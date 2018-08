Německá rallye po 1. dnu: Tänak si jede svoje

Estonský jezdec Ott Tänak je s vozem Toyota Yaris WRC na prvním místě po úvodním dnu Německé rallye, která je devátým podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích 2018. Jeho nejbližším pronásledovatelem je obhájce titulu Francouz Sebastien Ogier (Ford Fiesta WRC), jenž má v zádech lídra šampionátu Belgičana Thieryho Neuvilla (Hyundai i20 Coupé WRC).

Program letošního ročníku německé soutěže začal ve čtvrtek večer diváckou supererzetou ve městě St. Wendel, kde byl na dvou kilometrech nejrychlejší právě Tänak. Páté místo obsadil český jezdec Jan Kopecký (Škoda Fabia R5).

Lídr zatím nedělá chyby

V pátečním programu rallye bylo připraveno šest rychlostních zkoušek v celkové délce 101,42 kilometru a vedeny byly především ve vinicích vzpínajících se nad řekou Moselou. Pátek začal nejrychleji Ogier, jenž se dostal po RZ2 na první místo, ale pak převzal režii Tänak (Toyota Yaris WRC), který vyhrál pět ze šesti pátečních rychlostních zkoušek. Aktuálně má převahu 12,3 sekundy na druhého v pořadí Ogiera.

Pokračuje tak ve své suverénní nadvládě nad startovním polem, kterou předváděl také před třemi týdny ve Finsku. „Na začátku dne jsem se necítil nejlépe ve velkých rychlostech. Přece jen, s Yarisem WRC jsem jel tady v Německu poprvé a musel si zvykat na některé pasáže na trati. Od čtvrté rychlostní zkoušky už jsem cítil dobrý rytmus a všechno šlo podle plánu i na místech, kdy bylo na asfaltu vytahané a uježděné bahno. Za takových podmínek je opravdu těžké řídit, ale vyvarovali jsme se naštěstí jakékoliv chyby. Auto má zatím dostatečnou rychlost,“ hodnotil Tänak své dosavadní účinkování.

Ogier spokojenější než Neuville

Pětinásobný mistr světa a druhý jezdec aktuálního pořadí Ogier (Ford Fiesta WRC) sice vyhrál druhou rychlostní zkoušku, ale hned v následující se propadl za vedoucího Tänaka. V cíli dnešního dne byl hodnocený jako druhý v pořadí s mankem 12,3 sekundy na lídra soutěže. „Místy to dost klouzalo a zejména v pátek dopoledne se nedalo jet o moc rychleji, než se nám podařilo. Vyšší tempo by bylo za cenu rizika chyby a to bylo zbytečné. Ott jede své tempo, ale uvidíme, co se bude dít v sobotu. Zatím nám vyhovuje, že v porovnání s Thierrym vycházím z našeho souboje lépe. Náš aerokit je v pořádku a velmi dobře fungoval také podvozek,“ řekl Ogier po sedmé erzetě.

Stejně jako ve Finsku, tak i nyní v Německu se vydával v pátek jako první na trať lídr mistrovství Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) a znovu naříkal. „Nejsem spokojen s adhezí, auto je chvílemi přetáčivé, pak zase nedotáčivé. Na trati je také hodně prachu a neustále to klouže. Chtěl bych přidat, ale neumím posoudit, co si můžu dovolit,“ prohlašoval Belgičan. Po třetí zkoušce musel řešit menší únik oleje z motoru, ale nakonec to nebylo nic fatálního. Od začátku dnešního dne až do jeho cíle se drží na třetí příčce. „Je těžké bojovat, když soupeři čtou vaši jízdu i výsledky, a vy musíte čekat, co udělají,“ dodal Neuville v pátek večer.

Za Elffynem číhají dravci

Skokanem dne by se dal označit dosavadní výkon Brita Elffyna Evanse (Ford Fiesta WRC), který byl ve čtvrteční superezetě dvacátý, ale hned v pátek ráno poskočil na devátou příčku. V průběhu pátku byl třikrát čtvrtý v erzetách a na stejné příčce byl klasifikován také na konci dnešního dne. Nebude to však mít snadné, protože v rozpětí pěti sekund má za sebou trojici pronásledovatelů.

Nejblíže mu je na pátém místě Fin Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC). „Na trati bylo hodně vytahaných nečistot. Snažil jsem se neriskovat, ale mám pocit, že jsem to občas zbytečně přeháněl. Na ty tři vepředu aktuálně nestačím, ale možná to bude lepší, když přestanu být zbytečně opatrný. Udělal jsem pár chyb, ale to se stane, když se snažíte útočit. Na sobotu musíme udělat nějaké změny na předním diferenciálu,“ hodnotil Latvala páteční kilometry.

Kopecký jde za svým

V kategorii WRC 2 si zatím počíná nejlépe Jan Kopecký (Škoda Fabia R5) z továrního týmu Škoda Motorsport, který své předchozí tři letošní „světové“ starty v této kategorii proměnil ve vítězství. Rád by v této sérii samozřejmě pokračoval. V pátek byl mezi vozy WRC 2 třikrát nejrychlejší a aktuálně toto hodnocení také vede. „Je to těsný souboj a je dobře, že jsme vybrali tvrdou směs pneumatik. Odpoledne byla jízda pocitově mnohem lepší. Máme dobré tempo. Možná jsem mohl tlačit trochu víc, ale to by bylo za cenu rizika menších chyb. V sobotu je před námi dvakrát téměř čtyřicet kilometrů rychlostní zkoušky Panzerplatte. To bude klíčové pro vývoj soutěže,“ uvedl Kopecký v jednotlivých komentářích po pátečních rychlostních zkouškách.

V sobotu čeká na účastníky soutěže osm speciálek ve dvou sekcích na proslulém vojenském prostoru na Baumholderu. Jejich součástí jsou také dva průjezdy nejdelším měřeným úsekem soutěže, legendární Panzerplatte, který je dlouhý 38,57 kilometrů. Celkově měří sobotní etapa soutěže s osmi erzetami 150,12 kilometru.

1. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC)) 59:22,6; 2. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) +12,3; 3. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +27,4; 4. Evans, Barritt (Brit./Ford Fiesta WRC) +37,8; 5. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +38,8; 6. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +42,7; 7. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +42,8; 8. Breen, Martin (Ir., Brit./Citroën C3 WRC) +58,0; 9. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupí WRC) +59,0; 10. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +1:21,4; 11. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 WRC) +1:28,1; 12. Griebel, Rath (Něm./Citroën DS3 WRC) +4:12,7; 13. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5) +4:44,2 (1. v kategorii WRC 2); 14. Bonato, Boulloud (Fr./Citroën C3 R5) +5,06,4 (2. ve WRC 2); … 16. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Ford Fiesta R5) +5:21,2 (3. ve WRC 2); 17. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5) +5:23,0 (4. ve WRC 2).

Sobota – 8.48 RZ8 (9,43 km); 9.15 RZ9 (38,57 km); 11.03 RZ10 (14,78 km); 12.06 RZ11 (12,28 km); 15.08 RZ12 (9,43 km); 15.35 RZ13 (38,57 km); 17.23 RZ14 (14,78 km); 18.26 RZ15 (12,28 km).

Neděle – 7.49 RZ16 (29,07 km); 9.42 RZ17 (29,07 km); 12.18 RZ18 (14,04 km).