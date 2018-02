První elektrický Seat je z 95 % hotov. Kdy dorazí a jak se bude jmenovat?

Vedení výzkumu a vývoje společnosti Seat prozradilo o chystaném elektromobilu několik zajímavostí. Prvně půjde o vůz velikosti Leonu, jenž ale v kabině nabídne mnohem více prostoru. Posazen bude na čistě elektrické platformě MEB a na trh dorazí v roce 2020.

Registrované ochranné známky prozrazují i nejpravděpodobnější jméno auta. Podle všeho půjde o Seat Born, Born-E, případně E-Born. Základem pro název je El Born, jedna z nejstylovějších částí Barcelony, která je ideálním prostředním pro elektrické auto.

uvedl Dr. Matthias Rabe, viceprezident Seatu pro výzkum a vývoj.

První moderní elektroauto Seatu tak půjde ve šlépějích sesterské rodiny I.D. od Volkswagenu.říká dále Rabe. Připomeňme, že aktuálně největší SUV automobilky se prodává od 481.900 Kč, nás ale bude zajímat spíše opačný konec ceníku. V něm nalezneme slušně vybavenou Atecu za 857.900 Kč s dvoulitrovým TDI, pohonem všech kol a samočinnou převodovkou DSG.

Seat si dokonce pohrává s myšlenkou předplacení některých výbavových položek na určitou dobu. To znamená, že vaše auto by mohlo umět vyhřívat sedačky, avšak umožňovalo by to jen na předplacený počet dnů či týdnů. To samé by se ostatně dalo snadno zrealizovat i s vyšším výkonem.

Rabe dodal, že auto je z 95 % dokončeno. Pevně jsou dány rozměry, včetně délky, šířky a rozvoru.dodává zástupce španělské automobilky.