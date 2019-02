Ojeté BMW X1 1. generace (E84): Zvýšená jednička? Nebo spíš trojka?  

Seznam kapitol Úvod Technika Test

Z jakého modelu BMW vlastně vychází řada X1? To je přece jednoduché, jedná se o SUV na bázi „jedničky“. Ano, označení vozu skutečně evokuje technický základ v modelu 1. Vždyť X3 vychází z trojky a X5 z řady 5. Jenže ve skutečnosti má řada X1, jejíž první generace E84 se vyráběla v letech 2009 až 2015, základ také v řadě 3, konkrétně karosářské verzi kombi E91. S ní sdílí X1 rozvor náprav 2790 mm, který je 33 mm kratší než vzdálenost náprav větší X3. S 1545 mm je ale X1 oproti řadě E91 výrazně vyšší (1417 mm), z čehož těží poloha sedadel posádky. Pasažéři tak v X1 sedí o 88 mm výše než cestující v trojce E91.

Podvozek podle pohonu

Snaha bavorské automobilky situovat X1 někam mezi dospělejší a známější SUV X3 a běžné kombi řady 3 je rovněž patrná z použité techniky. Zatímco X3 výrobce nabízel výhradně s pohonem všech kol xDrive, u řady X1 měl zájemce o ni na výběr kromě čtyřkolky také variantu s poháněnou pouze zadní nápravou. Takto vybavená auta mají přídomek sDrive.

Použití toho či onoho pohonu se řídilo motorizací. Vrcholné zážehové motory a vznětové motorizace nabízely pouze pohon všech kol. Naopak základní benzinový motor 18i stejně jako vznětový 16d byly vždy ve verzi sDrive, tedy s poháněnou zadní nápravou. U zbylých variant si mohl kupující pohon zvolit.

S příchodem BMW X1 prošel známý pohon všech kol xDrive inovací. Ta zahrnovala zejména zcela nový transfer ATC 350, který nahradil do té doby používaný ATC 300. V jeho útrobách najdete převod s trojicí ozubených kol, které pohánějí paralelní hřídel vedený k diferenciálu přední nápravy. Klasický diferenciál je zde plně nahrazen lamelovou spojkou ovládanou elektromotorem, jehož součástí je i řídicí jednotka pohonu. Za normálních okolností je tak vůz poháněn zadní nápravou. Pohon přední nápravy se připojuje, jen když je potřeba. A nejedná se pouze o případy, kdy zadní náprava ztrácí trakci, ale také při jízdě v zatáčkách, kde lze aplikací pohonu přední nápravy měnit vyvážení vozidla.

S verzí xDrive je ovšem spojena celá řada dalších změn. Z nich zmíníme zcela jiné řízení s převodem 18,5:1 a hydraulickým posilovačem. Verze sDrive používá elektromechanické řízení s poněkud strmějším převodem 16,1:1. Zcela odlišný je u těchto verzí podmotorový rám a také přední náprava.

Ta má v obou případech na každé straně dvě spodní ramena – příčné a šikmé. Ty jsou však v závislosti na použitém pohonu jinak vedena. U verze sDrive je zadní rameno příčné, přední pak šikmé uložené v hydraulicko-pryžovém lůžku - ale pozor, až od května 2011. Do té doby byl použit gumový silentblok. Naproti tomu u xDrive je příčné přední rameno a šikmé to zadní, opět používající hydraulicko-gumový silentblok, a to po celou dobu produkce. V obou případech je hydraulicko-pryžový silentblok k dispozici samostatně coby originální díl. V případě verze s pohonem všech kol je „k mání“ přímo v BMW také čep ramene. U verze sDrive jsou čepy pouze s rameny vcelku.

Zbývá odpovědět, jak je na tom „šasi“ v otázce životnosti. Hydraulicko-pryžový silentblok vyjde na přibližně 1.500 korun, každé z ramen zhruba na 3.200 korun. Pokud byste se rozhodli pro druhovýrobu, specialisté na BMW, například firmy BW Motors či Auto Pupík, doporučují zvolit Lömfelder, který dodává pro BMW i v prvovýrobě. Naopak třeba před lety velmi oblíbené Meyle dle názoru řady servisů již není tak kvalitní, jako bývalo.

U BMW také platí, že čím menší řada, tím je předpoklad pro delší životnost podvozku. I na českých silnicích vydrží původní, případně nahrazené originálními komponenty, proběh sto osmdesát až dvě stě tisíc kilometrů. V daném ohledu ctí X1 plně svůj vzor řadu 3. Pozor také na citlivost zavěšení na různě velká kola. To platí v případě použití kol větších než 16 až 17 palců. To se pak při standardním nastavení geometrie mohou velmi rychle opotřebovávat pneumatiky. Při použití rozměrnějších kol by se měla geometrie náprav tomu přizpůsobit.

S pohonem xDrive se u řady X1 pojí ještě jedna technická zajímavost. Tou je propojení nábojů předních kol s poloosami. To zde není řečeno klasickým drážkovaným spojem, ale čelními ozubenými koly. Vzadu si X1 zachovala obvyklé výše zmíněné řešení.

Kolik je tady dieselů?

U BMW jsou již tradičně zážehové verze označeny písmenkem „i“, vznětové malým „d“. Pokud se zajímáte o X1 a hledáte vznětový motor, můžete při procházení inzerce narazit hned na pět různých motorizací. Jedná se o verze 16d, 18d, 20d a dále 23d a 25d. Varianta 20d byla od roku 2011 nabízena také ve zvlášť úsporné variantě s přídomkem Efficient Dynamics Edition, pojící se výhradně s pohonem zadní nápravy sDrive. Také základní motorizace 16d, dostupná od roku 2012, byla k dispozici pouze se zadním pohonem. Naproti tomu verze 23d a 25d byly vždy čtyřkolkami.

Jak už to u nových BMW bývá, číselné označení již neudává zaokrouhlený objem motoru. Bez ohledu na označení tak mají všechny dieselové X1 dvoulitr známý jako N47D20. Liší se tak pouze výkony a také technikou. Vrcholné verze 23d a 25d mají dvě turbodmychadla, ostatní motorizace pouze jedno. Motor N47 pokrývá v X1 výkonové rozpětí od skromných 85 kW po skvělých 160 kW. Bohužel vznětový řadový šestiválec si pod kapotu X1 nikdy cestu nenašel. Standardem byla u nafty vždy šestistupňová převodovka, která mohla mít u některých motorizací alternativu v šestistupňovém, od roku 2011 dokonce osmistupňovém automatu. Čtyřválec N47 má díky dvojici vyvažovacích hřídelů velmi tichý a klidný chod připomínající šestiválec. Zásluhou hliníkové konstrukce je navíc tenhle motor lehký a rychle se ohřívá na provozní teplotu.

Šestiválec žil jen krátce

Jenže BMW má mít přece šestiválcový motor. Pokud se toho budeme držet, tak v případě X1 bylo toto splněno pouze v prvních dvou letech. A to za předpokladu, že jste zvolili motorizaci označenou jako xDrive25i, respektive xDrive28i. Slabší verze 25i nabízí výkon 160 kW, výkonnější 28i dokonce 190 kW. Jedná se o nejvýkonnější motor v X1, tedy pokud nepočítáte verzi xDrive35i, nabízenou ale pouze na americkém trhu od roku 2013. Ta disponovala výkonem dokonce 225 kW.

Pokud zůstaneme v Evropě, tak obě verze 25i a 28i pohání agregát z řady N52. Ač se tyto motory objevily už v minulé dekádě, dodnes je jejich technika pozoruhodná. Aby se rychle ohřály na provozní teplotu, použilo u nich BMW odpojitelnou vodní pumpu. Motory jako takové pracují s poměrně vysokou teplotou, což je jedno z opatření, díky nimž vynikají velmi nízkou spotřebou paliva. Dle údajů výrobce vykazovala verze 28i kombinovanou spotřebu paliva 9,4 litru na 100 km.

Jinou zajímavostí zůstává hliníkovo-hořčíkový blok válců s pracovními plochami vytvořenými přímo v hliníkové skořepině metodou Alusil. A samozřejmě nechybí technologie plynule proměnného zdvihu sacích ventilů Valvetronic. Vstřikování benzínu je tady ale ještě nepřímé, což je v konečném důsledku lepší řešení než vstřikování přímé. To obecně tvoří více karbonu na sacích ventilech a v sání, neboť zde chybí čistící funkce. Oba šestiválce se pojily výhradně se šestistupňovou samočinnou převodovkou a vždy také s pohonem všech kol xDrive. V případě X1 je asi největší problém motorizace 25i a 28i se šestiválcem na trhu vůbec najít. Většina majitelů těchto aut volila raději diesel. Také velmi krátký život motoru N52 v X1 stojí za malým výskytem těchto verzí na trhu ojetin. Rovněž počítejte s tím, že šestiválec bude dražší než stejně starý čtyřválec s obdobným proběhem kilometrů. Holt BMW a řadový šestiválec jsou nerozlučná dvojka, což platí, byť v omezené míře, dodnes.

Jak šel čas

Na podzim představení vozu. Pětidveřová karoserie SUV na bází řady 3 kombi E91. Výhradně zážehový šestiválec 3.0 ve verzi 25i (160 kW) a 28i (190 kW), oba motory řady N52, oba s pohonem všech kol xDrive. Vznětový motor 23d s pohonem všech kol xDrive. A dále 20d v kombinaci s pohonem zadních kol drive, respektive všech kol xDrive.

Další pohonné jednotky. Konkrétně 18d s xDrive a sDrive coby motor N46 a dále nejslabší zážehový motor 18i výhradně s pohonem zadních kol.

Ukončení výroby šestiválců 25i a 28i. Místo nich přijíždí nový přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec N20 s obchodním označením 28i s výkonem 180 kW. Šestistupňová, alternativně nová osmistupňová automatická převodovka. Na podzim čtyřválec 20i drive, respektive xDrive oba z řady N20.

Zahájení prodeje X1 v USA.

Jen pro USA verze xDrive35i se šestiválcem N55 o výkonu 225 kW. Jedná se o nejvýkonnější motor v X1 pojící se s šestistupňovým automatem. V Evropě se bohužel nenabízel.

Ukončení produkce řady X1 E84. Představen nástupce, druhá generace X1 F48.