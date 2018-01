Sobota na Rallye Monte Carlo: Ubrání vedoucí Ogier náskok?

Jeho největším pronásledovatelem zůstává i nadále Estonec Ott Tänak, který debutuje s vozem Toyota Yaris WRC. Kategorii WRC2 i nadále ovládá Čech Jan Kopecký za volantem Škody Fabia R5.

Sobotní den na Rallye Monte Carlo začal devátou rychlostní zkouškou (29,16 km), která se jela na sněhu, jenž napadl přes noc. „Byla to jedna z nejhorších rychlostních zkoušek, které jsem v životě absolvoval. Sníh byl nevyzpytatelný, jen těsně jsme minuli Sordův vůz, který byl v příkopu. Bylo nutné jet opravdu velmi pomalu,“ popsal situaci Ogier.

O tom, jaké vládly na trati podmínky, svědčí postřeh nejrychlejšího jezdce na měřeném úseku Andrease Mikkelsena (Hyundai). „Udělal jsem třikrát hodiny, a to prosím na rovině,“ prohlásil jezdec v cíli, kde byl o 22,2 sekundy rychlejší než Ogier. Nor musel v pátek odstoupit s poškozeným alternátorem, ale v sobotu se do klasifikace vrátil, ovšem s penalizací.

Auta nevypočitatelně klouzala, smýkala se a roztáčela. „Jsem rád v cíli. Sníh mám rád, ale ne takový, jako je tady. Pošlete auto bokem a netušíte, kde skončíte,“ komentoval podmínky Jari-Matti Latvala (Toyota).

Ze situace nejvíce vytěžil vedoucí Ogier, který zvýšil náskok na druhého Tänaka ze 14,9 sekundy na 1:18,4 minuty. Poškodil však levé přední kolo své fiesty a v následující erzetě musel jet opatrněji, protože vezl pouze jedno rezervní kolo.

Jedenáctou rychlostní zkoušku lze s nadsázkou nazvat polní. Na stejném místě se ocitli mimo trať Kris Meeke (Citroën), Thierry Neuville (Hyundai), Ott Tänak (Toyota) a Bryan Bouffier (Ford). „Na brzdách jsme vylétli ven, ale bylo vidět, že jsme nebyli v poli první,“ komentoval situaci Neuville. Zjevně rozčarovaný byl z podobné situace Tänak: „Nevím, jak jsem se tam ocitl, ale naštěstí se mi povedlo se odtud dostat bez poškození auta.“

Největší ztrátu zaznamenal na RZ11 Esapekka Lappi (Toyota), který musel měnit kolo. Ztratil 3:07 minuty, ale vzhledem k velkým časovým rozestupům mezi jednotlivými jezdci, se propadl jen ze čtvrtého na páté místo. Svoji pozici si však vzal v posledním sobotním testu zase zpátky. „Tu zkoušku jsme jeli už ve čtvrtek. Snažil jsem se využít toho, co jsem se naučil,“ uvedl Lappi.

Nejmladší z tovární sestavy japonské značky podtrhuje skvělou pozici Toyota Gazoo Racing na této soutěži. Vždyť všichni tři jsou seřazeni ve špičce za sebou v pořadí – 2. Ott Tänak, 3. Jari-Matti Latvala, 4. Esapekka Lappi.

Ogier ztratil po deváté zkoušce v dalších čtyřech erzetách 45 sekund, ale přesto má stále k dobru 33,5 sekundy na Tänaka. „Nezvolil jsem ideálně pneumatiky, ale mým cílem bylo, mít k dobru půl minuty, a to se stalo. Takže všechno běží podle plánu,“ prohlásil Ogier v cíli dnešního dne. Jeho největší soupeř se snaží být neutrální: „Na nečistotách na silnici fungují gumy výborně, ale na suchu se přehřívají. Je těžké vybrat správnou směs.“

Závěrečný den soutěže čekají její účastníky čtyři rychlostní zkoušky v celkové délce 64 kilometrů. Vyhraje popáté v řadě Rallye Monte Carlo Francouz, nebo se bude na slavné soutěži poprvé radovat Estonec?

V kategorii WRC2 vede i nadále s přehledem Jan Kopecký (Škoda), který má na druhého v pořadí náskok 12:12,0 minuty. „S takovou převahou je občas těžké se soustředit a jet jen na dojetí. Na první sobotní erzetě jsme měli krátce po startu krizovku a auto vůbec nereagovalo. Je těžké jet za nový „wéercéčky“. Vyhazují na trať spoustu nečistot. Musím být opatrný a jet stejnou stopu,“ řekl Kopecký.

Výborně si zatím vede jeho teprve sedmnáctiletý týmový kolega Kalle Rovanperä z Finska, který je zatím na jedenáctém místě. Do hodnocení WRC2 však v Monte Carlu přihlášený není. Se soutěží se bohužel musel rozloučit další tovární mladík Škody Ole Christian Veiby z Norska, který havaroval na jedenácté zkoušce.

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) 3:30:30,9; 2. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +33,5; 3. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:32,7; 4. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +4:38,5; 5. Meeke, Nagle (Brit./Citroën C3 WRC) +4:40,1; 6. Evans, Barritt (Brit./Ford Fiesta WRC) +5:00,2; 7. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +5:33,6; 8. Bouffier, Panseri (Fr./Ford Fiesta WRC) +5:43,4; 9. Breen, Scott ‚(Ir., Brit./Citroën C3 WRC) +8:49,0; 10. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5) +14:04,4; 11. Rovanperä, Haltunen (Fin./Škoda Fabia R5) +17:54,8; … 16. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) +34:26,0.

Neděle – 8.32 RZ14 (18,41 km); 9.08 RZ15 (13,58 km); 10.55 RZ16 (18,41 km); 12.18 RZ17 (13,58 km).