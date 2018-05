Před Portugalskou rallye: Ogier obhajuje dvakrát

Portugalská rallye se jela poprvé v roce 1967 a v roce 1973 byla zakládající soutěží tehdy vzniknuvšího mistrovství světa. Do roku tradičně startovala v Estorilu nedaleko Lisabonu, první etapa se jela na asfaltu a v dalších dnech pokračovala na šotolině. Plně šotolinovou soutěží se stala až v roce 1995. Od 2007 do 2014 se konala v regionu Algarve a teprve od sezony 2015 se přesunula na sever do města Fafé poblíž pobřeží Atlantského oceánu. Kudy vede cestička?

Portugalská rallye startuje ve čtvrtek 17. května úvodní zkouškou na autokrosové a rallyekosové trati Lousada. Prvním celým dnem soutěže bude pátek (18. května), kdy se poblíž španělských hranic pojede osm rychlostních zkoušek s celkovou délkou 150 kilometrů. Nejdelší etapou bude sobota (19. května) s 155 měřenými kilometry rozdělenými do šesti rychlostních zkoušek. Pojede se převážně na písčitém a kamenitém povrchu, kde budou zejména při druhých průjezdech vyjeté hluboké koleje. Správná volba pneumatik mezi měkkou směsí pro více přilnavosti a tvrdou pro delší životnost na dlouhých zkouškách bude klíčem k úspěchu.

Vyvrcholením soutěže a divácky nejpřitažlivější sekcí bude nedělní (20. května) smyčka Fafe s pěti rychlostními zkouškami na rychlém a hladkém šotolinovém povrchu. Její součástí je i proslulý skok. Celkem čeká na přihlášené posádky dvacet rychlostních zkoušek a 358,19 kilometru měřených úseků. Vítěz vystoupí na pódium v neděli v 15:45 v Matosinhos nedaleko přístavního Porta.

Ford si (prý) ví rady

Po Argentinské rallye se nechal Sébastien Ogier nechal slyšet, že při sebevětším nasazení nevydoloval z auta lepší výkon, než bylo čtvrté místo v cíli. Na nejbližšího soupeře, kterým je Thieryy Neuville (Hyundai) ztratil sedm a aktuálně má ještě náskok deset bodů. V Poháru konstruktérů (hodnocení týmů) ztrácí modrý ovál (Ford) na vedoucí Hyundai aktuálně patnáct bodů. Ogier bude mít v Portugalsku opět ztíženou situaci, protože bude v pátek startovat do rychlostních zkoušek jako první. Čištění trati je v Portugalsku obecně důležitější a náročnější než kdekoliv jinde.

Společnost M-Sport, která připravuje tovární vozy Ford před začátkem, tvrdí, že odhalili příčinu problémů, se kterými se potýkal v Jižní Americe. „Vypadá to, že jsme měli potíže s nedostatečnou přilnavostí, podobně jako o rok dříve, kdy tady těsně prohrál Elffyn Evans. Určitě za to nemůže Michelin, tu samou pneumatiku měli i všichni ostatní. V týmu jsme intenzivně studovali a hledali, co by mohlo být příčinou problémů. Přišli jsme na lepší řešení nastavení diferenciálu, které přinese lepší trakci. Další úpravy přišly na zavěšení, ale to jsou malé, drobnosti. Nejsme ze situace nijak výrazně znepokojení,“ snažil se vysvětlit Malcolm Wilson, šéf společnosti M-Sport.

Toyota chce využít impuls

Tovární tým Toyota Gazoo Racing World Rally Team přijel do Portugalska ve značně dobrém rozpoložení. Z předchozího podniku v Argentině si odvezla první letošní výhru zásluhou Estonce Otta Tänaka. Dva jezdci japonské značky mají navíc na portugalskou soutěž speciální vzpomínky. Již jmenovaný Tänak zde v roce 2009 debutoval ve světovém šampionátu. Fin Esapekka Lappi tady loni startoval poprvé se speciálem WRC. Na závěrečné rychlostní zkoušce Fafé předvedl na pověstném skoku čtyřicet metrů dlouhý let. Ten byl fanoušky vyhlášen jako nejvíce akční moment sezony 2017.

Tommi Mäkinen (šéf týmu): „Po našem vítězství v Argentině si myslím, že tým si nyní celkem dost věří. Předchozí testy byly slibné a věřím, že v Portugalsku opět ukážeme dobrou formu, protože tamější podmínky jsou velmi podobné Argentině. V Portugalsku jsem během své kariéry již dvakrát zvítězil a řekl bych, že se jedná o trošku snazší rallye, přinejmenším ne tolik záludnou, protože na tratích není takové množství kamení. Při jízdě nemusíte být tak úplně přesní jako v Argentině. V obou případech jsou to rychlé rallye, ale řekl bych, že v Portugalsku je trochu více prostoru si s autem pohrát a vyhovět jeho možnostem. Za normálních okolností by to nemělo být tak náročné, ale vždycky je to těžké, když usilujete o celkové vítězství.“

Jari-Matti Latvala: „Ačkoli moje účast v Argentinské rallye skončila předčasně, odvezl jsem si i dobré zkušenosti: vůz se choval opravdu mimořádně dobře a před odstoupením jsem také měl dobrou rychlost. Věřím, že náš vůz bude v Portugalsku opět silný. Je to celkem podobná rallye jako v Argentině. Nevidím žádný důvod, proč by vůz neměl v Portugalsku fungovat výborně. Minulý týden jsme udělali dvoudenní test a s jejich průběhem jsem spokojený. Zkoušky se mnou absolvoval zkušební jezdec Juho Hänninena. Společně se nám podařilo odladit vůz a opravdu mne moc těší, jak se nyní chová.“

Ott Tänak: „Rozhodně přijíždíme do Portugalska s dobrými pocity. Minulý týden jsme se při testech pokoušeli o další vylepšení. Portugalsko vždy bylo jedním z mých oblíbených podniků. Vždy tam jezdím moc rád: bývá zde skvělá atmosféra. Naším cílem je dosáhnout stejně dobrých výsledků jako v Argentině, ale uvidíme, jak to bude probíhat. V pátek budu mít před sebou dva vozy, takže se budu snažit sledovat jejich stopu. To bude klíčové. V Argentině jsme trochu smazali odstup soupeřů a nyní se chystáme udělat totéž.“

Esapekka Lappi: „V Portugalsku jsem loni s WRC debutoval, takže si myslím, že od této chvíle do budoucna by vše mělo být trochu jednodušší. Určitě pomůže, že nadcházející rallyové podniky, které mě letos ještě čekají, jsem s naším vozem již absolvoval. To platí dvojnásob pro Portugalsko, kde nás čekají v podstatě stejné úseky jako vloni. Argentina byla výborná z hlediska nastavování vozu, ale stejně jsme ještě pokročili při posledních testovacích jízdách. V první části sezony jsem měl nějaké výkyvy, ale celkem mne překvapilo tempa, jakého jsme na některých podnicích dosáhli. Cítím velkou jistotu, že mohu začít tlačit na pilu již od první etapy.“

Citroën se chystá ve třech

Francouzská značka je hodnocení týmů zatím na nelichotivém posledním čtvrtém místě se ztrátou hrozivých 31 bodů na třetího, což je Toyota, na druhý Ford má manko 36 a na vedoucí Hyundai dokonce 51 bodů. Do Portugalska se chystá se třemi vozy, které budou řídit Brit Kris Meeke, irský jezdec Craig Breen a podruhé v sezoně Nor Mads Ostberg.

Zatím nejúspěšnějším jezdcem značky je v pořadí šampionátu jezdců šestý Meeke, který byl třetí v Mexiku a po stupních vítězů sahal také na předchozím podniku v Argentině nebýt defektu pneumatiky. Optimismem může jezdce naplňovat vylepšená zadní náprava speciálu C3 WRC. „Portugalsko je ikonická soutěž, kde chce vyhrát úplně každý. Rallye je zde ohromně populární, což dokazuje mnoho tisíc nadšených diváků v okolí tratí. Máme za sebou šest dní intenzivního testování, které se ukázalo jako velmi produktivní. S informacemi, které jsme nasbírali poslední den v Argentině, se cítíme připraveni k boji,“ tvrdí Pierre Budar, šéf továrního týmu.

Na soutěž se těší samozřejmě také jezdci. „Rychlostní zkoušky se v porovnání s minulým rokem zásadně nezměnily, takže odpadá výhoda znalosti trati. První den pojedu až šestý v pořadí, což by mohlo být výhodou, protože trať bude již částečně projetá. Portugalsko je také jedním z nejstarších a nejznámějších podniků v mistrovství světa v šampionátu a závěrečná erzeta Fafé má atmosféru ve které vám i při tamním vedru běhá mráz po zádech,“ tvrdí Meeke a jeho ostrovní krajan Breen dodává: „Rád bych bojoval o stupně vítězů hned od začátku a pouze jen nedotahoval ztrátu. Myslím, že mám dost zkušeností na to, abych se vyhnul chybám.“ Třetí do závodnické party Ostberg jel zatím ve Švédsku, kde dojel na šestém místě. „Z jednoho testovacího dne mám dobrý pocit a do Portugalska se moc těším, vždyť jsem tady před šesti roky vyhrál zatím jedinou rallye v rámci mistrovství světa,“ říká norský pilot.

U Hyundaie se vrací Paddon

Novozélandský rallyeový jezdec Hayden Paddon se letos střídá u týmu Hyundai se Španělem Dani Sordem. Zatím startoval pouze ve Švédsku (5. místo) a v Portugalsku se po jedenácti týdnech vrací za volant vozu Hyundai i20 WRC. Sestavu jihokorejské značky se sídlem v německém Alzenau doplní v Portugalsku Nor Andreas Mikkelsen a aktuálně druhý v pořadí mistrovství světa Thierry Neuville z Belgie.

Aby nevyšel Hayden Paddon ze cviku, absolvoval v mateřské zemi dva starty a Rally of Otago i International Rally of Whangarei vyhrál. Pro, lepší jezdeckou aklimatizaci k tomu přidal dva testovací dny na Sardinii. Tím by si měl zvyknout na vůz nejvyšší specifikace na šotolině. „Na jednu stranu byly naše starty na velmi úspěšné a mám pocit, že jsem zpět, ale na tu druhou si nedělám iluze a vím, že v mistrovství světa bude větší konkurence. Navíc jsem ve WRC neseděl tři měsíce, což je něco, co budu muset rychle překonat. Cítíme se dobře připraven a hladový po výsledku jako nikdy,“ uvedl Paddon.

Tidemand chce hattrick ve WRC 2

Úřadující mistři světa kategorie WRC2 Švédové Pontus Tidemand a Jonas Andersson vstupují do Portugalské rally (17.5. – 20.5.) na vedoucí pozici v celkovém pořadí ve WRC2. Jejich týmový kolegy bude při své premiéře v letošní sezóně v MS finská juniorská posádka Juuso Nordgren a Tapio Suominen.

Škoda Fabia R5 začala úspěšnou kariéru v mistrovství světa před třemi roky právě na šotolinových tratích Portugalské rallye. Tehdy zcela nový vůz třídy R5, který byl homologován 1. dubna 2015, ukázal ihned při svém debutu v kategorii WRC2, že může vyhrávat a má potenciál se stát nejúspěšnější vozem své kategorie. „V roce 2015 to byla má vůbec první rallye s vozem Fabia R5. Hned o rok později jsme zde poprvé vyhráli a v následující sezóně 2017 se nám podařilo triumf po dramatickém závěru poslední rychlostní zkoušky zopakovat. Jízdu na krásných šotolinových tratích Portugalské rallye opravdu miluji a mým cílem je zde vyhrát potřetí v řadě,“ vysvětluje mistr světa kategorie WRC2 Tidemand před šestým podnikem letošní sezóny mistrovství světa.

Nadějná mladá finská posádka Juuso Nordgren a Tapio Suominen v Portugalsku zahájí svoji účast v letošním ročníku WRC2. „Moje první rallye v týmu Škoda Motorsport v letošním roce byla Rallye Šumava, kde se nám podařilo dojet na třetím místě. Soutěž se jela téměř celá na asfaltu s minimem šotolinových úseků. I proto se velmi těším, až pojedu s vozem Škoda Fabia R5 pouze na šotolině,“ řekl Nordgren.

Po čtyřech letošních vítězstvích z pěti odjetých rallye mistrovství světa kategorie WRC2 doufá šéf Škoda Motorsport Michal Hrabánek v další skvělý výsledek pro českou značku. „Konkurence bude v Portugalsku silná. Těší mě, že z 35 vozů přihlášených do kategorie WRC2 a třídy RC2, jich bude mít dvanáct jméno Škoda Fabia R5. Při třech letošních startech vyhrál Pontus Tidemand letos dvě rallye a v Portugalsku by mohl zvýšit své vedení v celkovém hodnocení kategorie WRC2. Juuso má za úkol získávat zkušenosti. Již loni ukázal, že dokáže být na šotolině skutečně rychlý,“ uvedl Hrabánek.

Program Portugalské rallye

– 20.03 RZ1 (3,36 km).

– 10.15 RZ2 (26,73 km); 11.12 RZ3 (18,11 km); 11.52 RZ4 (27,54 km); 16.25 RZ5 (26,73 km); 17.22 RZ6 (18,11 km); 18.02 RZ7 (27,54 km); 20.03 RZ8 (1,95 km); 20.28 RZ9 (1,95).

– 10.06 RZ10 (17,50 km); 10.44 RZ11 (22,22 km); 12.03 RZ12 (37,60 km); 16.08 RZ13 (17,50 km); 16.46 RZ14 (22,22 km); 18.05 RZ15 (37,60 km).

– 9.35 RZ16 (8,64 km); 10.08 RZ17 (11,18 km); 10.36 RZ18 (11,89 km); 11.35 RZ19 (8,64 km); 13.18 RZ20 (11,18 km).

Průběžné pořadí (po 5 z 13 rallye):

1. Ogier (Fr./Ford Fiesta WRC) 100; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 90; 3. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 72; 4. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) 54; 5. Sordó (Šp./HYundai i20 Coupé WRC) 45; 6. Meeke (Brit./Citroën C3 WRC) 43; 7. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 40; 8. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 31; 9. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 26; 10. Breen (Ir./Citroën C3 WRC) 20; 11. Loeb (Fr./Citroën C3 WRC) 15; 12. Paddon (Nový Zéland/Hyundai i20 Coupe WRC) 10; 13. Ostberg (Nor./Citroën C3 WRC) 8; 14. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5) 7; 15. Suninen (Fin./Ford Fiesta RS WRC) 6; 16. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 5; 17. Bouffier (Fr./Ford Fiesta WRC) 4; 17. 18. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 2; 19. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1; 20. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 1.

1. Hyundai Shell Mobis WRT 144; 2. M-Sport Ford WRT 129; 3. Toyota Gazoo Racing WRT 124; 4. Citroën Total Abu Dhabi WRT 93.

Ogier 39; Neuville 19, Tänak 16; Sordó 8, Loeb 3, Mikkelsen 2, Meeke 1.

Tänak 28, Neuville 15; Ogier 13, Meeke 6, Loeb 6, Lappi 6, Sordó 5; Mikkelsen 4; Breen 3, Evans 2; Paddon 2, Latvala 1, Suninen 1.