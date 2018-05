Portugalská rallye, 2. etapa: Bude mít Neuville radost?

K dobru má čtyřicet sekund náskok na druhého v pořadí. Před ním a jeho soupeři je posledních pět rychlostních zkoušek v celkové délce 51,5 kilometrů. Pokud nedojde k jeho fatálnímu jezdeckému pochybení, nebo technickému problému, stane se z Neuvilla nový lídr světového šampionátu.

V sobotu čekala účastníky nejdelší etapa se 155 kilometry rychlostních zkoušek rozdělených do šesti rychlostních úseků. Jelo se převážně na písčitém a kamenitém povrchu, kde byly zejména při druhých průjezdech vyjeté hluboké koleje.

Vedoucí jezdec průběžného pořadí Neuville neponechal nic náhodě a v hodnocení druhého dne byl ze všech nejrychlejší. „Udělali jsme několik změn v nastavení diferenciálů a rozhodli se, že budeme tlačit a ne jenom pasivně vyčkávat. Věděl jsem, že si mohu najet nějaký náskok,“ zhodnotil svou situaci devětadvacetiletý belgický pilot.

Meeke měl ohromné štěstí

Největší událostí dne byla bezpochyby velká nehoda Krise Meeka (Citroën C3 WRC) na dvanácté rychlostní zkoušce. Britův vůz se neudržel v rychlé levé zatáčce na trati a spadl do lesa mezi stromy. Záběry na havarovaný citroën ukázaly, že měla posádka, zejména jezdec velké štěstí, protože předek auta byl totálně zničený a jezdce zachránil od větší zdravotní újmy masivní bezpečnostní rám uvnitř vozu. Přesto byl Meeke přepraven do nemocnice na pozorování, ale ještě v sobotu odpoledne se vrátil k týmu.

Video

Jedinou změnou na předních příčkách byla výměna na páté a šesté pozici. Ztratil ji Nor Mads Ostberg (Citroën) ve prospěch Fina Esapekky Lappiho (Toyota). Zavinil si to norský jezdec, který špatně vyhodnotil podmínky na trati. „Nechal jsem se nachytat deštěm a neodhadl, jak je trať kluzká,“ prohlásil Ostberg ke svému pětadvacátému času v erzetě a dodal: „Byl to pro nás celkově těžký den. Ráno nám fungovalo nastavení, odpoledne už bohužel ne. Je těžké jet osmatřicet kilometrů, když nejste spokojeni s autem. Tak jsem se alespoň kochal krajinou."

Odpadlým chybělo nadšení

V pátek vypadli vinou technických problémů a následných nehod Francouz Sebastien Ogier (Ford), Fin Jari-Matti Latvala (Toyota), Andreas Mikkelsen (Hyundai) a Estonec Ott Tänak (Toyota). Posledně jmenovaný se do soutěže vrátit nemohl, nedovolil to zničený motor jeho vozu. Jeho tři soupeři dnes v rallye pokračovali.

Fin Latvala byl po RZ9 na 63. místě, v sobotu vyhrál dvě erzety, stal se druhým nejrychlejším jezdcem dne a vyšplhal se na 26. místo. „V poslední erzetě jsem už zvolnil tempo. Trať byla dost rozbitá a já chtěl pošetřit auto na poslední den soutěže,“ uvedl Latvala.

Nor Mikkelsen byl po RZ9 na šestatřicátém místě a dnes si vylepšil pozici na osmnáctou. „Důležité je dojet. Více to nejde, auto nemělo celý den potřebný výkon. Soustředíme se na nedělní Power Stage, abychom tam zkusili zabojovat a získat nějaké body do šampionátu,“ prohlásil Mikkelsen.

Obhájce titulu Ogier byl nejrychlejším v posledním testu dne a z 51. pozice si polepšil na aktuální třiadvacátou příčku, ale v jeho vyjádření chybělo pochopitelně jakékoliv nadšení. „Všichni víme, že když se jede o nic, tak to není zábava. Ale jeli jsme konstantně a to je pozitivní,“ prohlásil Francouz. Pokud jeho největší sok Neuville neudělá v neděli na prvním místě chybu, přijde Ogier o první místo v hodnocení mistrovství světa. Pokud však získá nějaké body na závěrečné Power Stage (zvlášť bodovaná poslední zkouška dne), může svou ztrátu, alespoň částečně eliminovat.

Tidemandova fantastická stíhačka

Dramaticky se vyvíjela situace v kategorii WRC 2, kde bojují jezdci továrního týmu Škoda Motorsport. Ve druhé zkoušce měl úřadující šampion WRC 2 Švéd Pontus Tidemand (Škoda Fabia R5) defekt pravé zadní pneumatiky a propadl na sedmnáctou příčku v klasifikaci WRC 2. Když se prokousával dopředu, postihl ho druhý defekt v závěru pátečního dne. Šéf týmu Michal Hrabánek v tu chvíli prohlásil: „Rallye stále probíhá a do konce zbývá ještě dlouhá cesta. Pořád můžeme bojovat o hodnotné body do mistrovství světa. Letos je Portugalská rallye bezpochyby nejnáročnějším podnikem mistrovství světa.“

Český manažer se ukázal jako správný prorok. Ve WRC 2 se totiž děly během sobotních erzet napínavé věci. Vedoucí jezdec kategorie Brit Gus Greensmith (Ford Fiesta R5) měl defekt a následně ho potkaly potíže se zavěšením kola. V poslední zkoušce dne navíc havaroval. Tidemand se dokázal propracovat v polovině soboty až na druhé místo. Když měl v poslední erzetě sobotního dne defekt Francouz Stéphane Lefebvre, dostal se Tidemnad dokonce na první místo v hodnocení WRC 2! Před závěrečným dnem má náskok na druhého v pořadí Poláka Lukasze Peiniažka náskok 1:19,4 minuty a velkou šanci na vítěztsví.

Vyvrcholením soutěže a divácky nejpřitažlivější sekcí bude v neděli 20. května smyčka Fafe s pěti rychlostními zkouškami na rychlém a hladkém šotolinovém povrchu. Její součástí je i proslulý skok. Vítěz vystoupí na pódium v neděli v 15:45 v Matosinhos nedaleko přístavního města Porto.

Průběžné pořadí

Stav (po 15 z 20 RZ): 1. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC)3:16:30,0; 2. Evans, Barrit (Brit./Ford Fiesta WRC) +39,8; 3. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +57,2; 4. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +1:01,9; 5. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:13,0; 6. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 WRC) +3:14,1; 7. Breen, Martin (Irl., Brit./Citroën C3 WRC) +4:53,1; 8. Tidemand, Andersson (Švéd./Škoda Fabia R5) +12:52,7 (1. místo v hodnocení WRC 2); 9. Peiniažek, Mazur (Pol./Škoda Fabia R5) +14:12,1; 10. Lefebvre, Moreau (Fr./Citroën C3 R5) +15:00,4; … 13. Nordgren, Suominen (Fin./Škoda Fabia R5) +16:58,3; 18. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 WRC) +24:15,8; 23. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) +34:53,7; 26. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +48:54,2.

Zbývající program Portugalské rallye

Neděle – 9.35 RZ16 (8,64 km); 10.08 RZ17 (11,18 km); 10.36 RZ18 (11,89 km); 11.35 RZ19 (8,64 km); 13.18 RZ20 (11,18 km).