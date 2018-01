Čtvrtek a pátek na Rallye Monte Carlo: Vede šampion Ogier  

Francouz vyhrál tuto soutěž v předchozích čtyřech letech a zatím má k dobru téměř patnáct sekund před estonským pilotem Ott Tänakem, který debutuje za volantem vozu Toyota Yaris WRC.

Šestaosmdesátý ročník slavné soutěže začal ve čtvrtek dvěma nočními erzetami v celkové délce 52 kilometrů. První speciálku vyhrál Sebastien Ogier, přestože dostal na ledové plotně hodiny. „Věděl jsem, že to bude těžké, takže žádné překvapení se nekoná,“ uvedl Francouz. Po čtvrté erzetě měl k dobru čtyřicet sekund náskoku, ale o jeho valnou část přišel na sedmé zkoušce, když se necelé dva kilometry před jejím cílem ocitl v příkopu. Naštěstí mu pomohli pohotoví diváci, ale stejně z toho byla ztráta pětatřicet sekund. „Nebýt toho problému a hodin v první erzetě, mohli jsme mít minutu náskok. Naštěstí pořád vedeme, takže musím být spokojený,“ řekl Ogier, který zatím vyhrál tři zkoušky.

Skvěle se předvádí Tänak, který začínal na šestém místě. Zásluhou dvou nejrychlejších časů v RZ a Ogierových potíží, se přiblížil doslova na „dostřel“ lídrovi rallye. „Auto funguje perfektně. Hrozně mě motivuje být na pozici, ze které se dá o něco bojovat,“ uvedl Estonec v cíli etapy. Japonské značce se zatím náramně daří. Čtvrtý je zatím Fin Esapekka Lappi a o pouhé dvě desetiny sekundy za ním jeho starší a zkušenější krajan Jari-Matti Latvala.

Smůlu měl hned na první speciálce loňský vicemistr světa Thierry Neuville (Hyundai). „Sklouzl jsem do sněhu. Bylo tam málo diváků, proto to trvalo tak dlouho,“ vykládal Belgičan v cíli zkoušky, na které ztratil 4:16 minuty. Pořádné manko nabral také Brit Elffyn Evans (Ford), který měnil kolo a jeho časové manko činilo 3:48 minuty. Zásek v podobě 1:44 minut si přivezl hned na začátku také Brit Kris Meeke (Citroën), který podobně jako Neuville uvízl v příkopu.

Kardinálním smolařem se ovšem ukázal irský soutěžák Craig Breen (Citroën). Na RZ1 ztratil 24 sekund, když uvízl ve sněhu. RZ2 absolvoval s pneumatikami, které měly tlak tři atmosféry, a udělal hodiny. Když se soutěž probudila do pátečního dne, jeho smůla pokračovala. „Na první dnešní erzetě se dostal kámen mezi brzdu a ráfek a zničil ji. Teď už to nebrzdí vůbec,“ láteřil Breen po páté speciálce. Zatím uzavírá první desítku s mankem více než pět minut.

Smolařem se stal také Andreas Mikkelsen (Hyundai). Na úvodní speciálce byl sice druhý, i když hlásil potíže s brzdami. O den později musel norský soutěžák po čtvrté erzetě odstoupit ze třetí příčky pro potíže s alternátorem. Tým nepotvrdil, zda se jezdec vrátí s penalizací do soutěže.

V čele kategorie WRC2 je tovární jezdec Škody Jan Kopecký, celkově zatím na jedenácté příčce. Za ním se seřadili jeho týmoví kolegové Nor Ole Christian Veiby a teprve sedmnáctiletý Fin Kalle Rovanperä. Oba mladíci ovšem nejsou přihlášeni pro tuto soutěž do klasifikace WRC2. „Je škoda, že ostatní měli dnes problémy. Měli jsme s Erikem dobrou bitvu, ale to je rallye. Pak už jsem jel opatrněji,“ říkal Kopecký. Narážel na problémy Francouze Camilliho (Ford Fiesta R5), jenž se na šesté zkoušce ocitl mimo trať. V hodnocení WRC2 má Kopecký náskok na druhého v pořadí 8:28,7 minuty, takže se jeho opatrnosti nelze divit.

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) 2:07:15,4; 2. Tänak, Jarveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +14,9; 3. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +59,7; 4. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:09,9; 5. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:10,1; 6. Meeke, Nagle (Brit./Citroën C3 WRC) +2:45,5; 7. Bouffier, Panseri (Fr./Ford Fiesta WRC) +3:34,6; 8. Evans, Barritt (Brit./Ford Fiesta WRC) +4:01,7; 9. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +4:04,1; 10. Breen, Scott ‚(Ir., Brit./Citroën C3 WRC) +5:06,6; 11. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5) +8:11,8; 12. Veiby, Skjaermoen (Nor./Škoda Fabia R5) +9:39,0; 13. Rovanperä, Haltunen (Fin./Škoda Fabia R5) +12:28,9; … 18. Sarrazin, Renucci (Fr./Hyundai I20 R5) +22:01,4.

Sobota – 8.08 RZ9 (29,16 km); 9.16 RZ10 (16,87 km); 11.57 RZ11 (29,16 km); 13.08 RZ12 (16,87 km); 16.09 RZ13 (25,49 km). Neděle – 8.32 RZ14 (18,41 km); 9.08 RZ15 (13,58 km); 10.55 RZ16 (18,41 km); 12.18 RZ17 (13,58 km).