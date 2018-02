Německý autoklub si posvítil na letní pneumatiky, konkrétně na rozměry 205/55 R16 a 175/65 R14.

Aktuální výsledky německého ADACu přinesly dvě zajímavá zjištění. To první možná tak překvapivé není - že se při jednotlivých disciplínách ukážou obrovské rozdíly, to se stále ještě občas stane. I když víc než desetimetrový rozptyl při mokrém brzdění, to už může být solidní průšvih. ADAC brzdil na mokru z 80 km/h a zatímco pneu Continental Premium Contact 5 se povedlo zastavit na necelých 43 metrech, Sava Perfecta byla skoro o deset metrů horší.

Druhý závěr ADACu by už trochu překvapivý být mohl. Značky druhého sledu, často lowcostové produkty prémiových výrobců, se těm dražším začínají vyrovnávat. Pokud se budeme pohybovat v „golfovém“ rozměru, tedy 205/55 R16, tak zde se na známku 2,3 dokázala dostat pneumatika Firestone Roadhawk, což je na desetinku stejný výsledek jako u prémiového produktu koncernu, pneu Bridgestone Turanza. Podobně dopadl Continental, jehož levnější značka Semperit zaostala za „contíkem“ jenom o desetinku.

Semperitu se v testu ADACu celkově docela dařilo. V menším rozměru 175/65 R14 se Semperit Comfort-Life 2 probojoval až na druhé místo.

Vyšší cenovku prémiových pneumatik by podle ADACu mohla obhájit lepší výdrž. V zátěžovém testu německého autoklubu tak třeba absolutní vítěz rozměru 205/55 R16, Michelin Primacy 3, najezdil skoro o dvacet tisíc kilometrů víc než předposlední soutěžící, Infinity Ecosis. Tento plášť a Vredestein Sportrac 5 v zátěžovém testu totálně propadly, jejich konstrukce se zhroutila. Podle ADACu prý ale není důvod k panice, obě pneumatiky si i přes kolaps odnesly hodnocení „dostatečné“. Jednalo se totiž o specifický test s podhuštěnými pneumatikami ve vysoké rychlosti. I přes tuto relativizaci však Infinity a Vredestein obsadily v celkovém hodnocení předposlední a poslední příčku. S dost velkým odstupem.

Výsledky testu ADAC rozměr 205/55 R16 Výsledná známka Michelin Primacy 3 2,1 Bridgestone Turanza T001 Evo 2,3 Continental PremiumContact 5 2,3 Firestone Roadhawk 2,3 Hankook Ventus Prime 3 K125 2,4 Semperit Speed-Lite 2 2,4 Esa+Tecar Spirit 5HP 2,6 Kumho Ecsta H551 2,6 Pirelli Cinturato P7 Blue 2,6 Fulda EcoControl HP 2,9 Giti Premium H1 3,0 Goodyear EfficientGrip 3,0 Nexen N´Blue HD Plus 3,0 Cooper Zeon CS8 3,2 Infinity Ecosis 4,0 Vredestein Sportrac 5 4,0