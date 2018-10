Petter Solberg: Vracím se ke kořenům  

Norský automobilový závodník je fenoménem díky svému nadání, atraktivnímu jezdeckému stylu a také kvůli vášni, kterou se pro něj stal motoristický sport.

Naposledy startoval Petter Solberg v podniku mistrovství světa v automobilových soutěžích v roce 2012. A to právě v Katalánsku, kam se bez tří týdnů po šesti letech vrátil. V roce 2013 začal jezdit rallyecross v rámci mistrovství Evropy a v další sezoně vstoupil do nově vzniklého mistrovství světa. Za volantem Citroënu DS3 se stal dvakrát šampionem. Jako první v dějinách motorického sportu získal dva tituly světového šampiona ve dvou odlišných kategoriích.

Vzhledem k laxnímu přístupu automobilky Citroën, která jeho snahu v rallyecrossu nepodporovala, se Solberg dohodl na spolupráci s Volkswagenem. Pro německou značku to byla po aféře Dieselgate vítaná vzpruha. Zkušeného Nora však zastínil jeho týmový kolega a o čtrnáct let mladší Švéd Johan Kristoffersson, který triumfoval loni i letos. Solbergovo jezdecké, manažerské i technické know-how při řízení vlastního týmu však pomohlo nejenom jeho parťákovi. Volkswagen totiž získal světové prvenství v hodnocení týmů dva roky po sobě, včetně letošní sezony.

Nadšený z VW Polo R5

V zimě letošního roku (2018) usedl Petter Solberg poprvé do Volkswagenu Polo R5 a testoval ho na sněhu. „Od začátku bylo všechno úplně dokonalé a náramně jsem si to užíval. Řízení mě ohromně bavilo a vůbec se mi nechtělo z auta vystupovat,“ vzpomíná Solberg na první kilometry. Pro image VW nemůže být lepší premiéra, než ho svěřit člověku, který je ikonou rallyeového sportu. „Příležitost vrátit se do WRC se značkou Volkswagen je jedinečná a tuto nabídku jsem s velkou radostí přijal,“ řekl Solberg. „Vždy jsem měl v oblibě kombinaci šotoliny a asfaltu. Užívám si mimořádný zážitek při návratu se na místo, kde jsem v roce 2012 ukončil svou soutěžní kariéru. Je to opravdu fantastické shledání s prostředím WRC a jeho profesionálním pozadím. Chci totiž poslat Polo R5 do světa soutěží s dobrým výsledkem. Vím, o čem mluvím. Věřte mi, že to půjde. To auto je rychlé a teď hned,“ netajil Solberg své ambice před startem.

Petter Solberg není jediným, kdo proslavil jméno své norské rodiny. Jeho starší bratr Henning totiž rovněž startuje v mistrovství světa a v Katalánsku 2018 řídí vůz Škoda Fabia R5. Se stejným modelem dokonce letos dosáhl na šesté místo v Turecké rallye. Oba bratři vedou k rallye také své potomky. Petterův talentovaný sedmnáctiletý syn Oliver má za sebou již osmnáct soutěží v rallye. V lotyšském mistrovství, ve kterém mohou startovat jezdci mladší osmnácti let (začínal zde také Kalle Rovanperä), byl již pětkrát v první desítce. Oliverův o pět let starší bratr Oscar (syn Henninga) jezdí automobilové soutěže ve Velké Británii, Belgii a Norsku, ale zatím bez zajímavějšího výsledku.

Manželka Pettera Solberga se jmenuje křestním jménem Pernilla a dívčím jménem Walfridssonová. Její otec Per-Inge i strýc Lars-Erik jezdili automobilové soutěže. Pernilla je manažerskou Petterova týmu v mistrovství světa v rallyecrossu. Zkrátka, u Solbergů závodí celá rodina. Legendární Nor měl v době, kdy se stal mistrem světa v rallye přezdívku Mr. Hollywood. Jeho pohledná tvář byla vděčným objektivem pro fotografy i reklamní kampaně.

Solberg respektuje Kopeckého

Před startem věnoval třiačtyřicetiletý jezdec několik minut českým novinářům. První otázka samozřejmě zamířila na jeho aktuální pocity po návratu do světa rallye.

„Užívám si to opravdu naplno. Potěšilo mě, že je tady spousta známých tváří ještě z doby, kdy jsem tady v Katalánsku jel zatím naposledy.“

„Bez diskuzí je to skvělé auto, což už jsem říkal. Jeho vývoj samozřejmě ještě není u konce, ale už teď je hodně rychlé. Myslím, že hodně soupeřů překvapíme.“

Jsem závodník a to je adrenalin. Jsem tady zpátky mezi všemi, které náš sport přitahuje, protože tohle je ten náš správný adrenalin. Jezdím sice rallyecross, ale tady se cítím dobře, když mluvím o rallye.“

Jsou to nejlepší ve WRC 2 a s kým jiným nejlepším bych se měl srovnávat, než s mistry světa?

Neříkám, že ne. Sleduji světový šampionát, a tak vím, že Jan je extrémně rychlý na asfaltu. Budu s ním bojovat, ale nikoliv za cenu maximálního rizika.

Z rallyecrossu odchází Audi a Peugeot, zůstává jen Volkswagen. Upřímně nevím, co si mám myslet. Vynaložil jsem hodně energie na propagaci rallyecrossu, který je divácky přitažlivý. Dokáže mi někdo vysvětlit, co bude dál?

Samozřejmě, že když jste za volantem, zaměřujete se na to, abyste byl nejrychlejší. Jinak mezi spoustou z nás fungují přátelské vztahy, není to vyhrocené jako ve formuli 1. Nepůjdeme spolu na večeři, ale hlavně proto, že nemáme čas. Řekněme před sedmi i více lety to bylo snazší.

Dalo se to jít před těmi mnoha roky s takovými lidmi, jako byli Marcus (Grönholm), Tommi (Mäkinen) nebo Colin (McRae). Byla to tehdy jiná doba.