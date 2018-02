První testy MotoGP 2018: Rekord na úvod

Třiasedmdesát dní odpočívaly nejrychlejší závodní stroje. Jakmile ovšem zaburácely, bylo okamžitě o čem mluvit. Témat kromě testovacích časů se objevilo hned několik.

Šampion je zatím bez problémů

Obhájce titulu Marc Marquez nezačal nejlépe. Během tří dnů odkroužil druhý nejvyšší počet kol ze všech třiceti jezdců, kteří byli v Sepangu přítomni. Maximum na jedno kolo však stačilo až na osmé místo po skončení testů. Podle jeho vyjádření mu to však zatím vrásky nedělá. „Odvedli jsme skvělou práci, i když ještě stále nejsme na sto procentech s nastavením. Podařilo se nám shromáždit spoustu informací, které budou užitečné pro Hondu, aby připravila dobrý základ. Myslím ovšem, že Dani Pedrosa, Cal Crutchlow a já máme trochu rozdílný přístup při práci s motorkou. Proto je nutné naše postřehy vyhodnotit. Musíme poznat jinou trať, abychom se rozhodli, jak postupovat při vývoji dál,“ prohlásil Marquez.

Jeho krajan a týmový kolega Dani Pedrosa skončil v testech druhý, ale příliš výřečný nebyl: „Zabývali jsme se všemi oblastmi nastavení a získali dobrý celkový obraz. Musíme ho analyzovat a časy ze Sepangu potvrdit i na dalších okruzích.“

Limity nemá nikdo

Pětinásobný mistr světa (třikrát v MotoGP) Jorge Lorenzo má za sebou první sezonu u továrního týmu Ducati. Jízdní vlastnosti italského motocyklu jsou odlišné od yamahy, na které seděl Lorenzo devět let. Profesorský styl musel přizpůsobit agresivnímu šasi ducati, které vyžaduje jiné zacházení. Nejlepší čas v Malajsii je důkazem, že rodák z Mallorky jde po správné cestě.

V Sepangu dosáhl čas 1:58,830, „vyšperkoval“ tak Pedrosův rekord z roku 2015 o 0,223 sekundy. „Všechna zlepšení na nové motorce jistě potěšila zejména mě, protože mám zvláštní a jiný styl jízdy. A to si myslím, že rekordní kolo nebylo úplně ideální. Zní to zvláště, ale je to tak,“ prohlásil Lorenzo.

Španěl je náramně spokojený s technickou kondicí stroje. „Jsme teprve na začátku, ale už teď jsou pocity hodně dobré. Budeme je ovšem muset potvrdit při nadcházejícím testu v Thajsku,“ dodal.

Jízdní vlastnosti ducati si pochvaloval také loňský vicemistr světa Andrea Dovizioso. „Byli jsme schopni porovnat některá data, která potvrdila zlepšení nové motorky, zejména uprostřed zatáček. Potěší to, ale teprve na dalších tratích musíme dokázat, že jsme na správné cestě,“ prohlásil Ital.

Doviziosovi letos skončí smlouva u Ducati. Dovi, jak zní jeho přezdívka, vyjednává o novém kontraktu. Musí však minimálně zopakovat loňské výsledky. „Lidé i média si myslí, že jezdec, který dosáhl v několika sezonách podobných výsledků, se dostal na svůj limit. Loni jsem zjistil, že žádný závodník nemá hranice. To platí pro každého i pro mě,“ naznačil Ital, že letos se s ním musí opět počítat v boji o titul.

Starší model se vrací

Podobně jako konkurence byli dobře naladěni také v tovární ekipě Movistar Yamaha. Jejich zásadním problémem v závodech roku 2017 bylo nadměrné opotřebení pneumatik. Pro nadcházející sezonu se rozhodli vrátit s modelem YZR-M1 k verzi z roku 2016. Novinkou jsou také aerodynamické kapoty, které přispěly k dobrým testovacím výsledkům.

U Yamahy jsou spokojeni, přestože Maverick Viňales byl v testech sedmý a Valentino Rossi devátý. „Více než výsledky bylo pro nás směrodatné, že jsem byl s použitou pneu matikou schopný být rychlý i po patnácti kolech. Máme větší přítlak na předku. Celkově je jízda na motorce fyzicky méně náročná. Po testu všech věcí jsme si díky tomu mohli naplánovat i závodní simulaci,“ pochvaloval si Viňales.

V Sepangu najezdil během tří dnů 211 kol, což bylo nejvíce ze všech účastníků testu. Představovalo to 1170 kilometrů. Pokud vezmeme průměrnou délku jedné velké ceny (110 km), zvládl jezdec za tři dny dohromady deset závodů!

Maverick chce Valeho

Když je řeč o týmu tří ladiček (Yamaha), i tady je předsezonním tématem jednání o nové smlouvě. Maverick Viňales prodloužil kontrakt do roku 2020 a rád by, aby tým předložil stejnou nabídku také Valentinu Rossimu. „Je pro náš tým ohromně důležitý. Díky němu získáme pět procent výkonu navíc,“ tvrdí Viňales a pokračuje: „Vždy chci skončit před týmovým kolegou. Být před Valentinem znamená bojovat o výhru v každém závodě. To mě motivuje. Je to jedna z nejlepších věcí, která mě mohla v kariéře potkat.“

Devítinásobný mistr světa se však stále necítí ve formě po zlomenině pravé nohy, kterou utrpěl loni koncem srpna při tréninkové jízdě na motokrosovém stroji. „Jsem schopen lyžovat, jezdit na snowboardu, ale pořád ještě cítím bolest. Musím si upravit trénink, abych vydržel běhat déle než několik minut,“ stěžuje si Rossi.

Italskému fenomenálnímu jezdci bude tento týden devětatřicet let, ale ve svém věku problém nevidí. „Klíčová je motivace. Potřebuji si uvědomit, zda se chci stále každý den probouzet a trénovat tak tvrdě, jako jsem trénoval v posledních letech. Uvidíme, jaké budou testy a hlavně první tři závody sezony v Kataru, Argentině a Texasu. Pokud zůstanu konkurenceschopný, budu pokračovat v kariéře,“ prohlásil slavný jezdec.

Abrahamovi se lépe zatáčí

Jediný český zástupce v MotoGP Karel Abraham zůstal po loňské sezoně v týmu, který vede Španěl Jorge Aspar Martínez. Pro letošní rok však stáj změnila název na Angel Nieto Team podle třináctinásobného mistra světa, který loni zemřel na následky pádu ze čtyřkolky.

Brněnský závodník obsadil na trati v Sepangu v součtu testovacích časů jedenadvacáté místo ze třiceti jezdců. První den měl problémy s převodovkou a nevyhnul se dalším technickým problémům. Přesto byl s Ducati GP16 spokojený a stroj považuje za odlišný od motocyklu, se kterým závodil loni.

„Máme za sebou těžký den a půl problémů, než jsme mohli začít pracovat s motorkou. Ovšem i tak je moje hodnocení testů pozitivní. Převodovka je lepší a stroj se chová jinak při zatáčení, precizně drží stopu. Je tu spousta dalších rozdílů, ale tyto dva jsou hlavní. Jsme ovšem teprve na začátku. Až další testy ukážou, jak bychom mohli být konkurenceschopní v prvním závodě sezony,“ uvedl Abraham.

Přežil pád ve 250 km/h

Děsivým momentem testů na okruhu v Sepangu byla havárie Pola Espargara, který upadl v rychlosti 250 km/h. „Jen jsem se dotkl brzdy, zablokovalo se kolo a následovalo pár přemetů. Naštěstí nemám nic zlomeného, ale tělo bolelo natolik, že už nebylo možné znovu nasednout na motorku,“ prohlásil jezdec tovární stáje KTM.

Rakouská sestava debutovala v šampionátu loni. O nejlepší výsledky se postaral zmíněný Espargaro, který byl devátý v Brně a australském Phillip Islandu. V sezoně 2018 míří KTM výše. „Pro tento rok je reálné, abychom pravidelně bojovali v první desítce. Skutečné rozložení sil budu ale schopný určit až po prvních závodech,“ řekl technický ředitel týmu Mike Leitner.

Do nepříjemné situace se dostal tým Monster Yamaha Tech3, který musí pro letošek oželet Jonase Folgera. Němec se rozhodl vynechat sezonu, aby se mohl plně soustředit na zotavení. Byl mu totiž diagnostikován vzácný kmen Gilbertova syndromu, což znamená, že játra nejsou schopna účinně zpracovávat toxiny.

Po měsíci jednání by měl jeho místo zaujmout malajský jezdec Hayfiz Syahrin (23 let). Loni startoval v kategorii Moto2, kde skončil dvakrát na stupních vítězů: v deštivých závodech v Misanu (druhý) a Motegi (třetí). V konečném pořadí MS obsadil se 106 body desáté místo.

Sedm závodů bude kratších

Jezdce třídy MotoGP nyní čekají testy na okruhu v thajském Buriramu (16.–18. února) a katarském Losailu (1.–3. března). Na stejné arabské trati začne také 18. března seriál devatenácti závodů, desátý díl kalendáře je na programu na Automotodromu v Brně (4.–6. srpna).

Sedm závodů bude letos na přání jezdců zkráceno o jedno až tři kola. Jedná se o Velké ceny USA (Austin), Španělska (Jerez), Francie (Le Mans), Katalánska (Barcelona), České republiky (Brno), San Marina (Misano) a Španělska (Valencie).