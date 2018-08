Omlazená Škoda Fabia z opačných konců ceníku: Jak vypadá holátko vedle plné palby?

Byť jsme vás o cenách omlazené Fabie informovali již v květnu, oficiálně se hodnoty jednotlivých motorizací a prvků výbavy objevují na stránkách mladoboleslavské značky až nyní. Podívali jsme se tedy na to, jak vypadá nejlevnější provedení a rovnou jej „postavili“ vedle našlapaného výbavového stupně Monte Carlo, který jsme doplnili o další příplatkové položky. Zkrátka tak, jako byste ničím neomezení zaškrtali v konfigurátoru absolutně vše

Ale začněme holátkem, při jehož konfiguraci bylo naším požadavkem jediné: sestavit vůz za 279.900 českých korun, tedy nejnižší možnou částku, za kterou Fabii třetí generace po faceliftu koupíte. S takovým požadavkem se musíte spokojit s modrou barvou, právě tento odstín je jako jediný bezpříplatkový. Stejně tak vám musí stačit vstupní motorizace v podobě litrového MPI s výkonem 55 kW v kombinaci s manuální pětistupňovou převodovkou.

Auto vám při základní cenovce posadí na patnáctipalcová ocelová kola s poklicemi. Součástí výbavy je rádio Blues se zdířkou pro USB a SD kartu, halogenové světlomety s LED denním svícením, LED osvětlení registrační značky, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka se směrovkami, elektrické ovládání oken vpředu, manuální klimatizace, či centrál s dálkovým ovládáním. Palubní počítač doprovází automatické spínání světel, výškově nastavitelné sedadlo řidiče a systém stop/start. Pod platem kufru je pak uschována sada na opravu pneumatik.

Pokud by vám výbava Active nestačila, můžete sáhnout po vyšších provedeních Ambition či Style. My ale přeskočíme rovnou na absolutní vrchol nabídky – Monte Carlo. To už se honosí cenovkou od 374.900 Kč a výbava je pochopitelně o poznání bohatší. Nabídne třeba černá šestnáctipalcová kola z lehkých slitin, mřížku chladiče, zrcátka, spoiler, prahové lišty a difuzor v černé barvě, LED přední a zadní světlomety, připojení přes bluetooth, audiosystém s šesti reproduktory, automatickou klimatizaci, elektrické stahování okének i vzadu či sportovní kožený multifunkční volant.

Základní cenovka Monte Carla kalkuluje s litrovým TSI o výkonu 70 kW v kombinaci s pětistupňovou manuální převodovkou. Svižnější alternativu tvoří litrový tříválec s výkonem 81 kW párovaný se šestistupňovým manuálem, případně sedmistupňovou samočinnou převodovkou. A protože chceme postavit co možná „nejnašlapanější“ Fabii, volíme právě variantu s automatem.

Už s takovou se dostáváme na 420.900 Kč, ale my chceme ještě další prvky výbavy. Přidáváme kontrastní zbarvení střechy (+6.000 Kč), které doprovází červená metalíza (+20.300 Kč). Auto posadíme na osmnáctky z lehkých slitin (+12.100 Kč) a přidáme ještě panoramatickou střechu (+16.000 Kč). V bohaté výbavě nesmí chybět balíček Monte Carlo Plus (tempomat, světelný a dešťový senzor či bezklíčové odemykání a startování) za 10.000 Kč, parkovací senzory v předu a vzadu (+8.000 Kč) společně se zadní kamerou (+7.000 Kč).

Za příplatek 8.000 Kč objednáváme hlídání mrtvého úhlu a provozu před vozem, na 3.000 Kč nás přijde digitální radiopříjem, jenž budeme ladit na 6,5“ obrazovce infotainmentu Amundsen s navigací za 15.500 Kč. Přičtěme ještě další „drobné“ výdaje v řádu tisícovek (prošívaná loketní opěrka, gumový koberec do zavazadelníku, zimní paket s vyhřívanými sedačkami vpředu a tryskami ostřikovačů či sportovnější podvozek a dostáváme se na částku 549.617 Kč. A to jsme si s dostupných služeb a servisů připlatili jen za ovládání infotainmentu ze zadních sedadel prostřednictvím mobilní aplikace, což přijde na patnáct stovek. Rozdíl mezi nejlevnější a výbavou našlapanou Fabií tak při konečné kalkulaci činí 269.717 Kč. Takže by si stačilo připlatit deset tisíc korun a měli byste doma dvě holátka…

A co vy? Spokojili byste se se základní výbavou, hledali nějakou zlatou střední cestu, nebo byste se v konfigurátoru klidně rozšoupli? Rozdíly mezi jednotlivými výbavami ještě více znázorní přiložená galerie, kde si oba naše navrhnuté exempláře můžete prohlédnout.