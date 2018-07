Ostrá emka jako předokolky? Je to obrovská výzva, říká BMW  

Ať už se to skalním příznivcům mnichovské automobilky líbí nebo ne, BMW se nebrání ani modelům s pohonem předních kol. Architekturu FAAR, jež je určena právě pro předokolky, využije značka u minimálně šesti dalších modelů. Zatím ale nepadla zmínka o tom, jestli se v Mnichově chystají produkovat s pohonem předních kol i sportovní deriváty M.

Nyní se o tomto tématu rozhovořil Frank Van Meel, šéf „emkové“ divize. Byť uznává, že pohon předních kol je téměř v rozporu s filosofií BMW M, možnost zcela nevyloučil. Dokonce ji označil za velkou výzvu.řekl během akce s M2 a M5 ve Španělsku.

Pokud se sportovních předkolech skutečně dočkáme, mohlo by jít o vozy M Performance , tedy mezistupeň mezi standardními modely a jejich ostrými variantami. Dle Van Meela jsou takové předokolky pravděpodobnější než čistokrevné vozy M.

dodal závěrem s tím, že konkrétnější už být nechce.

Ostatně i nové BMW M5 přesedlalo z pohonu zadních kol na čtyřkolku, byť díky svým flexibilním vlastnostem umí i nadále zachovat jízdní požitek zadokolky. A pokud by se BMW skutečně rozhodlo postavit „emkové“ stroje s pohonem předních kol, na zadní nápravě by mohla vypomáhat nějaké forma elektrického pohonu. To je ale hudba hodně vzdálené budoucnosti...