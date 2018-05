Nissan Rogue Millenium Falcon: Jezděte jako Han Solo  

Jakou nejikoničtější vesmírnou loď znáte? Raketoplán? Pch, ten znají všichni, myslete na sci-fi! Enterprise? No, to už je lepší, ale kdybyste si měli vybrat jednu jedinou, nejspíš vám nakonec na zahradě bude parkovat Millenium Falcon. Ano, Star Wars se svými světelnými meči, sílou, chroptícím Darth Vaderem a malým zeleným Yodou jsou velkou kultovní filmovou sérií. Už v první natočené Epizodě IV se objevil sympatický pašerák Han Solo se svou úžasnou lodí. Právě o něm bude nový film Solo: A Star Wars Story.

V rámci propagace se americké zastoupení automobilky Nissan dohodlo s produkční společností, že nejprodávanější SUV na tamním trhu přemění do podoby Falcona. Tím modelem je typ Rogue, u nás známý jako X-Trail. Celkově jde už o třetí stavbu v podobném duchu, tentokrát se ale konstruktéři chtěli opravdu předvést a podle Jeremyho Tuckera, viceprezidenta přes marketing, komunikaci a média odvedli tu nejlepší práci. Pomáhali jim navíc i přímo designéři z Lucasfilmu a ILM.

Nejvíce práce se udělalo na exteriéru, kde nové ručně vyráběné panely z hliníku dostali na auto spoustu drobností z originální vesmírné lodi. Se spoustou detailů vypomohla i 3D tiskárna. Na autě tak najdete i typické laserové dělo, na střeše také tradiční radar, oboje přitom působí jako rekvizity ze skutečného filmu. Panel na čelním okně jasně evokuje kokpit slavné pašerácké kocábky. Až nezvyklá péče ale byla věnována i interiéru, kdy hlavně přední část má co nejvěrněji připomínat velitelský kokpit vesmírné lodi. Opět by si světla a tlačítka mohla zahrát v nějakém skutečném záběru. Také sedadla mají co nejvěrněji připomínat ta z interiéru Falcona a mezi předními najdete i ovladače hyperpohonu.

Vzadu pak jsou výdechy motorů, opět velmi vydařeně provedené. Nissan si dokonce vyhrál se světly, aby z nich šla pěkná modrobílá záře. Auto dostalo také exkluzivní soundsystém Bose s osmnáctipalcovým subwooferem a celkovým výkonem 1500 wattů, o soundtracku ale máte určitě jasno. I když výhled z auta nebude po úpravách nejlepší, díky systému ProPILOT by manévrování nemělo být až tak složité. Ale správný Millenium Falcon se přece dostane z jakýchkoliv potíží, nebo ne?

Martin Tolar