Nissan March Super Turbo: Miniaturní hothatch s technikou, která předběhla dobu

Původní drobný Nissan Micra (v Japonsku pojmenovaný March) označený K10 s charakteristicky hranatými tvary je u nás málo známým automobilem. Patrně také z důvodu období výroby v letech 1982 až 1992. Pokud se dnes tento vůz někde objeví, zpravidla jde o exemplář na dojetí. Jakkoliv platila jeho mechanika za odolnou a houževnatou (ostatně jako u většiny japonských aut z té doby), koroze vykonala své. Také úroveň poskytovaného komfortu, nemluvě o bezpečnosti odpovídala raným osmdesátým létům. Pod kapotou Micry K10 se běžně nacházel motor MA10, případně později MA12. V obou případech se jednalo o čtyřválec s objemem 1,0, respektive 1,2 litru. Ani u většího motoru výkon nepřesáhl 40 kW.

Pro značkové závody

Micra (March) K10 byla vším, jen ne autem, které by ukrývalo dynamický potenciál a jež by zaujalo náročné řidiče. Navzdory tomu se právě tento vůz stal základem značkového poháru. Poprvé startoval v roce 1987 pod názvem „Little Dynamic Cup Race Cars“. Šlo o závody identických automobilů, podobné například Fiestu Cupu či Sunny Cupu, které se jezdily v 90. letech i u nás. Nebo současnému Octavia Cupu. Závodní verze se označovala jako Nissan March R.

Nabídnout civilní variantu vozu March R se Nissan rozhodl v roce 1989. Na běžné silnice tehdy údajně vyjelo 10.000 těchto vozů, pro civilní použití přeznačených na Nissan March Super Turbo. Tento název mnohem lépe vystihoval neobyčejnou technickou podstatu tohoto v mnoha ohledech výjimečného autíčka. Absence výbavy a dalších „zbytečností“ měla u závodní verze za následek hmotnost pouhých 620 kg. Auta pro silniční provoz byla se 770 kg citelně těžší, avšak i tak velice lehká, dokonce i na poměry 80. let. Snad jen Citroën AX Sport vážil v té době podobně.

110 koní z devítistovky

Pokud odhlédneme od vnějšího vzhledu, kterým Super Turbo kopírovalo závodní „erko“ a jež si zachoval třeba přídavné světlomety kruhového tvaru v masce chladiče, pak tím nejzajímavějším je na celém autě jeho pohon.

Pod přední kapotou se ukrýval motor označený MA09ERT doplněný o slovo „PLASMA“. Tedy čtyřválec z řady MA, která jak píšeme výše, poháněla i civilní verze Nissanu Micra (March). V tomto případě se však jednalo o zcela speciální verzi. V porovnání s větším civilním „litrem“ se zdvihový objem snížil z 987 cmna 830 cm. A sice zmenšením vrtání válců z 68 na 66 mm při zachování zdvihu 68 mm. Ze čtvercového motoru se tak stal lehce nadčtvercový (dlouhozdvihový). Současně došlo ke snížení kompresního poměru z 9,5 :1 (oproti autům nabízeným ve Švýcarsku dokonce z 10,3:1) na pouhých 7,7:1. Hlavním důvodem bylo, jak je patrné z názvu, použití přeplňování.

Jakýsi mezistupeň mezi obyčejnými motory MA10 a agregátem MA09ERT představoval čtyřválec MA10ET. Zachoval si objem 987 cmjako výchozí motor a stejně tak čtvercovou koncepci. „ET“ znamená přeplňování, v tomto případě turbodmychadlem, což se odrazilo v potřebě snížit kompresní poměr z 9,5:1 (10,3:1) na 8,0:1. Výkon se zvýšil z 58 koní (v Japonsku) na 73 koní.

Je to právě přeplňování, v němž se ukrývá ta nejzajímavější technická inovace agregátu MA09ERT. Doplňkové označení PLASMA znamená „Powerful & Economic, Light, Accurate, Silent, Mighty, Advanced.“ Superlativy tedy Japonci nešetřili a věděli proč.

Čtyřválec MA09ERT je totiž přeplňovaný nejen klasickým turbodmychadlem poháněným kinetickou energií spalin, ale současně také mechanicky hnaným kompresorem. Jde tedy o to samé, co Volkswagen prezentoval o mnoho let později jako motor 1.4 TSI Twincharger. Dnes to známe z nejvýkonnější zážehové verze motoru Volvo Drive-E.

Jako historicky první uvedla tuto techniku přeplňování italská Lancia (opět důkaz, o jak progresivního výrobce se jednalo), ovšem pouze na vozech pro závody v rallye. V sériové produkci patří prvenství Nissanu právě s March Super Turbo. Neobvykle řešený japonský motůrek poskytoval výkon 110 koní (81 kW) při 6400 otáčkách za minutu. Maximum točivého momentu udával výrobce 130,4 N.m při 4800 otáčkách za minutu.

Kompresor museli přemostit

Systém pracoval podobně jako na motoru VW 1.4 TSI Twincharger. V nízkých otáčkách se uplatnil kompresor přeplňující tlakem až 69 kPa, k němuž se plynule přidávalo turbodmychadlo, jak rostla kinetická energie výfukových plynů. Od zhruba 4000 otáček za minutu již přeplňovalo pouze turbodmychadlo, a to maximálním plnicím tlakem 97 kPa. Z toho důvodu byla plnicí soustava motoru vybavena kanálem (obtokem), v němž došlo po plném náběhu turbodmychadla k otevření klapky, a tudíž stlačený vzduch mohl proudit okolo již neúčinného kompresoru. Přeplňování pracovalo s rozměrným chladičem stlačeného vzduchu, který je dobře viditelný nahoře na motoru. Přívod vzduchu k němu byl řešen přes otvor v kapotě motoru.

Potentní agregát pracoval na svoji dobu s velmi komplexním elektronickým řízením, ukrývajícím se pod zkratkou ECCS (Electronic Concentrated Engine Control). Poprvé se na motorech Nissan objevilo už v roce 1980. Technicky se systém v lecčem podobal známému Motronicu, neboť uměl řídit nejen okamžik a dávku vstřikování benzínu, ale také okamžik zapalování (předstih zážehu) či poměr čerstvého vzduchu a spalin (EGR), vstupují do motoru. Pracoval samozřejmě již s řízeným trojčinným katalyzátorem.

A co podvozek

Jízdní výkony vozu byly vynikající. Kombinace solidního výkonu, skvělého točivého momentu a hlavně nízké hmotnosti přinesla zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,7 sekundy, čtvrt míle vůz urazil za 15,5 sekundy a maximální rychlost byla na hranici 179 km/h. V tak malém a lehkém autě to však muselo být poněkud dobrodružné…

Podvozek Super Turbo kopíroval výchozí March (Micru). Vpředu byla použita náprava se spodním příčným ramenem tvaru trojúhelníku, vzadu se uplatnila lehká tuhá náprava vedená dvojicí podélných a dvojicí šikmých vzpěr. Oboje doplňoval stabilizátor. Vpředu vůz používal kotoučové brzdy s vnitřním chlazením, vzadu musely postačit bubnové brzdy.

Velmi neobvyklé však bylo použití samosvorného diferenciálu. K jeho blokování (uzavírání) jinak běžného otevřeného typu použil Nissan viskosní spojku, tedy něco podobného, co známé z 90. let z výkonných přeplňovaných Fiatů Coupé či Lancií Nuova Delta HF pod označením Viscodrive. V tak malém autě by to člověk nečekal. Jak to tady fungovalo v praxi, se bohužel můžeme jen dohadovat.

Na rozdíl od závodní verze March R dostalo Super Turbo mnohem bohatší výbavu. Kabina byla kompletně čalouněná, dodnes pěkná sportovní sedadla používala konvenční bezpečnostní pásy a celek doplňoval fešný tříramenný volant. Zajímavost představovala trojice přídavných ukazatelů na nejvyšším místě středového panelu. Kromě hodin zobrazovaly aktuální plnicí tlak přeplňování a také teplotu motorového oleje. Dnes je March Super Turbo větší raritou než ty nejdražší a nejexkluzivnější supersporty. I když, cenovka je pochopitelně daleko nižší - nedávno byl údajně jeden na prodej v Seattlu v USA za 5.500 USD, tedy cca 135.000 korun.