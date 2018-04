Rallye Šumava v cíli: Kopecký je tady rekordmanem

Vyhrál na domácích tratích letos podruhé a celkově podevatenácté v řadě.

Kopecký vstupoval do druhého dne soutěže s náskokem 37,5 sekundy a svou časovou převahu nakonec vystupňoval na konečných 53,3 sekundy před Alexejem Lukanjukem, který na Šumavě debutoval. S tímto ruským pilotem svedl Kopecký velké souboje již na Barum rallye 2016 a 2017 a úspěšný byl také ve třetím vzájemném duelu.

„Na první sobotní zkoušce existovalo velké riziko defektu, takže jsme se ji snažili pouze „proklouzat“,“ komentoval Kopecký svůj třetí čas. „Na osmé erzetě jsme malinko zvolnili, ale pak už zase přidali, abychom se drželi v tempu. Náskok jsme si hlídali bez problémů. Pořád máme motivaci vítězit. Jedeme v továrním týmu, takže to ani jinak nejde,“ zhodnotil Kopecký svůj úspěšný šumavský výsledek. V letošním ročníku vyhrál deset ze čtrnácti rychlostních zkoušek.

Cizincům se v Česku dařilo

Na druhém místě vstupoval do sobotních zkoušek Rus Alexej Lukjaňuk (Ford Fiesta R5) a o tom, zda chtěl útočit na Kopeckého, se vyjádřil jasně: „Poprat bych se mohl s Kopeckým fyzicky. Reálně nemám šanci jeho náskok zlikvidovat.“ Z osmi dnešních erzet vyhrál tři a bez problémů se udržel na „stříbrné“ příčce. „Potřeboval bych tady více zkušeností, ale druhé místo považuji za dobré. Zkoušeli jsme také nové pneumatiky a naši mechanici odvedli skvělou práci,“ zhodnotil Lukjaňuk své počínání.

Třetí místo obsadil nakonec finský soutěžák Juuso Nordgren (Fabia R5). Tovární jezdec týmu Škoda startoval na Šumavě v týmu Romana Kresty a v sobotu byl nejrychlejší na úvodní zkoušce. „Podařilo se nám zachytit dobré tempo. Všechno fungovalo a my jsme si to náramně užívali. První den byl pro nás spíše o testu na nezvyklém povrchu, ale dnes už jsme zkoušeli přidávat na tempu. Musel jsem si prostě zvyknout, protože s asfaltem nemám moc zkušeností a pořád se na něm zlepšuji,“ prohlásil jedenadvacetiletý Fin, který startoval na asfaltovém povrchu teprve potřetí v kariéře.

Dvě ve špičce to nevyšlo

Třetí místo držel až do předposlední zkoušky Václav Pech (Ford Fiesta R5), ale na třinácté zkoušce se dostal bohužel mimo trať a následně musel měnit kolo. Ztratil 2:52 minuty, propadl se ze třetí příčky až na dvanáctou a nakonec byl hodnocen na jedenácté příčce.

Smůlu měl také Vojtěch Štajf (Škoda Fabia R5), který bojoval o pátou příčku, ale v závěrečném měřeném testu soutěže havaroval. „Celou Šumavu se jelo neskutečně vysoké tempo. S autem se jelo skvěle. Měl jsem napsaný trochu odvážnější rozpis,“ komentoval Štajf své předchozí počínání. A co řekl k soudnému okamžiku? „Po skoku praskly loukotě v levém zadním kole, které nám upadlo. Do následující pravé zatáčky už jsme nezatočili, zbourali plot a málem skončili v rybníku. Auto je poničené, ale my se spolujezdkyní Marcelovou Skácelovou jsme vpořádku,“ hlásil Štajf.

Klukům se to znovu povedlo

Skvělý výkon předvedl na letošní Rallye Šumava Klatovy Filip Mareš (Škoda Fabia R5), jenž startoval, stejně jako Nordgren v Krestově týmu. Sobotu začal čtvrtý, záhy ho předstihl shodou okolností právě Nordgren. „Tenhle souboj jsem vůbec neřešil. Pro mě samotného je úžasné, že se pohybuju tak vysoko v celkovém pořadí. Užívám si to. Měl jsem dvě složitější situace, ale s tímhle autem nebyl problém je vyřešit,“ usmíval se v cíli Mareš. O vyrovnanosti jeho výkonů svědčí skutečnost, že ve všech osmi sobotních erzetách byl vždy v první šestce nejrychlejších jezdců.

Excelentně se předvedl také Václav Kopáček (Ford Fiesta R5), který stejně jako Mareš závodil teprve podruhé v kariéře s vozem kategorie R5. Po pátečním prvním dnu byl osmý, ale v cíli se mohl radovat z páté pozice. Sám jezdec však byl ke svému fungování za volantem hodně sebekritický. „První den byl z mého pohledu úplně hrozný, pořád se musím učit. Občas se cítím jako blbec, který neumí pořádně trefovat brzdné body. Jsem rád, že jsem v cíli,“ uvedl Kopáček.

Měl by vrátit řidičák?

Z devátého místa po prvním dnu, si vylepšil svůj výsledek Jaromír Tarabus (Škoda Fabia R5) na konečné šesté místo. „První den jsme se trochu trápili s brzdami, ale dneska už bylo s autem všechno v pořádku. Bohužel jsme si druhý den zpestřili nějakými polohodinami. Na deváté erzetě jsme dvakrát couvali, takže to co bylo zapotřebí dohnánět, tak jsme spíš tímto způsobem prohospodařili,“ prohlásil Tarabus.

Hodně zklamaný byl sedmý v cíli Jan Černý, který pro letošní rok přesedl s Fabie R5 do Fiesty R5. Před startem Rallye Šumava Klatovy si pochvaloval změny v nastavení svého vozu, ale v sobotním cíli mluvil úplně jinak. „Jedním slovem: Trápení. Nevím, jestli mám dřív vrátit řidičák nebo závodnickou licenci. Problém je ve mně. V místech, které mi normálně jdou, nejsem vůbec schopný jet tak rychle, jak bych chtěl,“ řekl zklamaně Černý.

O jednu příčku za ním skončil polský jezdec Jaroslaw Szeja (Ford Fiesta R5). „Ráno to šlo, jeli jsme rychle, ale na třetí zkoušce mi v jedné vracečce vypadnul posilovač řízení. Nešlo zatočit, musel jsem restartovat auto i počítač a nechali jsme tam tak patnáct vteřin. Ale co naděláme. Jinak to nebylo úplně špatné,“ řekl v průběhu dne.

Devátý v cíli byl Martin Vlček (Ford Fiesta R5), který se průběhu letošního ročníku Šumavy trápil s výkonem motoru. „Čím je vyšší jeho teplota, tím máme větší problémy. Jeli jsme s omezeným ALS. Potíže byly znát na všem, co jsme dělali, koncentraci nevyjímaje,“ řekl Vlček.

První desítku absolutního pořadí Rallye Šumava Mogul uzavřel Roman Odložilík a hned za ním byl Václav Pech, o jehož problémech již byla řeč. Za pozornost stojí určitě výkon Miroslava Jakeše, který se dokázal vklínit s vozem kategorie S2000 mezi výkonnější „erpětky“ a skončil celkově třináctý. „Nepotkaly nás žádné závažnější problémy. Auto jelo hezky, ale co se dá dělat, na naše soupeře jsme prostě neměli výkon,“ konstatoval Jakeš.

Rallye Šumava Klatovy

1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) 1:24:24,7; 2. Lukanjuk, Arnautov (Rus./Ford Fiesta R5) +53,3; 3. Nordgren, Suominen (Fin./Škoda Fabia R5) +1:42,2; 4. Mareš, Hloušek (Škoda Fabia R5) +2:01,4; 5. Kopáček, Rendlová (Ford Fiesta R5) +2:43,7; 6. Tarabus, Trunkát (Škoda Fabia R5) +3:05,7; 7. Černý, Černohorský (Ford Fiesta R5) +3:08,7; 8. J. a M. Szejové (Pol./Ford Fiesta R5) +3:09,0; 9. Vlček, Žáková (Ford Fiesta R5) +3:19,5; 10. Odložilík, Tureček (Ford Fiesta R5) +3:44,2; 11. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) +3:58,8; 12. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) +4:50,6; 13. Jakeš, Machů (Škoda Fabia S2000) +4:56,9; 14. Rujbr, Římalová (Škoda Fabia R5) +5:19,3; 15. Von Thurn und Taxis, Degandt (Něm., Bel./Škoda Fabia R5) +6:36,6.

Foto: Michal Vítovec, Ivo Nesrovnal