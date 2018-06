Onyx RCR a CTY: Elektrická retro motokola, která mají styl

Je to kolo, nebo motocykl? Vlastně tak trochu obojí. Společnost Onyx představuje dva krásné stroje s retro designem. Oba výrobky kalifornské firmy pohání elektřina, mají však rozdílné zacílení. Zatímco model CTY je určen především na městské popojíždění, robustnější RCR se nezalekne ani putování na delších cestách.

Model CTY dostal 48voltovou baterii a na jedno nabití dokáže v závislosti na rychlosti urazit 25 až 65 kilometrů. Onyx v tomto stroji vidí ideálního společníka do města, na elektrickou energii můžete jet až 30 km/h. A když vám šťáva dojde, začnete šlapat do pedálů. Společně s atraktivním retro vzhledem nabízí motokolo ve srovnání s klasickým bicyklem i vyspělejší podvozek poskytující vyšší pohodlí.

Společnost si novinku cení na 1875 dolarů, což v přepočtu dělá necelých 42 tisíc korun. Součástí stroje je kromě výše popsaného i LCD displej, USB port, bluetooth připojení či inteligentní klíč.

To RCR je ještě vyspělejší produkt. Taktéž můžete využít městského režimu, jenž omezuje rychlost na 30 km/h, ale nemusíte se bát vyrazit ani na delší trasy. Stará se o to elektromotor s výkonem 5,4 kW v kombinaci se 72voltovou baterií, to vše při hmotnosti pouhých 55 kilogramů. Motorka prý na jedno nabití zvládne urazit až 120 kilometrů a mimo obec na ní můžete svištět přes 96 km/h!

Velkou výhodu vidí tvůrci v kompaktnosti svých modelových řad. Uvádí, že stroje se vejdou kamkoliv včetně kanceláře. Ceník RCR startuje na 3500 dolarech (78 tisíc korun), ale pokud si jej předobjednáte nyní, můžete jej mít za 58 tisíc korun. Součástí jsou stejné moderní prvky jako v případě CTY, navíc oba stroje disponují regenerativním brzděním a třemi jízdními režimy: eco, normal a sport.