezdce v pořadí. Hned v úvodní nedělní rychlostní zkoušce přišel o dva soupeře. Druhý Španěl Daniel Sordó (Hyundai i20 Coupé WRC) totiž poslal na šestnácté erzetě svůj vůz v rychlé levé zatáčce do vinice, rozbil čelní sklo a ztratil 1:37,5 sekundy. Propadl se z druhého na sedmé místo, ale vzhledem k poškození auta nemohl v soutěži pokračovat.

Ze hry se ocitl také třetí Fin Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC), který zastavil v měřeném testu kvůli problémům s převodovkou. Zkoušel krokem dojet do cíle rychlostní zkoušky, ale musel nakonec zastavit a odstoupit. Rychlostní zkouška s číslem 16 se stala osudnou také pro Nora Madse Ostberga (Citroën C3 WRC), který havaroval a rozbil zadní přítlačné křídlo auta.

Vítěz dodržel slovo

S ohledem na tyto okolnosti Tänak na prvním místě neriskoval. „Snažil jsem se jet spíše ve středu silnice, raději dále od rozbitých okrajů a stromů. Dařilo se mi držet dobrý rytmus,“ říkal v cíli předposlední zkoušky. Na závěrečné Power Stage (poslední speciálně bodovaná zkouška) skončil druhý o jedinou desetinu sekundy za Ogierem. „Před startem soutěže jsem říkal, že bych se rád pokusil zvítězit a mohl tak ještě přemýšlet na boj o titul mistra světa. Až do poloviny soutěže jsme tvrdě bojovali se Sebem (Ogier), ale nakonec se nám podařilo vyhrát. Ztráta na prvního Neuvilla je sice nyní šestatřicet bodů, ale to ještě není ztracené,“ prohlásil Tänak. Třicetiletý Tänak zopakoval loňské prvenství z Německa a po výhře ve Finsku dokázal, že je aktuálně pravděpodobně nejrychlejším jezdcem světového šampionátu.

Lappiho pálily oči

Na odstoupení Sorda i Latvaly vydělali soupeři v pořadí za nimi. Nejvíce to asi kvitoval Neuville, který si polepšil posunem na druhé místo a navíc jeho největší soupeř v boji o titul (Ogier) byl o dvě příčky za ním. „Byl to hodně těžký závěr soutěže. Potýkal jsem se s udržením rytmu a také důvěra v auto nebyla stoprocentní. Udělal jsem několik chyb a jednou se ocitl na poli. Nebylo to však naštěstí dramatické a situaci se podařilo zachránit. Později jsem zaváhal na jedné odbočce. Je dobře, že jsme konečně v cíli,“ řekl Neuville.

Podruhé se letos podíval na stupně vítězů Fin Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC). V neděli byl ve dvou měřených testech třetí a stejnou příčku uhájil i v konečném pořadí soutěže. „Poslední zkoušky byly náročné, protože na trati bylo hodně nečistoty a klouzalo to. Trochu prachu se mi navíc dostalo do očí. Začaly mě pálit, slzet a já ztrácel orientaci. Závěr se nám však povedl a získali jsme ještě nějaké dobré body na Power Stage,“ konstatoval Lappi, který je i nadále čtvrtý v pořadí šampionátu.

Na čtvrté místo se propracoval v letošní Německé rallye úřadující mistr světa Sébastien Ogier, kterého v sobotním průjezdu nejdelší erzetou srazil z boje o vítězství defekt a ztráta 1:43 minuty. Francouzský pilot Fordu byl na nedělních erzetách jednou druhý a zbylé dvě vyhrál. A to i včetně Power Stage a minimalizoval tak sobotní časové i bodové ztráty. „Nebyl to šťastný víkend. V neděli se nám však dařilo držet dobrý rytmus, i když auto bylo místy nestabilní. Bohužel všechno, co se tady o víkendu odehrálo, znamená, že nám Neuville bohužel odskočil o několik bodů,“ netajil Ogier své rozpoložení. Aktuálně ztrácí na lídra mistrovství 23 bodů.

Kopecký vede šampionát

Český jezdec továrního týmu Škoda Jan Kopecký patřil v sobotu ke smolařům dne. Na prvním průjezdu nejdelší rychlostní zkouškou RZ9 Panzerplatte (38,57 km) měl stejně jako loni defekt pravého předního kola a museli ho s navigátorem Pavelm Dreslerem měnit. „Ztratili jsme minutu osmatřicet sekund a možná jsme mohli být o nějakou sekundu rychlejší při výměně,“ vysvětlil Kopecký problém.

V hodnocení kategorie WRC 2 se propadl na deváté místo, ale boj o vítězství nevzdal. V sobotu vyhrál šest měřených testů WRC 2 a postoupil na třetí místo. V neděli neponechal nic náhodě, byl nejrychlejší v dalších třech erzetách (WRC 2) a radoval se z výhry v této kategorie. Navázal tak na tři letošní prvenství v Monte-Carlu, na Korsice a Sardinii). Se ziskem 100 bodů se probojoval do čela průběžného pořadí WRC 2 a stále tak může pomýšlet na titul mistra světa. „Musím říci, že to byl opravdu velký víkend, díky patří našemu týmu Škoda a všem fanouškům. Bylo jich kolem trati opravdu hodně, a české vlajky byly pořádně vidět. Druhý den soutěže jsme hodně ztratili, ale rozhodli jsme se, že to nevzdáme,“ komentoval Kopecký své vystoupení. Podpořil ho navíc i dvěma body do absolutního pořadí mistrovství světa.

Konečné pořadí Německé rallye:

1. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC)) 3:03:36,9; 2. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +39,2; 3. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:00,9; 4. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) +1:34,5; 5. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +2:02,9; 6. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) +2:13,8; 7. Breen, Martin (Ir., Brit./Citroën C3 WRC) +2:39,1; 8. Griebel, Rath (Něm./Citroën DS3 WRC) +10:41,2; 9. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5) +13:12,8 (1. v kategorii WRC 2); 10. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5) +13:16,6 (2. v kategorii WRC 2).

Průběžné pořadí (po 9 z 13 rallye):

Jezdci: 1. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 172 bodů; 2. Ogier (Fr./Ford Fiesta WRC) 149; 3. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 136; 4. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 88; 5. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) 65; 6. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 60; 7. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 55; 8. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 52; 9. Ostberg (Nor./Citroën C3 WRC) 48; 10. Breen (Ir./Citroën C3 WRC) 45; 11. Meeke (Brit./Citroën C3 WRC) 43; 12. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 40; 13. Paddon (Nový Zéland/Hyundai i20 Coupe WRC) 34; 14. Loeb (Fr./Citroën C3 WRC) 15; 15. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5) 11; 16. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 11; 17. Bouffier (Fr./Ford Fiesta WRC) 4; 18. Griebel (Něm./Citroën DS3 WRC) 4; 19. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 2; 20. Peiniažek (Pol./Škoda Fabia R5) 2; 21. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1; 22. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 1; 23. Lefebvre, (Fr./Citroën C3 R5) 1; 24. Rovanperä (Fin./Škoda Fabia R5) 1.

Týmy: 1. Hyundai Shell Mobis WRT 254; 2. Toyota Gazoo Racing WRT 241; 3. M-Sport Ford WRT 222; 3. 4. Citroën Total Abu Dhabi WRT 159.

Vedení v soutěži: Ogier 55; Tänak 53, Neuville 34, Sordó 9, Mikkelsen 6; Ostberg 4, Meeke 3; Loeb 3, Paddon 2.

Vyhrané RZ: Tänak 49; Neuville 30, Ogier 24, Lappi 13; Latvala 10, Sordó 9, Meeke 7, Loeb 6, Mikkelsen 6, Breen 5, Evans 4, Ostberg 4, Paddon 3, Suninen 3.

Dalším podnikem MS je Turecká rallye (16.-18. září).

Výsledky jsou neoficiální.