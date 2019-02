Renault Clio R.S. je vize malého hot-hatche. Ale dočkáme se?

Svou představou Renaultu Clia R.S. se na platformě Behance pochlubil brazilský nezávislý grafik Kleber Silva. Odznáček R.S. ve spojitosti s pátou generací malého francouzského vozu se sice již objevil, avšak zatím jen díky sportovně laděnému paketu R.S. Line, jenž v nabídce nahrazuje dosavadní GT Line. Auto se liší třeba specifickou maskou, 17" koly či přepracovanou zádí.

My se však teď nechceme bavit o sportovní linii, ale plnotučném malém hot-hatchi, jehož budoucnost zůstává ve hvězdách. A bohužel pro příznivce značky to spíše vypadá, že se ostré verze Clia nedočkáme.

Takové informace alespoň přináší magazín Rnews.cz . Ten říká, že Renault na vývoji vozu pracoval, avšak projekt dostal stopku kvůli hrozícím pokutám za překročení emisních limitů. Při vyšívání sportovní verze už bylo rozhodnuto i o motoru, pohon měla obstarat osmnáctistovka TCe vyladěná na 225 koňských sil. Jde o stejný agregát, který najdeme v tolik opěvovaném sporťáku Alpine A110

Bohužel se tedy zdá, že v případě současné generace zůstane pouze u vizí nezávislých grafiků. Ale koukněte do přiložené galerie a posuďte sami: že by to Cliu R.S. mimořádně slušelo?

