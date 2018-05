Pravé hvězdy jezdí ve zlaté! Podívejte se, jak si BMW v nové reklamě rýplo do Mercedesu  

Krátká, avšak efektní reklama nejprve vyobrazuje „šedivé“ dealerství Mercedesu, ke kterému přijíždí zlaté BMW X2 . Z audiosystému uvnitř mnichovského auta slyšíme píseň s textem „I know why you’re mad when you see me“, když se z okénka natáhne ruka a shodí na zem zlatý mikrofon (také jste si vzpomněli na slavné gesto bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy?).

Kdyby někomu nebylo jasné, o co přesně BMW jde, reklamní post doprovází slogan „Skutečné hvězdy jezdí ve zlaté“. Na nevraživost obdobnou té mezi Škodovkou a Hyundai však zapomeňte. Německé značky se umí i pochválit. Třeba před rokem BMW poblahopřálo Mercedesu-AMG k padesátiletému výročí.

A pokud vás tyto reklamní přestřelky baví, určitě si připomeňte nedávné billboardové pošťuchování BMW a Audi