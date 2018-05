Renault T 520 Maxispace Optivision: Efektivní úpravy

Modernizovaný model T se od staršího navenek příliš neliší. Po příchodu k tahači jsme si všimli upravené sluneční clony s aerodynamickým tvarem a absencí kovové výztuhy. Ušetření několika kilogramů vypadá jako kapka v moři, ale při velkém nájezdu se projeví. Výrobce však nepřipravil pro novinářské testy maximálně upravený tahač, ale nechal na střeše působivé klaksony a v motorické nabídce sáhl po nejsilnější jednotce a skvělé výbavě.

Prediktivní tempomat

Čím dál větší nedostatek řidičů a nástup mladých mužů do tohoto povolání bez velkých řidičských zkušeností nahrává masivnímu uplatnění všech prostředků usnadňujících jízdu a snižujících spotřebu nafty. Proto Renault Trucks zavedl do nabídky tempomat, který na základě mapových podkladů a identifikace polohy vozidla pomocí GPS určuje strategii řazení převodovky a míru točivého momentu motoru.

Testovací trasu jsme před výjezdem z Čestlic na začátku dálnice D1 zvolili směrem na Tábor kolem Benešova. Chtěli jsme v kopcích za Benešovem vyzkoušet IQ systému nazvaného Optivision. Název nádherně vystihuje podstatu prediktivního tempomatu, který počítá strategii řazení a tahu motoru na základě topografie trasy s cca dvoukilometrovým předstihem.

Změna trasy

Před vyjetím na dálnici D1 kontrolujeme v mapách průjezdnost naplánované trasy. Na silnici číslo 3 před Benešovem se však nachází nehoda a podle Google Maps stojí kolona téměř od exitu 21 z D1. Měníme tedy plány a chceme zůstat na „dé-jedničce“ až do Humpolce, a pak jet zpět.

Kolečkovým voličem tempomatu/omezovače rychlosti stanovujeme ACC (adaptivní tempomat), který v případě paketu Optivision rovněž znamená prediktivní tempomat. Na tempomatu lze nastavit nejvyšší rychlost 85 km/h, ale již na dvanáctém kilometru tahač na rovince samočinně přidal, protože jej čekalo stoupání k exitu 15. Se čtyřicetitunovou soupravou jsme díky silnému třináctilitru a rozjetí před stoupáním vyjeli na dvanáctku rychlostí 75 km/h, při které šestiválec točil 1050 mina podával maximum točivého momentu 2550 N.m. S radostí jsme předjížděli pomaleji jedoucí návěsové soupravy. Je však nutné dodat, že pohon Renault T zajišťovala nejsilnější verze agregátu DTI 13 s vrcholem 382 kW (520 k).

Zácpa

Radost ze svižné jízdy pod taktovkou prediktivního tempomatu, který nechal soupravu více rozjet v klesání před kopcem k exitu 49, najednou utnula kolona těsně před zmíněným výjezdem. Museli jsme ve stoupání zastavit a čekat na místě přibližně dvacet minut, protože nehoda se udála pár minut před naším příjezdem. Řidiči osobních automobilů volili únikovou cestu přes exit 49, my jsme spolu s ostatními řidiči kamionů museli trpělivě čekat. Když se kolona konečně pohnula, jeli jsme několik stovek metrů na druhý až třetí převodový stupeň a snaha dosáhnout obstojné spotřeby nafty se rozplynula.

Situace se příliš nezlepšila ani na dalších kilometrech, protože v pravém pruhu jedoucí nákladní vozidla jela pomalu podle tempa nejpomalejšího, protože levý pruh byl plný osobních vozidel urputně se snažících předjet souvislý vláček pomalu jedoucích užitkových vozů.

Otočka zpět

U Lokte na exitu 66 jsme se otočili, protože při velké hustotě provozu se prediktivní tempomat Optivision nemohl příliš projevovat. Zpáteční cesta směrem do Prahy však znamenala zásadní obrat. Prediktivní tempomat ubíral před ostrým vrcholem stoupání a počítal s tím, že souprava ve sjezdu opět nabere maximální tempo bez potřeby tahu motoru. Tehdy se do činnosti zapojovala funkce Optiroll, která bez nezákonného vyřazení převodů dovolovala jízda soupravy na volnoběžné otáčky motoru stejně, jako jezdí osobní automobily na volnoběh. Na přejezdech vrcholů jsme sice propadávali „startovním polem“ návěsových souprav, ale těšila nás úspora nafty.

Pokud se za námi nacházely dvě a více soupravy, přejeli jsme vrchol s nohou na akcelerátoru, aby nás ostatní nemuseli ve větším počtu předjíždět, a vytvářet tak potenciálně nebezpečné situace.

Po příjezdu do české centrály Renault Trucks se průměrná spotřeba ustálila na 43,3 l/100 km. S ohledem na několik set metrů dlouhou jízdu do kopce na dvojku či trojku s častým zastavováním a následným loudáním v koloně bez možnosti čtyřicetitunovou soupravu rozjez před stoupáním, považujeme výsledek za velmi optimistický. Je fakt, že během jízdy za běžných podmínek se prediktivní tempomat energicky snažil ušetřit každé deci nafty. Do jeho strategie jsme zasáhli jen výjimečně s ohledem na ostatní vozidla, protože prediktivní tempomat mapuje sice stoupání a klesání plánované trasy, ale ostatní vozidla brát v úvahu neumí. To už je úkol pro autonomní vozidla, jejichž vývoj probíhá napříč výrobci.