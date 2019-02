Ojetá Škoda Octavia RS 1. generace: Ojetina, nebo už youngtimer?  

Seznam kapitol Úvod Technika Test

Obchodně velmi úspěšná Octavia nebyla úplně prvním modelem Škody vyvinutým už v rámci skupiny VW. Tento titul náleží menšímu modelu Felicia. Jenže zatímco Felicia ve své podstatě vycházela ze základů Favorita (jakkoliv výrazně upravených), byla první Octavia v roce 1996 od základu novým autem. Navíc spolu s první Audi A3 byla zároveň také nosičem zcela nové techniky skupiny VW primárně připravené pro čtvrtou generaci Golfu. Ta na trh dorazil s dvouletým zpožděním za škodovkou.

Po čtyřech letech

Když na trh dorazila sportovní verze RS (Rallye Sport), vyráběla se Octavia už čtyři roky. Stalo se tak v rámci modernizace modelu. Ta přinesla mimo jiné zcela novou a objektivně mnohem lépe řešenou palubní desku, ovšem pro začátek pouze pro lépe vybavené verze. Základní výbava (původně LX, v rámci modernizace přeznačená na Classic) se tak stále musela spokojit s původní, vyznačující se přemírou šedých plastů.

Video

Čím se ale navenek lišila sportovní verze od těch civilních? Předně odlišně tvarovaným předním nárazníkem se spoilerem, lidově zvaným lízátko. Na víku zavazadelníku se nacházel taktéž spoiler a výfuk byl opatřen koncovkou z nerezavějící oceli. Standardem byla 16palcová kola s pneumatikami 205/55 R16, za příplatek ale mohly být sedmnáctky s pneumatikami 205/50. To bylo zvenku vše. Původně existovalo RS pouze coby liftback. Praktičtější varianta kombi dorazila až o dva roky později, opět v rámci - tentokrát ale jen velmi decentní, modernizace.

Více než zvenku se RS odlišovalo v kabině. A to zejména sportovními předními sedadly čalouněnými v kombinaci černé kůže a světlé látky. Ta se velmi snadno ušpiní, navíc odolnost proti otěru je pouze průměrná. Výrazně anatomická sedadla jsou ale velmi pohodlná a navíc tenčí než ta základní. RS tak díky tomu nabízí o špetku více místa pro kolena vzadu sedících cestujících než běžná verze. Rozdíly bylo možné dále zaznamenat dále na přístrojovém štítu a středovém panelu.

Boj s velkými převisy

Při rozvoru náprav 2508 mm a délce karoserie 4513 mm vynikala původní Octavia velmi dlouhými převisy. Dlouhé auto na krátkém podvozku obecně není vzorem pro dosažení příznivé jízdní dynamiky. Zejména předlouhý zadní převis působil na podvozek jako páka. Toto se zde navíc střetlo s jednoduchou zadní nápravou s torzně poddajnou příčkou, která není kinematicky zrovna příkladná. Víceprvkovou nápravu, konkrétně s trojicí ramen na každé straně, tato generace Octavie sice nabízela, ale jen ve spojení s pohonem všech kol. A ten RS nikdy nedostalo.

Při propérování kola má zavěšení kol s torzně poddajnou příčkou jen omezené možnosti, jak udržet pneumatiku co možná největší plochou na vozovce. Toto lze ale zčásti vyřešit použitím velmi tuhých tlumičů, které ovšem zase vyžadují odpovídající tuhost karoserie. A tou octavia s obřím zadním otvorem po otevření výklopné stěny nikdy moc nedisponovala.

Škoda se to přesto v případě Octavie RS pokusila řešit, takže tuhé tlumiče zde doplňuje dvojice přidaných výztuh, vedených šikmo v zavazadelníku mezi podlahou a zadními podběhy. Sice to zvýšilo tuhost karoserie, avšak zároveň poněkud omezilo vyhlášenou praktičnost octavie. Při běžném používání to nepocítíte, pokud byste ale potřebovali převážet objemné předměty, mohou vám dodatečné výztuhy překážet.

O dva roky později se uvedlo RS také v karosářské verzi kombi, které bylo s cenou 735.900 korun o 55.000 korun dražší než liftback. Dnes jde o velkou vzácnost, neboť vzniklo pouhých 3663 kusů z celkového počtu 17.637 kusů Octavie RS první generace. Na rozdíl od liftbacku nedostalo kombi zmíněné výztuhy v zadní části karoserie a také mohlo mít nanejvýš šestnáctipalcová kola.

Změny hlavně vpředu

Aby sportovní verze cestovních automobilů nabídly lepší jízdní vlastnosti, uchylují se jejich tvůrci ke změnám na podvozku. Ty mohou být jen dílčí, kdy třeba ramena náprav dostanou tužší uložení, až po zásadní, reprezentované zcela jinou přední nápravou. Příkladem je třeba současný či minulý Renault Mégane R.S.

V případě první generace Octavie RS se výrobce vydal cestou jen malých úprav. To znamená, že spodní příčné rameno přední nápravy modifikovaného McPhersonu je na RS stejné jako u civilních verzí. Ta největší změna se tak ukrývá v řešení stabilizátoru. U běžných Octavií je uchycen přímo do ramen. Z pohledu spolehlivosti je toto vhodnější, z hlediska účinnosti ale má svá omezení. U verze RS stejně jako u Combi 4x4 použil výrobce účinnější řešení se stabilizátorem uchyceným přímo k tlumičovým vzpěrám prostřednictvím táhel, lidově přezdívaných kosti. Změnami prošlo rovněž odpružení, přičemž v rámci něj se světlá výška podvozku snížila o 15 mm.

Běžné Octavie neměly příliš účinné brzdy. U RS to ale neplatí, neboť to jako jediné dostalo velké přední kotouče o průměru 312 mm (slabší verze běžné Octavie s motorem 1.8 20V Turbo o výkonu 110 kW používala vpředu kotouče s průměrem 288 mm) a rovněž ventilované kotouče vzadu.

Ceny letí vzhůru

Původní Octavia RS se vyráběla až do roku 2005. To už se ale rok nabízela druhá generace modelu, ovšem ještě bez verze RS. I nejmladším kusům je tak letos již 14 let. Jenže doby, kdy se tohle auto nacházelo na cenovém dně, jsou již dávno pryč. Na trhu dnes převládají dvě skupiny tohoto vozu. Tou první jsou pozměněná auta, která mají do originálu často daleko. Za dob aktivního života totiž měli mnozí pocit, že musí tento vůz nějak „vylepšit“. Takové vozy ale budou jen stěží mít nějakou hodnotu. Zvlášť když řada z nich má za sebou těžký život a na kontě stovky tisíc kilometrů. To pak i ta nejodolnější technika může selhat.

Na druhé straně jsou pěkná auta v originálním stavu a malým proběhem kilometrů. A ta lákají ke koupi. Problém je, že jich je hodně málo a když už se nějaké objeví, zpravidla je velmi rychle pryč, a to i přes poněkud vyšší cenu, která může klidně atakovat částku přesahující 170.000 korun. A vůbec nezáleží na roku výroby. S náhradními díly by ale zatím neměly být problémy. Škoda totiž drží kompletní nabídku součástek po dobu minimálně 15 let od ukončení výroby modelu. Vzhledem k tomu, že první novodobá Octavia se s přídomkem Tour vyráběla až do roku 2010, nějaký čas ještě náhradní díly přímo od výrobce k mání budou.

Jak šel čas

Představení první generace Octavie.

V září modernizace vozu. V rámci ní představení sportovní verze RS s karoserií liftback a motorem 1.8 20V Turbo se 132 kW.

Na podzim opět modernizace coby modelový rok 2003. Nahrazení malého pravého zrcátka větším. Příchod verze RS s karoserií kombi.

Uvedení druhé generace Octavie. Ta původní se vyrábí dále coby Octavia Tour.

Představení druhé generace také coby verze RS. Ukončení prodeje původního RS v Evropě.

Doprodej posledních kusů RS na trzích mimo Evropu.

Ukončení výroby první generace Octavie Tour.