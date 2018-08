Německá rallye před startem: Co udělá Neuville s náskokem?

Přihlášených 63 posádek čeká 18 rychlostních zkoušek v celkové délce 325,76 kilometrů.

Letos se odehraje start a cíl ve městě St. Wendel včetně superspeciální rychlostní zkoušky, která zahájí letošní podnik ve čtvrtek večer. V pátek se jedou tradičně dvakrát tři erzety úzkými cestami v tradičních vinicích, které jsou namotány na svazích kolem řeky Mosely. V sobotu je na programu osm speciálek ve dvou sekcích na proslulém vojenském prostoru na Baumholderu. Jejich součástí jsou dva průjezdy nejdelším měřeným úsekem Panzerplatte, který měří 38,57 kilometrů. V neděli se vrátí posádky na dvojí průjezd vinicemi přes Grafschaft a soutěž uzavře Power Stage (poslední speciálně bodovaná erzeta) všeobecně známá jako Bosenberg.

Německá rallye vznikla spojením tří menší soutěží již v roce 1982. O šest let později byla povýšena mezi evropské podniky s nejvyšším koeficientem. Součástí mistrovství světa je od sezony 2002 a jedenáct let jí vyhrávali pouze jezdci na vozech značky Citroën. Nejčastějším premiantem je Francouz Sebastien Loeb, jenž zde triumfoval v letech 2002 až 2010 a navíc ještě 2012. Z jezdců, kteří zde letos startují, se radoval třikrát další Francouz Sebastien Ogier (2011, 2015 a 2016), Španěl Daniel Sordó (2013), Belgičan Thierry Neuville (2014) a loňskou výhru obhajuje Estonec Ott Tänak. Loni se mu povedlo zvítězit s Fordem Fiesta WRC, letos jede s Toyotou Yaris WRC.

Co říkají největší soupeři?

„Bude příjemné vrátit se zpět na asfalt. Pro náš tým je to domácí rallye a je také blízko belgických hranic, přes něž nás přijíždí podpořit mnoho fanoušků,“ řekl Belgičan Thierry Neuville, jehož tým Hyundai Shell Mobis WRT sídlí v německém Alzenau. Třicetiletý pilot Německou rallye dokázal v roce 2014 vyhrát a zajistil tehdy korejské automobilce premiérový triumf ve světovém šampionátu. „Zažili jsme zde ovšem i soutěže s méně příznivým průběhem. Po frustrujícím víkendu ve Finsku stále vedu mistrovství a jsem připraven se v Německu vrátit na přední pozice a zvýšit náskok,“ tvrdí odhodlaně Neuville. Koncem července obsadil ve Finsku až 9. místo, což je jeho nejhorší letošní výsledek. Loni mu start v Německu vůbec nevyšel a skončil až na 44. místě.

Video

Francouz Sebastien Ogier letos usiluje o zisk šestého titulu v řadě, šampionát se však pro něj zatím nevyvíjí tak dobře, jako tomu bylo v minulých letech. Zatímco loni vedl před Neuvillem o sedmnáct bodů, letos ve stejném období mistrovství ztrácí jedenadvacet bodů. V aktuální sezoně triumfoval naposledy v dubnu na Korsice, posledním asfaltovém podniku, který Německu předcházel. „Minule ve Finsku jsme neměli správné závodní tempo, ale tady to bude úplně jiná soutěž a pokusíme se opět útočit na nejvyšší pozice,“ řekl Ogier. Na asfalt se těší, ale současně si je vědomý, že je před ním náročná úloha: „Čeká nás ale obtížná rallye a každý ví, že dostat se do cíle v pořádku je opravdu velká výzva. Náš cíl je ale jasný, chceme vyhrát a snížit ztrátu na první místo v šampionátu,“ tvrdí Ogier. Vrací se k tlumičům Rieger a doufá, že na nové změny na voze nebude muset čekat dlouho.

Toyota si na asfaltu věří

Tovární tým Toyota Gazoo Racing míří na Německou rallye s vysokými ambicemi. Loňský vítěz zdejší soutěže Ott Tänak (tehdy s fordem) by se ještě rád vrátil do hry o titul a navíc v hodnocení značek dělí japonskou značku (se sídlem ve Finsku) od prvního místa pouhých sedmadvacet bodů. Při předchozím letošním vystoupení na asfaltu se toyotám na Korsice dařilo. Druhý dojel Ott Tänak a šestý Esapekka Lappi. Jezdeckou estavu pro letošní Deutschland rallye samozřejmě doplňuje nejzkušenější Jari-Matti Latvala.

„Test před soutěží nás přivedl do příznivé nálady. Všeobecně platí, že Yaris WRC dosud prokázal dobrou výkonnost na asfaltu a doufáme, že pokrok bude pokračovat. S využitím zkušeností, které jsme získali v loňském roce, existují věci, které jsme v některých oblastech dokázali zlepšit. Ott vyhrál v Německu v loňském roce, takže víme, že tady může být zase silný. Jari-Matti a Esapekka měli loni smůlu na defekty. Německo je hodně obtížné, ačkoliv to tak nevypadá. Existuje zde spousta zrádných úseků, na kterých se dají snadno udělat chyby.“

„Po rallye ve Finsku se cítím uvolněně a z nadcházející soutěže mám dobrý pocit. Budeme pokračovat tam, kde jsme skončili a udržovat dobré tempo až do konce roku. V loňském roce jsme zde byli dost konkurenceschopní. Mám opravdu rád malé venkovské silnice přes pole, které jsou úzké, ale rychlé. Nesmíme zapomínat také na vojenskou oblast, kde jsou také pěkné úseky. Musíme být připraveni na všechno, co se týká počasí, protože to může být velmi proměnlivé.“

„Po vítězství ve Finsku nastupujeme v Německu s nejvyšším cílem. Chci do toho jít od začátku naplno, pokusit se získat co nejvíce bodů. Musím zjistit, zda se ještě můžeme vrátit do hry o mistrovský titul. Líbí se mi zdejší výzva v podobě několika odlišných druhů povrchu silnic. Budeme muset si hodně hlídat počasí, které zde bývá hodně proměnlivé. Právě loni se mi v takových podmínkách vyplatila volba pneumatik. Yaris WRC se na asfaltu chová hodně stabilně, takže mám v autě pocit jistoty.“

„Rallye Deutschland je vždy náročná. Často se zde vyskytuje déšť a během každého dne se setkáte s různě se měnícími se podmínkami. Zvláště, když bývá na trati a zejména v zatáčkách hodně vytahaných nečistot. Ovšem jako jezdecká výzva je to tady zajímavé. Také mě těší, že vracím zpět na asfalt. Na Korsice jsme s autem dosáhli pěkného výsledku (6. místo). Doufám, že vyhneme loňské smůle s defekty.“

Citroën si na asfaltu věří

Citroën Total Abu Dhabi WRT je jediným ze čtveřice továrních týmů, který nasazuje pouze dvě tovární posádky. Francouzské barvy budou hájit Norové Mads Ostberg s Torsteinem Eriksenem a ostrovní posádka Craig Breen se Scottem Martinem. Povzbuzením pro tým je bezpochyby výsledek z předchozího podniku ve Finsku, kde dojel Ostberg na druhém místě.

Irský pilot Breen sice skončil na severu Evropy až osmý, ale loni se mu v Německu dařilo. S modelem C3 WRC obsadil páté místo. Optimismem může lidi od Citroënu naplňovat také předchozí letošní vystoupení na asfaltu. Na Korsice dokázal dnes již vyhozený Brit Kris Meeke vyhrát tři erzety a vedl do poloviny soutěže. Asfalt by tedy mohl francouzským vozům svědčit i teď v Německu.

„Zásadní roli může hrát počasí, ale udělali jsme v přípravě všechno pečlivě, abychom dokázali vzdrovat jeho případným rozmarům. V testu jsme simulovali trasy ve vinicích i na vojenskm základně a výsledky nám udělaly hodně dobrou náladu.“

„S výjimkou loňského roku zde startuji pravidelně od sezony 2010, takže místní terény i jeho nástrahy znám velice dobře. Pokud mě paměť neklame, tak jsem si rozmanitost jednotlivých etap soutěže dokázal vždycky náležitě užívat. Při testech jsme velice pečlivě simulovali zdejší podmínky, takže se náležitě těším.“

„Po roce se vracím na asfalt a patřičně se na to těším. Zkušební jízdy v Alsasku mi dodaly potřebný pocit jistoty při řízení auta na tomto typu povrchu. Pokud v pátek nezaprší, budeme mít dobrou pozici pro útok zejména při rychlostních zkouškách na Baumholderu.“

Kopecký chce vedení ve WRC 2

Pokud by na nadcházející Rallye Deutschland nově korunovaní mistři České republiky Jan Kopecký a Pavel Dresler ve své třídě WRC 2 zvítězili, posunuli by se na vedoucí pozici v průběžném hodnocení mistrovství světa v této kategorii. Předstihli by tak o sedm bodů týmové kolegy a aktuálně vedoucí posádku šampionátu WRC 2 Švédy Pontuse Tidemanda a Jonase Anderssona, kteří nemají Německou rallye zapsanou do seznamu letošních startů.

Posádky jedoucí s vozy Škoda vyhrály sedm z osmi odjetých podniků mistrovství světa 2018 kategorie WRC 2. Šéf Škoda Motorsport Michal Hrabánek k tomu dodává: „Jsme nyní ve velmi dobré pozici, abychom v letošní sezóně obhájili jezdecké i týmové tituly v kategorii WRC 2. Z pohledu jezdeckého titulu budou mít Pontus a Jan na svém kontě do konce letošní sezóny stejný počet odjetých soutěží, a tudíž tak mají oba stejnou šanci na zisk titulu.“

Sportovní řády kategorie WRC 2 říkají, že každý jezdec se může nominovat pouze do sedmi ze 13 vypsaných soutěží. Na konci roku se započítává šest nejlepších výsledků. Aktuálně má Pontus Tidemand za sebou čtyři soutěže (93 bodů, vítězství v Mexiku, Argentině a Portugalsku, druhé místo ve Švédsku), Jan Kopecký má o jednu soutěž méně (75 bodů, vítězství v Monte-Carlu, na Korsice a Sardinii).

Český pilot Jan Kopecký pojede v Německu podeváté a v roce 2007 zde skončil s vozem Škoda Fabia WRC pátý. To je jeden z jeho dvou nejlepších výsledků v podniku mistrovství světa. Loni zde dokonce po první superspeciální erzetě vedl a ze čtyř vyhraných erzet v MS se mu to třikrát povedlo právě tady na německých silnicích. „Základem je vyvarovat se defektu. Loni jsem jel ve vedení v kategorii WRC 2 a na známé Panzerplatte ve vojenském úseku Baumholder mě potkal defekt. Přesně to bych letos nechtěl opakovat. Nicméně Německou rallye jsem vyhrál v roce 2015, a to je zase věc, kterou bych si zopakoval rád,“ říká šestinásobný český mistr. Z pohledu počtu vítězství je v kategorii WRC 2 s počtem 34 nejrychlejších časů jasně nejúspěšnějším jezdcem Německé rallye právě Jan Kopecký.

Juniorský jezdec týmu Škoda Kalle Rovanperä se na svoji první čistě asfaltovou soutěž v továrním týmu Škoda Motorsport velmi těší. „Líbí se mi výzva, kterou pro mi Německá rallye nabízí. Jsou na ní snad všechny druhy asfaltu. Náročné úzké silničky s mnoha vracečkami mezi vinicemi podél řeky Mosely. Nebo vysilující a rychlé cesty z rozbitého betonu na tankodromu ve vojenském úseku Baumholder s hrubým a kluzkým povrchem, které jsou lemované betonovými bloky. Absolvoval jsem velmi náročné testy, takže se již nemohu dočkat, až zde se svým vozem Škoda Fabia R5 pojedu,“ konstatuje sedmnáctiletý Fin.

Na Německou rallye je přihlášeno sedm vozů Škoda Fabia R5, což je v kategorii WRC 2 nejhojnější zastoupení. Mezi další špičkové posádky, které zde pojedou s tímto vozem, patří úřadující mistři Německa Fabian Kreim a Frank Christian, startující pod hlavičkou Škoda Auto Deutschland. Ve třídě RC 2 se s privátně nasazeným vozem Škoda Fabia R5 zúčastní Německé rallye také Norové Ole Christian Veiby a Stig Rune Skjaermœn, jenž zde budou chtít získat více zkušeností s asfaltovými povrchy. Škoda tak bude také ve třídě RC 2, do níž patří kategorie WRC 2, opět nejvíce zastoupenou značku.

Program Německé rallye

Čtvrtek – 19.08 RZ1 (2,04 km).

Pátek – 10.11 RZ2 (19,44 km); 11.05 RZ3 (22,00 km); 12.53 RZ4 (9,27 km); 15.39 RZ5 (19,44 km); 16.33 RZ6 (22,00 km); 18.21 RZ7 (9,27 km).

Sobota – 8.48 RZ8 (9,43 km); 9.15 RZ9 (38,57 km); 11.03 RZ10 (14,78 km); 12.06 RZ11 (12,28 km); 15.08 RZ12 (9,43 km); 15.35 RZ13 (38,57 km); 17.23 RZ14 (14,78 km); 18.26 RZ15 (12,28 km).

Neděle – 7.49 RZ16 (29,07 km); 9.42 RZ17 (29,07 km); 12.18 RZ18 (14,04 km).

Průběžné pořadí (po 8 z 13 rallye)

1. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 153 bodů; 2. Ogier (Fr./Ford Fiesta WRC) 132; 3. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 107; 4. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 70; 5. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 60; 6. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) 57; 7. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 55; 8. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 52; 9. Ostberg (Nor./Citroën C3 WRC) 48; 10. Meeke (Brit./Citroën C3 WRC) 43; 11. Breen (Ir./Citroën C3 WRC) 39; 12. Paddon (Nový Zéland/Hyundai i20 Coupe WRC) 34; 13. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 32; 14. Loeb (Fr./Citroën C3 WRC) 15; 15. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5) 11; 16. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 9; 17. Bouffier (Fr./Ford Fiesta WRC) 4; 18. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 2; 19. Peiniažek (Pol./Škoda Fabia R5) 2; 20. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1; 21. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 1; 22. Lefebvre, (Fr./Citroën C3 R5) 1.

1. Hyundai Shell Mobis WRT 228; 2. M-Sport Ford WRT 202; 3. Toyota Gazoo Racing WRT 201; 4. Citroën Total Abu Dhabi WRT 153.

Ogier 54; Tänak 36, Neuville 34, Sordó 9, Mikkelsen 6; Ostberg 4, Meeke 3; Loeb 3, Paddon 2.

Tänak 43; Neuville 29, Ogier 20, Lappi 12; Latvala 8, Meeke 7, Sordó 6, Loeb 6, Mikkelsen 6, Evans 4, Ostberg 4, Breen 4, Paddon 3, Suninen 3.