Praskající podlaha BMW řady 3 E46: Fáma, nebo realita?  

Pokud na vozidle praskají plechové části karoserie, zejména v místě, kde je do ní uchycena některá část, například nápravnice, či ramena přední nápravy, znamená to problém. Jistě si vzpomínáte, že naše Škoda Favorit měla svého času problémy s praskáním podlahy v místě upevnění přední nápravnice. Že se tato závada může vyskytovat i u mnohem dražšího, sofistikovanějšího a modernějšího auta, dokazuje právě BMW řady 3 E46.

Kterých aut se to týká?

V úvodu zmíněný problém s vytrháváním šroubů nápravnice zadní nápravy dle dostupných informací BMW řešilo v rámci modernizace uvedené řady 3. To znamená, že auta, vyrobená od roku 2000 (přesněji od března) by měla být tohoto problému v zásadě ušetřena. Zkušenosti zejména ze zahraničí však ukazují, že problémy s tímto mohou nastat i u aut, vyrobených po uvedeném datu. Otázkou ovšem je, zda se jedná o ten samý problém, jaký je často zmiňován na fórech a který by měl být u modernizovaných verzí již vyřešen.

Uvedené navíc do jisté míry potvrzuje také existence servisního bulletinu (TSB) z června 2009, adresovaného autorizovaným servisům BMW v USA, kde je celý problém velmi obšírně popsaný, a to včetně dvou odlišných metod opravy. Abychom ale byli přesní, tak musíme dodat, že zmíněné TSB se týká pouze vozů s takzvanou americkou specifikací. A tedy prodaných americkou dealerskou sítí mnichovské značky. I tak se ale nabízí otázka, jak moc se v dané oblasti lišila americká a evropská verze.

Dle britských specialistů na vozy BMW, konkrétně firmy Munich Legends a Redish Motorsport, se uvedený problém může vyskytnout u všech karosářských verzí a také motorizací řady E46. Současně ale přiznávají, že nejvíce postiženy jsou vozy z let výroby 1998 až 2000, což přesně odpovídá výše zmíněné a často uváděné modifikaci v rámci modernizace modelu. Jedinou výjimkou, které se praskání podlahy netýká, je dle uvedených specialistů model Compact. Ten sice v řadě E46 používá stejnou zadní nápravu jako větší sourozenci, avšak má údajně jinak řešenou podlahu v zadní části karoserie, konkrétně výztužný plech, který je zde v roli držáku zadní nápravnice.

Jezdíte rádi dynamicky?

V čem tedy spočívá problém s nápravnicí u BMW řady 3 E46? Zjednodušeně řečeno v praskání plechu podlahy v místě, kde je do něj uchycena nápravnice zadní nápravy v přední části, a to dvojicí silentbloků. Navenek se problém projevuje nezvyklým hlukem ze zadní části vozu, zejména při prudké akceleraci nebo při rychlé změně převodových stupňů. A dále při jízdě na zpětný chod. Dle zahraničních specialistů jsou tímto problémem častěji postiženy vozy, jejichž řidiči jezdí dynamičtěji. To také znamená, že větší riziko praskání plechu podlahy se týká výkonnějších variant vozu, včetně M3. Vrcholný model řady 3 používá tvarově odlišnou zadní nápravnici, s níž se údajně pojí i větší počet bodových svarů v zadní podlaze.

Jak uvádějí britští specialisté, problém údajně nevzniká z důvodu koroze, ale na vině je zvýšené mechanické namáhání dané části karoserie. V extrémním případě mohou být praskliny podlahy viditelné dokonce v zavazadlovém prostoru, přičemž v extrému mohou dosahovat délky i několika centimetrů.

Možností je několik

Pokud už podlaha v zadní části praskne, pak existuje hned několik způsobů opravy. V první řadě záleží na délce praskliny či přesněji na rozsahu poškození plechu. Britští specialisté nabízejí majitelům postižených vozů montáž opravné sady. Skládá se z osmi plechových výlisků různých tvarů a velikostí opatřených otvory, jimiž se plechy, rozdělené prasklinou, spojí. Tím se celá podlaha v inkriminovaném místě vyztuží. Zjednodušeně řečeno se uvedené plechové výlisky do poškozeného místa navaří.

Tato opravná sada je k dostání také na britské eBay, a to dokonce od dvou výrobců. Dražší sadu, kterou montuje firma Redish Motorsport, vyrábí PS Design a vyjde na přibližně 4.500 korun plus poštovné. Levnější od Atech Motorsport je za necelou polovinu plus poštovné. Obě sady se dle dostupných údajů liší materiálem.

Pokud zůstaneme u BMW a zmíněného amerického servisního bulletinu, tak v tomto případě se rozlišují hned tři situace podle délky praskliny a také období výroby vozu.

Rozhoduje hlavně délka

V americkém TSB se mimo jiné uvádí, že pokud je prasklina dlouhá maximálně 20 mm, využívá se k opravě prostředku pro utěsnění svarů. Jde tedy o méně nákladnou opravu, u níž je ovšem otázkou, jak dlouho dokázala plnit svůj účel.

Při větších prasklinách, než je výše uvedená hodnota a také u aut vyrobených od října 2004 předepisoval americký bulletin použití rozměrné dodatečně montované plechové výztuhy, skládající se ze dvou částí. Tato oprava již byla poměrně komplikovaná, navíc v současné době se cena výztuhy pohybuje na částce přibližně 12.000 korun.

Dle dostupných informací mají „trojky“ vyrobené od října 2004 upravenou podlahu v zadní části karoserie s větším množstvím svarů, které jsou jak klasické bodové, tak také provedeny náročnější technologií svařování MIG, tedy s ochranným inertním plynem.

Co na to Češi?

Z dostupných informací by si mohli mnozí lidé myslet, že každý, kdo má toto BMW, by jej měl co možná nejdříve odvézt na vrakoviště. Bohužel ani americký bulletin, který problém popisuje, ba ani zmínění britští specialisté, neuvádějí nic o četnosti výskytu popsaného problému. Pouze konstatují, že se s tím setkávají již několik let. Ale kolika aut se to týká, se nikde nedočtete.

Zajímali jsme se, zda se s popsaným problémem potýkají také české servisy a potažmo čeští majitelé bavoráků 3 řady E46. Za tímto účelem jsme kontaktovali uznávaného nezávislého pražského specialistu na vozy BMW a Mini, firmu AutoPupík. „S uvedenou závadou na trojkové řadě E46 náš servis již zkušenosti má, ovšem v žádném případě se nejedná o nějakou častou závadu,“ říká k problému Martin „madu“ Dubský z AutoPupík. „Pokud bych měl říci počet aut, u nichž náš servis popisovaný problém řešil, a tedy i opravoval, pak by mi k tomu stačily prsty jedné ruky. A to těchto aut servisujeme opravdu hodně.“

Dokonce ani na českých diskusních fórech se majitelé těchto BMW o tomto problému moc nerozepisují. Rozhodně tak nemusí mít uživatelé ani budoucí kupující dodnes jízdně imponujícího BMW řady 3 E46 v daném ohledu strach. Přesto bychom při koupi zejména exemplářů z prvních dvou let výroby podlahu „kufru“ zkontrolovali, případně se na problém prodávajícího zeptali. Tím určitě nic nezkazíte.