PSA láká na příchod nových dodávek. Tohle je nové Berlingo, Combo a Partner

Důležitou součástí nabídky Skupiny PSA jsou také užitkové automobily, konkrétně třeba středně velké modely Citroën Berlingo a Peugeot Partner, které jsou jako „volnočasová auta“ nabízená i rodinám s dětmi. Letos se dočkají nových generací, přičemž nově je na stejném základu doplní i nástupce Opelu Combo.

Skupina PSA už začala na premiéru tria novinek lákat, když zveřejnila jejich první fotografie. Z nich vyplývá, že trojice aut dostane svébytnou příď s charakteristickým designem té které značky. Nové Berlingo tak bude mít rozdělené hlavní světlomety, zatímco nástupce Comba použije obdobnou příď jako SUV Opelu. Naopak nový Partner bude ve srovnání s dalšími vozy Peugeotu celkem svébytný. Koncern vedle odlišně tvarované karoserie slibuje i svébytné kabiny těchto vozů.

Základem aut bude platforma odvozená od dobře známé architektury EMP2, které Skupina PSA využívá v osobních automobilech. Vyvíjena byla tak, aby přispěla k nízké spotřebě paliva daných aut, komfortu, ovladatelnosti nebo bezpečnosti.

Bez bližších podrobností se máme těšit na nejnovější generaci pohonných agregátů nebo ty nejmodernější bezpečnostní systémy. K dispozici budou od každého automobilu dvě různé délky a pětimístná nebo sedmimístná varianta.

Automobily budou vyráběny ve dvou továrnách na Pyrenejském poloostrově, ve španělském Vigu a portugalské Mangualdě. Jako první budou představeny osobní verze chystaného tria, a to už v následujících dnech. Později bude následovat prezentace jejich užitkových variant, které proběhnou v nadcházejících měsících.

Citroën Berlingo a Peugeot Partner jsou sesterskými modely odjakživa, využití shodného základu i pro stejně velký Opel Combo tak po zakomponování německé značky do francouzského koncernu bylo logickou volbou. Pro automobilku to bude finančně výhodnější řešení než to dnešní, kdy je Opel Combo derivátem Fiatu Doblo . Ukončení italsko-německé spolupráce však není následkem vstupu Opelu do koncernu PSA, vědělo se o něm už od roku 2015. Jednalo se o jeden z oznámených společných projektů mezi PSA a General Motors , tehdejším vlastníkem Opelu.