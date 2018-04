Patrové městské autobusy MAN poprvé u protinožců

Společnost MAN Truck & Bus tímto kontraktem vstoupila do segmentu městských patrových autobusů na australském trhu. Autobusy MAN A95 pro dopravního operátora Transport for New South Wales dodala společnost Penske Commercial Vehicles, která je autorizovaným prodejcem vozidel MAN Truck & Bus v Austrálii a na Novém Zélandu.

Christian SCHUFA, šéf pro prodej autobusů v MAN Truck & Bus Asia Pacific, uvedl, že po několika úspěšných projektech s podvozky MAN A95 v Singapuru a Hongkongu se jedná o další významný rozvoj působení značky MAN v Austrálii.

Pro uspokojení požadavků zákazníků na australském trhu je zde šasi A95 od začátku tohoto roku k dispozici i ve verzi s motorem emisní specifikace Euro VIc.

Nízkopodlažní šasi MAN A95 pro Transport for NSW je vybaveno šestiválcovým motorem s maximálním výkonem 235 kW splňujícím emisní normu Euro V. Standardem je zde automatická převodovka ZF Ecolife s hydraulickým retardérem.

Pasažéři mohou snadno nastupovat a vystupovat díky nízké podlaze u obou výkyvných dvoukřídlých dveří, přičemž řidič má k dispozici také funkci, která umožňuje ještě více zredukovat nástupní výšku na straně dveří.

Informace v reálném čase a zastávky jsou zobrazovány na velkých monitorech. Vysoký standard bezpečnosti pro cestující i řidiče zaručují prvky jako EBS, ESP a ochrana při převrácení. Karosérie dvanáctimetrového patrového autobusu pochází od malajského výrobce Gemilang.