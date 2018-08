Ojeté BMW řady 5 (E60/E61): Supertechnika, která se však po letech mstí

Seznam kapitol Úvod Technika Test

Po BMW řady 7 čtvrté generace (E65/E66) a první novodobé řadě 6 (E63/E64) se recenzovaná pětka pátého vydání stala současně třetím vozem, jehož tvary vznikly pod taktovkou Američana Chrise Bangleho. Jak se jeho zásah do designu bavoráků vyvíjel, jasně ukazují právě tyto vozy. Na první „baglovskou“ sedmičku si mnozí nezvykli dodnes, kupé řady 6 ale již vypadalo mnohem lépe a recenzovaná „pětka“ je prostě krásné auto, stejně jako o něco pozdější řada 3 E90. Ano, design je subjektivní záležitost, přesto nelze než ocenit vyvážené proporce. Bangle tak dokázal v případě pětky (ale i trojky) mistrně propojit léty cizelovanou linii vozů BMW s jejich moderním pojetím. Je to vlastně takový předěl. Předchůdci (E39, E34) vypadají vedle E60 již poněkud omšele, novější řady 5 (F10 a G30) jsou zase až příliš velké.

Video

Hliník se nerovná, ale mění

V porovnání s předchozí řadou 5 E39 se zvětšily rozměry vozu, které přinesly mimo jiné třeba o 50 mm více místa pro nohy vzadu. Rovněž se zvětšil objem zavazadelníku v případě sedanu, a to na 520 litrů. Navzdory také bohatší výbavě se hmotnost vozu mezigeneračně snížila. Na tomto výsledku se značnou měrou podílí konstrukce karoserie a nosného skeletu, která zcela nezvykle kombinuje přední část z hliníkové slitiny se zbytkem vyrobeným z oceli. Téměř vše od dělící přepážky mezi kabinou a motorovým prostorem dopředu je hliníkové, od přepážky dozadu ocelové.

Uvedené komplikované řešení sice přineslo nižší hmotnost a také snáze umožnilo dodržet rozložení váhy na nápravy v ideálním poměru 50:50, avšak současně přineslo i řadu nevýhod. Hliník obecně vzato hůře chrání elektroinstalaci proti působení statické elektřiny. To znamenalo použít dodatečnou ochranu pro kabelové svazky a řídicí jednotky v motorovém prostoru. Na druhou stranu hliník neposkytuje spolehlivé ukostření elektroinstalace (záporný pól akumulátoru), což si vyžádalo použití dodatečných komponentů pro zachování elektromagnetické kompatibility (EMC), aby jeden obvod či řídicí jednotka negativně neovlivňovaly jiné. Aby bylo ukostření spolehlivé, použilo BMW dvě speciální ukostřovací kolejnice. Problém představovalo také propojení hliníkové části karoserie s ocelovou. To je řešeno prostřednictvím lepeného spoje v kombinaci se speciálními nýty. Tady nejde jen o spoj jako takový, ale také o zabránění nežádoucí oxidaci oceli při styku s hliníkem.

Hliníková příď ale přinesla u BMW také zcela nové metody oprav karoserie po nehodě. Zdeformovaná přední část (podélníky, podběhy) se tak nesmí rovnat na rovnacím rámu, ale vždy měnit za nové. Při tom se jednotlivé celky částí karoserie z hliníku vyřezávají v místech k tomu určených. Pokud je potřeba svařovat, používá se metoda svařování TIG (pod ochrannou atmosférou). Je to právě hliníková přední část vozu, z níž mají informovanější kupující ojetých BMW E60/E61 často obavy. Při koupi vozu je tak opravdu nutné si ohlídat, aby přední část vozu nebyla v případě, že auto prodělalo havárii, opravována rovnáním. Pro laika je však bohužel toto velmi obtížně zjistitelné. Karoserie tohoto vozu je dodnes vorem tuhosti, k níž přispívá i speciální ocelová deska, vložená do místa přední nápravnice v kombinaci s tyčovou výztuhou tvaru písmene „V“ v motorovém prostoru.

Životnost podvozku? Záleží, kde jezdíte.

Vozy BMW nabízely vždy vynikající jízdní vlastnosti, které ovšem dost závisely na stavu podvozku. Ani u E60 tomu není jinak. A i v tomto případě platí, že životnost „šasi“ není rozhodně věčná. „Životnost podvozku pětky E60 dost závisí na provozu a charakteru jízdy. Máme zkušenosti, že lépe jsou na tom auta, která běžně jezdí, než různé uloženky a vozidla na víkend,“ říká na úvod k řadě 5 Martin Dubský, v komunitě nadšenců do BMW přezdívaný „madu“, ze společnosti AutoPupik, uznávaného pražského specialisty na vozy BMW a Mini.

Podle Dubského mohou mít pětky E60 dovezené z Německa i po proběhu 250.000 km stále původní podvozek. „Na autech provozovaných na našich silnicích se jednotlivé části podvozku začínají měnit běžně po ujetí devadesáti až sto třiceti tisíc kilometrů,“ upřesňuje Dubský.

Jako první se většinou hlásí klepáním tyčky stabilizátoru na přední nápravě. Ty Martin doporučuje vyměnit co nejdříve. Když už nic, je to levné, v řádu stovek korun. „Táhla stabilizátoru tady totiž odvádějí obrovskou práci. Pokud se mění včas, dokáže to prodloužit životnost drahých ramen,“ poznamenává Dubský.

Přední náprava řady 5 využívá již tradičně dvě spodní ramena – příčné a šikmé. Výměna jedné strany vyjde materiálově na 10.800 korun. Uvedená cena je za ramena z náhrady. V AutoPupik mají nejlepší zkušenosti s výrobky firmy Swag. Naopak vůbec nedoporučují třeba Meyle, které se dle jejich názoru za léta hodně zkazilo. Ramena tady ale netrpí pouze vinou jízdy po výmolech, ale také mechanicky. „Jejich silentbloky poškozuje olej unikající z hadic a intercooleru turbodmychadla u přeplňovaných motorů. Bohužel teče trochu nešťastně právě na silentbloky,“ říká své poznatky z praxe Dubský.

Pozor na široké pneumatiky

Oproti přednímu zavěšení kol vykazuje to zadní životnost delší, byť i tady se v AutoPupik setkávají s typickými závadami. „Problém představuje přední horní příčné rameno, na němž je excentr pro nastavování geometrie kol. Jeho ocelový šroub po letech doslova zaroste do hliníkové části, takže pouhé seřízení geometrie zadní nápravy může znamenat značný problém,“ říká Martin Dubský. Druhou, byť méně častou slabinou, je rozměrný kulový čep dole v těhlici, kterým prochází dlouhý šroub spodního ramene tvaru písmene „H“. BMW jej naštěstí dodává samostatně a vyjde na dva až tři tisíce korun.

Teď si možná řeknete, proč nastavovat geometrii zadní nápravy. Mnozí majitelé těchto bavoráků si na ně dávají velká kola s širokými pneumatikami - jednoduše proto, že to lépe vypadá. Velkými koly se rozumí od průměru 18 palců výše. Problém je, že širokým pneumatikám a velkým kolům by se měla přizpůsobit také geometrie náprav. To ale skoro nikdo nedělá a výsledkem je předčasné sjíždění pneumatik.

Aby ovšem byla geometrie podvozku pětky udělaná správně, musí být auto zatíženo předepsaným způsobem v kabině a v zavazadelníku. A dále musí mít plnou nádrž. To samé platí pro test tlumičů. „V opačném případě se i nové tlumiče mohou jevit jako opotřebené, s čímž jsme se už také opakovaně setkali,“ vypráví Dubský.

Kde to má rozvody?

Snad každý chce v BMW řady 5 glorifikovaný řadový šestiválec, přesto se mnozí, třeba i kvůli ceně, spokojí se čtyřválcem. Vzhledem k tomu, že naprostá většina těchto BMW prodávaných na trhu ojetin má na zádi označení „520d“, popřípadě „525d“ a „530d“, zaměříme svou pozornost na tyto vznětové verze.

Specializované servisy BMW, AutoPupik nevyjímaje, rozlišují u těchto motorů jednu zcela zásadní technickou věc. A sice, zda má motor rozvody řešené vždy soustavou řetězů umístěné klasicky vpředu, nebo jsou vedeny vzadu. To znamená mezi motorem a převodovkou.

Pokud začneme čtyřválcem 520d, tak v E60 byly toto motory dva. Bohužel oba se nějaký čas vyráběly souběžně a oba mají identický zdvihový objem 1995 cm. Dokonce i výkon mohou mít stejný – 120 kW. Starší motor M47, nabízený s výkony 110 a 120 kW, se vyznačuje litinovým blokem a rozvody vedenými vpředu. Naopak novější hliníkový čtyřválec N47 poskytoval 120 a 130 kW. Běží hladce díky vyvažovacím hřídelům a má rozvody vedené vzadu. Větší šestiválec 525d a 530d - tedy motor M57, se chlubí výkonem 120 až 173 kW. Ve verzi 535d dokonce 200 kW, později až 210 kW. Šestiválec měl po celou dobu produkce rozvody vedené vpředu.

Obecně vzato, rozvody vpředu bez ohledu na to, zda jde o čtyřválec nebo šestiválec, jsou výrazně spolehlivější než ty umístěné vzadu. „Slabinou je ale v tomto případě takzvaný kombinovaný napínák, který napíná spodní i horní řetěz. Pokud se unaví, řetěz působí rázy na vodicí lišty z Eloxu, které se časem opotřebí. Volný řetěz se v tomto případě projeví charakteristickým zvukem po zhruba třech až čtyřech sekundách po natočení motoru,“ říká Dubský.

U rozvodů vzadu, tedy motoru N47, jsou použity dva napínáky, takže každý řetěz má svůj vlastní. Bohužel je to celé udělané špatně. „Řetěz se u rozvodů vzadu natáhne klidně o 10 až 13 mm. Tím nejhorším je, že zatímco rozvody vedené vpředu vás zvukem varují, že se blíží jejich konec, ty vzadu nic takové nedělají. Jednoho dne prostě z ničeho nic řetěz přeskočí, byť se motor před tím tvářil, že se nic neděje,“ vypráví Martin Dubský.

Za rozvody na čtyřválec dáte 17.000 korun (je jedno zda vpředu, či vzadu), na šestiválec vyjdou asi na 22.000 korun. To není zase tak strašné. Problém je, že výměnu rozvodů vpředu zvládnou v AutoPupik do druhého dne, ty vzadu mění několik dní. „Abyste se k nim vůbec dostali, musíte vyndat motor s převodovkou z auta, a to je hodně pracné i pro člověka, který věci rozumí,“ stěžuje si Dubský.

Jak šel čas

Představení vozu. Karoserie sedan (E60) a kombi Touring (E61). Zážehové motory 520i, 525i a 530i, vznětové 530d. A dále osmiválec 545i. Šestiválce alternativně s pohonem všech kol xDrive, který předchůdce nenabízel. Šestistupňová manuální převodovka, alternativně šestistupňová samočinná ZF.

Nová vrcholná vznětová motorizace 535d výhradně s pohonem zadních kol a samočinnou převodovkou.

Nový vznětový čtyřválec 520d (M47). Příchod zcela nových zážehových šestiválců N52, které nahrazují dosavadní motory M54. Nově pouze verze 523i, 525i a 530i. Varianta 520i končí bez náhrady. Osmiválec 545i nově nahrazuje jednak 540i se stejným motorem jako dosud u 545i, ale sníženým výkonem a přísnější emisní normou, a dále 550i s výkonem 270 kW. Nový vrchol M5 s desetiválcem a sekvenční převodovkou. Modernizace vozu a doplňkové označení E60 LCI/E61 LCI. Spolehlivější technika, retuše kabiny, celkové dotažení vozu. Zvýšení spolehlivosti elektroniky.

Nový motor 520d (N47) se 120 a 130 kW. Stávající 520d M47 pokračuje v nižších výkonových specifikacích. Nově se vrací verze 520i, tentokrát ale jako čtyřválec N43. Opět nové zážehové šestiválce, tentokrát N53, a sice ve verzích 523i, 525i a 530i.

Končí verze 520d s motorem M47. Dále již pouze čtyřválec N47.

Ukončení produkce řady E60/E61, představen nástupce F10/F11.

Názor odborníka: Jindřich Topol, regionální manažer výkupu AAA Auto

Při uvedení generace E60 na trh před patnácti lety fandové BMW kritizovali ústup od tradičních tvarů karoserie i palubní desky, postupně ale banglovským křivkám přišli na chuť a dnes už se tehdejší pětka naopak v obecném povědomí řadí ke „starým dobrým bavorákům“. V bazarech jde o velmi populární a dobře prodejnou ojetinu, avšak najít skutečně dobrý kus začíná být čím dál těžší. Nájezdy jsou vysoké, údržba bývá s přibývajícími majiteli až na výjimky stále více zanedbaná, trh je zaplevelený maskovanými bouračkami a auty s pofidérní historií. Perspektivní exempláře přitom zůstávají v rukou příznivců značky, kteří dnes asi dost možná nevědí, jakým novodobým BMW by svou pětku nahradili. Situace tedy kopíruje bazarovou kariéru předchozího provedení E39, které sice padlo na bazarové dno, ale přitom pěkné kusy se zajímavou specifikací už pár let rostou na ceně. To se začíná projevovat i u E60, jejíž nejlevnější exempláře koupíte i pod sto tisíc, ale třeba takové osmiválcové 545i a 550i (obzvláště s manuální převodovkou) už začínají platit za přitažlivé youngtimery, které zanedlouho jistě půjdou s cenou nahoru.