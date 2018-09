Ojetý vznětový pětiválec Volvo: Jeden z nejlepších dieselů všech dob!

V uplynulých letech jste se mohli pod kapotami vozů Volvo setkat s různými vznětovými motory. Z nich je pouze a jen pětiválec jediným z produkce švédské značky. Ostatní počiny, a sice čtyřválce o objemu 1,6 litru (zpravidla označené D2), stejně jako čtyřválcový dvoulitr (běžně D4) jsou ve skutečnosti motory 1.6 HDi, respektive 2.0 HDi (a tedy vypůjčené od PSA). S pětiválcem je to o něco složitější, minimálně co se týče obchodního označení. Jeho objem je buď 2,0, nebo 2,4 litru. Slabší verze jsou v závislosti na emisní verzi a cílovém modelu pojmenovány D3 (dvoulitr), případně 2.4D (2,4 litru). Populární označení D5 pak náleží pouze výkonnějším verzím s kubaturou 2,4 litru.

Vznětový pětiválec Volva můžeme rozdělit na tři etapy vývoje. První se datuje od roku 2001 do roku 2005 a splňuje emisní normu Euro 3. Následující verze nabízená do roku 2010 byla koncipována pod diktátem Euro 4 a konečně poslední, vyráběná až do příchodu současných motorů Drive-E do roku 2015, splňuje Euro 5.

Euro 3 vs. Euro 4

Nabízí se otázka, jak jednotlivé emisní verze rozeznat. Pětiválec, o němž mluvíme, má vždy zdvihový objem 2,4 litru. Původní verze pro Euro 3 měla označení D5244T nebo T2. Obě se na první pohled lišily výkonem motoru 96, respektive 120 kW. Tato původní verze se vyznačovala kompresním poměrem 18:1 a také absencí částicového filtru. Vstřikování zajišťoval common-rail Bosch EDC 15. Najdete ji třeba v původní S60 či S80 a samozřejmě v XC90.

Od jara 2005 byla tato původní verze postupně nahrazována novou generací. Dle některých zdrojů dostala mírně zkrácený zdvih pístů z 93,2 na 93,15 mm, avšak jinde se uvádí lakonicky objem 2400 cmnebo také 2401 cm. Z hlediska potřeb kupujícího ojetiny jde o zcela zanedbatelný údaj.

Z pohledu uživatele je mnohem důležitější rozšíření verzí. Novým vrcholem se stala varianta se 136 kW následovaná novou verzí se 120 kW. Obě doplnily varianty s 90, respektive 92 kW. Dle interních údajů se jednotlivé verze motorů lišily pouze programem řídící jednotky vstřikování. To i nadále zůstalo common-rail Bosch, ale již v pokročilejší verzi EDC 16. Změnou, kterou uživatelé pocítili, bylo snížení kompresního poměru na 17,3:1, díky čemuž už tak tichý motor ještě dále ztichl. V rámci Euro 4 dostaly tyto agregáty také filtr pevných částic, a sice bezúdržbového typu. Motory pro Euro 4 mají označení D5244T4/T5/T6 a T7.

Vířivé klapky zlobí i zde

Vstřikování common-rail je obecně strašák všech více ojetých moderních dieselů. Že bude třeba jednou vstřikovače nutné vyměnit, je snad každému jasné. „Common-rail od Bosche však pracuje na těchto motorech veskrze spolehlivě,“ říká Pavel Soldát z AZ Servisu, který se na pražské Palmovce opravami vozů Volvo již léta zabývá. „Navíc samotné vstřikovače už dnes nejsou tak nákladné na pořízení jako před lety. Za jeden repasovaný zaplatíte zhruba 4.000 korun, za nový z druhovýroby asi 8.500 korun,“ upřesňuje Soldát. Potvrzuje známý fakt, že common-rail od Bosche je obecně velmi dobře opravitelný.

Patrně největší změnu při přechodu na Euro 5 zaznamenala hlava válců. I nadále má rozvod DOHC a 20 ventilů s vačkami poháněnými ozubeným řemenem. Oproti verzi pro Euro 3 je však poněkud jiná. Hlavním důvodem je použití vířivých klapek, které zde nejsou vloženy do sání jako například u motorů BMW, PSA či Fordu, ale přímo do kanálu před jeden ze sacích ventilů v hlavě válců. Každý válec má tak jednu klapku.

I přes fakt, že soustava klapek je vyrobena z plastů, nedochází tady dle Pavla Soldáta k jejich trhání a následnému nasátí motorem. Závady se zde omezují spíše na problémy v ovládacím mechanismu. „Celkem pravidelně zde dochází ke vzniku vůlí v ovládacím táhlu, které se lidově řečeno vymele,“ říká Soldát. Klapky jsou ovládány elektrickým motorkem, a že má jejich ovládání vůli, prozradí stále častější padání motoru do nouzového režimu. „Nápravou je výměna klapek spolu s ovládacím táhlem, přičemž se nahrazuje také ventilové víko,“ upřesňuje Soldát. Za opravu si v AZ Servisu řeknou vcelku rozumných 8.500 korun.

Místo podtlaku elektromotor

V rámci přechodu na Euro 4 se také výrazně zpřesnilo ovládání turbodmychadla, či přesněji jeho nastavovacích lopatek. Původní podtlakový člen nahradil elektromotor. Ač toto řešení je považována za choulostivé, zejména z důvodu vyššího tepelného zatížení elektromotoru, v tomto případě nejsou hlášeny nijak časté závady.

V souvislosti s přeplňováním se za slabinu považuje spíše chladič stlačeného vzduchu (intercooler). „Chladič stlačeného vzduchu musí být na pohled suchý. Pokud na něm objevíte prach smísený s olejem, může být příčinou prasklina. Pokud je větší, začne motor přecházet do nouzového režimu,“ upřesňuje Pavel Soldát. Nový chladič vyjde na asi 4.500 korun.

Poprvé také dvoulitr

Od roku 2010 Volvo nabízelo verzi svého pětiválce pro Euro 5. Kompresní poměr se opět snížil, a sice na 16,5:1. Největší novinkou byl příchod motorů označených D3. U původních pětiválců výrobce zkrátil zdvih z 93,15 na 77 mm při nezměněném vrtání 81 mm. To přineslo snížení objemu na dva litry.

Dvoulitry D3 se nabízely ve verzích s výkony 100, 110, 120 a 130 kW a vždy se pojily výhradně s jedním turbodmychadlem. Naproti tomu verze s objemem 2,4 litru dostala poprvé také dvojici kaskádovitě uspořádaných turbodmychadel a tedy sekvenční přeplňování. To se pojilo s výkonnějšími verzemi 151 a 158 kW.

Z pohledu uživatele je hlavním rozdílem zcela nový common-rail s piezo vstřikovači. Kromě toho, že u něj dokáže selhat samotný vstřikovač ve svém ovládacím členu, je také stále velmi problematická repase těchto vstřikovačů. Naopak z hlavy válců zmizely vířivé klapky, takže problémy s nimi se variant pro Euro 5 již netýkají.

Olej měňte po dvaceti…

Vznětové pětiválce Volvo platí za spolehlivé a odolné motory, které bychom doporučili určitě více než zážehové agregáty Volva. K delšímu přežití vyžadují nešizenou údržbu. Ta zahrnuje výměnu rozvodů po ujetí 160.000 nebo 180.000 km (podle verze motoru). AZ Servis doporučuje při tom vyměnit také vodní čerpadlo a plochý řemen, přičemž dle Pavla Soldáta není potřeba demontovat motor z vozu. Celá operace vyjde na přibližně 11.500 korun. Olej SAE 0W-30, ACEA A5/B5 měňte po ujetí 20.000 km, byť Volvo u některých verzí (například novější D5 se 136 kW) předepisovalo interval až 30.000 km.