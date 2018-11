Průměrná cena ojetin letos stoupla o desetinu na 225.000 Kč

Nejvíce se prodávají vozy v ceně mezi 100.000 a 200.000 korunami, do 200.000 korun se prodávají tři pětiny ojetých vozů. Uvedla to společnost Cebia.

Ve třetím čtvrtletí se snížil podíl vozů se stočeným tachometrem o zhruba dva procentní body na 38 procent. "Věříme, že se jedná o nový trend daný jednak větší nabídkou zánovních vozů, která je reakcí na zvyšující se prodeje nových aut v posledních letech, jednak zvyšujícím se zájmem kupujících o prověřování historie vozidel," uvedl ředitel Cebie Martin Pajer.

Kupující si začínají auta více prověřovat, a bazary proto přestávají vykupovat auta se stočeným tachometrem. Další možný důvod snižujícího se podílu vozů se stočeným tachometrem lze však spatřovat také v sílících dovozech těch aut, ke kterým nejsou informace o jejich historii.

Dovoz ojetých aut do Česka vzrostl do září o téměř sedm procent na 135.292 vozů. Proti roku 2014 se import zvýšil o polovinu. Průměrné stáří dovezených vozů bylo 10,3 roku. Podíl vozidel starších deseti let se ale snížil z loňských více než 54 procent na 51,73 procenta.

Z hlediska paliva převažuje stále zájem kupujících o vozy na naftu (58 procent). V budoucnu se však tento poměr může změnit, neboť u nových aut je trend zcela opačný. Prodeje nových aut s dieselovými motory poklesly podle dat Svazu dovozců automobilů (SDA) na 30 procent, což je do značné míry dáno tím, že nové emisní požadavky po aféře dieselgate prodražily výrobu a koncovou cenu pro zákazníka, čímž v důsledku vedly k omezení výroby a prodeje dieselových motorů prakticky po celé Evropě.

Téměř pětina ojetých vozidel se letos prodávala bez platné STK, v průměru se auta prodávají zhruba tři měsíce. Z hlediska modelů vozů trhu stále dominují ojeté Škody Octavie. Nejoblíbenější barvou je letos šedá.