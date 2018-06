Rallye Sardinie startuje: Ubrání Neuville náskok?

Podnik na italském ostrově je typickou šotolinovou rallye. Sardinie je proslulá krásnými plážemi, vysokými horami, starými lesy a s nedotčenou stepí ve vnitrozemí. Jezdci a navigátoři však nebudou mít čas, aby se kochali nádhernou scenerií Sardinie. Čekají je náročné a úzké cesty plné jemného písku, který závodní speciály vytlačují ze stopy. Zůstává tvrdý podklad a řada ostrých kamenů, co bývají příčinou častých defektů. „Sardinie je ideálním prostředí pro soutěž mistrovství světa. Čekají rychlostní zkoušky, které dělají z této rallye jednu z nejtěžších na světě,“ říká Malcolm Wilson, šéf továrního týmu Ford. Všechny účastníky čeká velké vedro a jezdci vypijí za den tři, ale častěji spíše pět litrů vody.

Objeví se Kopecký a Prokop

Soutěž zahájila ve čtvrtek večer typická městská rychlostka. V pátek je na programu osm rychlostních zkoušek, jedná se o čtyři měřené úseky na severovýchodě od centra soutěže v Algheru, kde je umístěna i servisní zóna. V sobotu je na programu sedm erzet. A to včetně nejdelšího úseku soutěže (29,11 km) včetně proslulého skoku Monte Lerno, který patří k ikonám světového šampionátu. Závěrečný den Rallye Sardinie se odehraje severně od Alghera, včetně závěrečné Power Stage, což je zvlášť bodovaná rychlostní zkouška. Celá soutěž měří 1386,38 kilometrů a z toho je 313,46 kilometru rozděleno do dvaceti rychlostních zkoušek.

Ze 45 převzatých posádek jsou dvě české. Potřetí v sezoně nastoupí Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem a v barvách Škoda Motorsport budou s Fabií R5 usilovat o třetí letošní vítězství v kategorii WRC2. Tento rok poprvé se představí Martin Prokop a Jan Tománek se starší generací vozu Ford Fiesta WRC. Jezdec zatím neví, zda nepůjde na Sardinii o ojedinělý start, protože se soustřeďuje na dálkové soutěže. Po pěti podnicích Světového poháru je Prokop zatím na třetím místě. „Zvolil jsem i tuto soutěž, protože se mi tady vždycky dařilo a mám rád zdejší rychlostní zkoušky a prostředí,“ uvedl již dříve Prokop. Na Sardinii pojede již potřinácté. Jeho zdejšími nejlepšími výsledky je páté místo z roku 2013 a šesté ze sezony 2014.

Kdo řídí hyundai?

Jednička tovární stáje Hyundai Shell Mobis WRT Thierry Neuville vyhrál před třemi týdny v Portugalsku letos podruhé. Využil odstoupení obhájce titulu Sebastiena Ogiera a dostal se na první místo v šampionátu. Na Sardinii tak bude v pátek vyrážet jako první a čistit soupeřům trať. Jeho malou nadějí je na pátek hlášený déšť. Ten by mohl zmenšit hendikep prvního jezdce. „Vím, že to pro nás bude těžký víkend. Musím se soustředit na své dva hlavní soupeře, kterými jsou Ogier a Tänak. Pokud udělají třeba jen malou chybu, měl bych toho využít. Potřebuji se vyhnout problémům a zůstat v klidu. Chci zůstat konzistentní, a pokud to jen trochu půjde, tak zvýšit náskok v šampionátu,“ říká Neuville.

Video

Naopak méně spokojený je Andreas Mikkelsen, který nebyl ani v jedné z odjetých soutěží nejrychlejším ze sestavy korejského týmu. Dosavadní šesté místo klasifikace jezdců je trochu jiný výsledek, než na jaký byl Mikkelsen zvyklý v letech 2014-2016, kdy byl jako tovární jezdec Volkswagenu třikrát celkově třetí v mistrovství světa.

„Připadá mi to trochu jak zlý sen. Když jsem v Portugalsku měl konečně pocit, že řídím já auto a ne auto mě, tak nás potkaly technické problémy. Přesto jsem si oddechnul, protože teď mám vůz připravený tak, jak mi to vyhovuje. Hodně jsme pracovali na nastavení diferenciálů. Dříve jsem měl problém zatočit předek, když bylo auto na brzdách a když jsem přidal plyn, tak mi začal utíkat zadek auta. Teď už můžu předek zatočit a zadek je stabilnější. Taky jsme ho změkčili a přední diferenciál je nyní více otevřený,“ uvedl Mikkelsen.

Ogier na výpadek nemyslí

Úřadující světový šampion Sebastien Ogier letos vyhrál tři podniky, ale v Portugalsku nedokončil soutěž již první den, když vůz s poškozeným řízením sklouzl do příkopu. „Naše chyba a selhání byly dost hořké, protože jsme měli na to, abychom soutěž vyhráli.

Ale to je historie. Teď se plně soustředíme na nadcházející rallye, kde ze sebe chceme vydat vše, co je v našich silách. Můžeme se těšit na opravdu náročné zkoušky, nesmíme ztratit koncentraci a je nutné si nechat bezpečnostní rezervu, abychom soutěž dokončili. Ačkoliv nebudeme v pátek první na trati, pořád jedeme dost vpředu, abychom čistili řadě našich soupeřů trať. Pokud neztratíme příliš mnoho času, máme dost velkou příležitost na úspěch,“ míní Ogier.

Druhým místem Portugalské rallye dal další jezdec továrního Fordu Elfyn Evans najevo, že se s nimi musí počítat. Velšan právě na Sardinii před pěti lety debutoval za volantem speciálu WRC a v roce 2015 zde skončil čtvrtý. „Sardinie pro mě zůstává zvláštním místem. Obrovské teploty přes třicet stupňů ve stínu a skoro padesát v autě nesmírně zatěžují organismus. Zdejší silnice dokáží být hodně zrádné, ale máme za sebou úspěšný dvoudenní test. Nevidím důvod, proč bychom neměli navázat na náš úspěšný výsledek z Portugalska,“ zdůrazňuje Evans.

Tänakovi se Sardinie líbí

Příjemné vzpomínky na Sardinii má nejenom Evans. Ještě sladší byl loňský výsledek pro Ott Tänaka z týmu Toyota Gazoo Racing. Estonec tady totiž loni vyhrál svoji první soutěž v mistrovství světa. Tehdy to bylo ještě v barvách modrého oválu Ford. Pro letošní rok se upsal Toyotě a s Yarisem WRC dokázal letos vyhrát v Argentině. Aktuálně je Tänak v mistrovství světa třetí, ale vedoucího Neuvilla ztrácí 47 bodů.

„Myslím si, že se tady bude lámat šampionát. Portugalská rallye nevyšla zrovna podle plánu, takže bude důležité si ze Sardinie odvést slušný příděl bodů,“ říká Estonec v narážce na problém na motoru, který ho v předchozím podniku zastavil již ve druhé erzetě. „Snažíme se být na soutěže připravení jak jen to jde a vím, že tým pracuje opravdu usilovně. Teď, než začnou letní prázdniny, potřebujeme přetavit naši rychlost v dobrý výsledek," dodává Tanak.

A co si myslí šéf týmu Tommi Mäkinen. „Výkony a výsledky předchozích soutěžích nám dodaly hodně energie. Loni se nám na Sardinii dařilo. Když k tomu připočtete Ottovo (Tänak) nadšení pro tuto soutěž, můžeme se těšit,“ míní Fin.

Jeho slova podtrhl Jari-Matti Latvala, který byl nejrychlejší ve čtvrtečním shakedownu (veřejný měřený trénink). „Zdejší silnice mají tvrdý podklad a na něm je spousta sypkého materiálu, který bývá velmi kluzký. Cesty jsou úzké a je snadné udělat chybu. Mám za sebou dva dny na Portugalské rallye, kdy jsem měl z řízení auta dobrý pocit a těším se na další jízdu,“ míní finský soutěžák. Třetím do jezdecké party bude na Sardinii další Seveřan Esapekka Lappi.

Letos poprvé bez Meeka

Citroën Total Abu Dhabi WRT nastoupí s Irem Craigem Breenem a Norem Madsem Ostbergem. Po Portugalské rallye se rozloučil s Britrem Krisem Meekem, což ovšem právě Breen nekvituje zrovna s nadšením. „Kris má spoustu zkušeností. S autem i s nadcházejícími soutěžemi a jejich podmínkami. Takže je jasné, že jet bez jeho poznatků bude těžší, protože on byl tím, s kým se šlo srovnávat. Je smutné, že ta situace (vyhazov Meeka) nastala, ale tak to už prostě je a musíme pracovat dál s tím, co máme. Nijak to nezmenší mé odhodlání uspět,“ říká Breen. Zjevně má oprávněné obavy. Na Sardinii startoval v rámci světového šampionátu pouze dvakrát. Jednou ještě v rámci WRC Academy a potom až minulý rok, kde však kvůli poškozené převodovce musel využít pravidlo Rally2 (návrat do soutěže s penalizací) a dojel až na celkově 25. místě.

Šéf týmu Pierre Budar je na rozdíl od svého svěřence optimistou. „Craig má potenciál zajistit dobrý výsledek a Mads již ukázal, že je schopen bojovat o umístění na stupních vítězů. Má také spoustu zkušeností, což bude nepochybně pro náš tým užitečné,“ míní francouzský manažer.

Budar také prozradil, že poté, co vyhodil Brita Krise Meeka, chce oslovit Sebastiena Ogiera, který z týmu odešel v roce 2011 po neshodách se Sebastienem Loebem. „Musíme zvážit všechny možnosti, a pokud bude Ogier volný, mohl by mít zájem. Musíme utvořit silnou jezdeckou sestavu na rok 2019,“ vysvětluje Pierre Budar. O pětinásobného mistra světa měl zájem již loni, ale tým nebyl schopen akceptovat Ogierovy především finanční požadavky.

Dojde k přesunům?

Britský soutěžák Kris Meeke by po vyhazovu od Citroënu nemusel ještě pomýšlet na konec sezony. Zájem o něj neskrývá Toyota ani Hyundai. Pilot po prožitých událostech nekomunikuje s novináři a vyhazov od francouzské značky bere jednoznačně jako podraz na svou osobu.

„V tuto chvíli s ním nejednáme, bude záležet na trhu s jezdci. Zatím je ještě brzo říkat něco konkrétního. Kris je ovšem člověk, který je schopen vyhrát jednu nebo dvě soutěže do roka," říká Alain Penasse z tovární stáje Hyundai. Meeka by uvítal v týmu Toyota její šéf Tommi Makinen. Naopak Meekův krajan Malcolm Wilson, který vede tovární stáj Ford, nemá o krajana zájem. Se složením svého týmu je nyní spokojen.

Kopecký a Veiby chtějí vyhrát

Tovární jezdec týmu Škoda Motorsport Jan Kopecký může mít letos přezdívku „pan 100 procentní“. Společně s navigátorem Pavlem Dreslerem vyhrál všechny soutěže, do nichž v roce 2018 nastoupil. Tovární posádka zvítězila ve všech třech letošních podnicích mistrovství České republiky a současně si připsala vítězství v kategorii WRC 2 mistrovství světa na Rallye Monte Carlo a na Korsické rallye. Během nadcházejícího podniku na Sardinii budou chtít ve vítězném tažení pokračovat a snížit tak náskok týmového kolegy Švéda Pontuse Tidemanda v čele kategorie WRC 2 v rámci mistrovství světa.

Na pozici juniorského týmu Škoda s vozem Škoda Fabia R5 tentokrát pojede norská posádka Ole Christian Veiby a Stig Rune Skjaermœn. V roce 2017 tito Norové na náročných šotolinových tratích Sardinie dojeli za vítězným Janem Kopeckým na druhém místě, takže v letošním ročníku budou patřit mezi hlavní favority.

Po dominantních třech vítězstvích v letošní sezóně Mistrovství České republiky se Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem opět vracejí do mistrovství světa. Zásluhou vítězství v Rallye Monte Carlo a Francouzské rallye na Korsice je česká posádka aktuálně na druhé pozici v hodnocení kategorie WRC 2. „I když si mnoho lidí myslí, že jsem specialista na asfaltový povrch, loni jsem na Sardinii vyhrál. Šotolinové tratě na tomto ostrově si opravdu užívám,“ zdůrazňuje Kopecký. Jedním z jeho největších soupeřů bude týmový kolega O. C. Veiby. „Na písčité a rozbité trati se cítím skvěle připraven. Moc mi pomohla Argentinská rallye, v níž jsem dojel na druhém místě ve třídě RC 2. Budu se snažit o dobré umístění,“ komentuje Veiby.

Šéf Škoda Motorsport Michal Hrabánek je z výsledků v sezóně 2018 nadšený. „V první polovině letošního mistrovství světa jsme získali pět ze šesti možných vítězství v kategorii WRC 2. Navíc jsme našim zákazníkům dodali již 200 závodních vozů Škoda Fabia R5. Do Italské rallye na Sardinii je v kategorii WRC 2 zapsáno dvanáct posádek jedoucích s vozem Škoda Fabia R5. Vypadá to, že také zde bude nejrozšířenějším vozem,“ komentuje Hrabánek.

Věděli jste, že…

Soutěž, dnes známá jako Italská rallye, se poprvé konala v roce 1928 pod názvem „Květinová rallye“ a součástí mistrovství světa byla v každém ročníku od své inaugurace v roce 1973?

Italský podnik mistrovství světa se do roku 2003 konal v kontinentální Itálii v okolí města Sanremo a až následně se přesunulo na ostrov Sardinie?

Michèle Moutonová byla první a dodnes jedinou ženou, která vyhrála nějakou soutěž mistrovství světa? Bylo to při jejím prvním účinkování na Rallye Sanremo v roce 1981.

Ikonickou rychlostní zkouškou Italské rallye na Sardinii je „Monte Lerno“, na níž je známý skok, který je srovnatelný se skokem Fafe v Portugalsku a jemuž se říká „skok Mickey“?

Nevrátí se Loeb ani Kimi

V souvislosti s vynuceným odchodem Meeka od Citroënu se objevily spekulace o možných návratech dvou hvězdných jezdců. Jedním z nich je Sebastien Loeb, ovšem devítinásobný mistr světa v rallye veškeré dohady rázně popřel.

Francouz se nyní věnuje mistrovství světa v rallyekrosu, kde je aktuálně druhý a nejlepším z tria továrních Peugeotů. „Rallyeový program nehodlám rozšiřovat. Odchod Meeka na mém rozhodnutí nic nemění. V rallyekrosu startuji každé dva týdny a k tomu si připočtěte testy a propagační akce. Pojedu Katalánskou rallye, jak bylo v plánu,“ zůstává Loeb rozhodnutý o svém programu. Připustil ovšem jednu možnost: „Možná, že bych mohl být nápomocen při testech nebo tak. To by snad bylo možné, ale doposud jsme se o tom nebavili.“

Zpátky do rallye natrvalo nevrátí ani současný pilot stáje Ferrari formule 1 Kimi Räikkönen. V rallye statoval v letech 2010 a 2011. S vozem Citroën C3 WRC startoval v jedenadvaceti podnicích, získal 59 bodů a vyhrál jednu rychlostní zkoušku. Jeho nejlepším výsledkem bylo páté místo na Turecké rallye 2010. „Možná se občas svezu, ale jen pro zábavu,“ nechal se slyšet Fin. Spekulace o spojení s Toyotou přinesla finská média. „Kimi by pro Toyotu mohl být dobrou volbou, ale je na něm, aby se rozhodnul, zda bude pokračovat ve formuli 1 s Ferrari, nebo osloví nás,“ prohlásil Tommi Mäkkinen, šéf rallyeové Toyota Gazoo Racing.

Program Rallye Sardinie

– 18.00 RZ1 (2,00 km).

– 8.33 RZ2 (21,99 km); 9.48 RZ3 (14,52 km); 10.37 RZ4 (14,14 km); 11.48 RZ5 (10,78 km); 15.02 RZ6 (21,99 km); 16.17 RZ7 (14,52 km); 17.06 RZ8 (14,14 km); 18.24 RZ9 (10,78).

– 8.38 RZ10 (14,95 km); 9.33 RZ11 (28,52 km); 10.11 RZ12 (29,11 km); 14.11 RZ13 (1,40 km); 16.08 RZ14 (14,95 km); 17.03 RZ15 (28,52 km); 17.41 RZ16 (29,11 km).

– 8.45 RZ17 (14,06 km); 9.38 RZ18 (6,96 km); 11.12 RZ19 (14,06 km); 12.18 RZ20 (6,96 km).

Průběžné pořadí (po 6 z 13 rallye):

1. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) ; 2. Ogier (Fr./Ford Fiesta WRC) 100; 3. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 72; 4. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 58; 5. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 57; 6. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) 54; 7. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 45; 8. Meeke (Brit./Citroën C3 WRC) 43; 9. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 31; 10. Breen (Ir./Citroën C3 WRC) 26; 11. Suninen (Fin./Ford Fiesta RS WRC) 23; 12. Ostberg (Nor./Citroën C3 WRC) 16; 13. Loeb (Fr./Citroën C3 WRC) 15; 14. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5) 11; 15. Paddon (Nový Zéland/Hyundai i20 Coupe WRC) 10; 16. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 5; 17. Bouffier (Fr./Ford Fiesta WRC) 4; 18. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 2; 19. Peiniažek (Pol./Škoda Fabia R5) 2; 20. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1; 21. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 1; 22. Lefebvre, (Fr./Citroën C3 R5) 1. Týmy: 1. Hyundai Shell Mobis WRT 175; 2. M-Sport Ford WRT 162; 3. Toyota Gazoo Racing WRT 140; 4. Citroën Total Abu Dhabi WRT 111.

Ogier 39; Neuville 33, Tänak 18; Sordó 10, Meeke 5; Paddon 4; Loeb 3, Mikkelsen 2.

Tänak 30, Neuville 24; Ogier 15, Meeke 8, Sordó 7; Loeb 6, Lappi 6, Mikkelsen 4; Evans 4; Latvala 4, Breen 3, Paddon 3, Lappi 2; Suninen 2.