Renault Trucks uvádí přepracovaný přídavný pohon předních kol Optitrack

Společnost Renault Trucks ve spolupráci s Poclain Hydraulics vyvíjí systém dočasného pohonu předních kol od roku 2009 a veřejnosti jej představila v v roce 2010 v tahači Renault Premium Lander 4x2 Optitrack . V následujícím roce začal Renault Trucks s rozšiřováním nabídky a před nástupem nové generace vozidel Euro 6 byly s tímto systémem pohonu v rámci modelové řady Premium Lander k dispozici podvozky pro montáž nástaveb s konfigurací náprav 4x2, 6x2, 6x4 a tahače 6x4 a 4x2.

V roce 2013 byly představeny nové modelové řady Euro 6. Nejmenší z nich je rozvážková řada D , zatímco pro dálkovou dopravu je určena řada T a pro stavebnictví je k dispozici řada C a těžká řada K

Z této čtveřice modelových řad mohou systémem Optitrack disponovat vozidla Renault Trucks řady C (cab 2,5m). První nabízenou verzí bylo již při premiéře řady C provedení 6x4*4 Optitrack a v následujícím roce francouzská značka rozšířila svou nabídku o vozidla řady C s konfigurací podvozku 4x2 a 6x4 s motory DTI 11 a DTI13.

V roce 2016 byla nabídka vozidel řady C se systémem Optitrack rozšiřena o konfigurace podvozků 8x4 a 8x2*6, u nichž zajišťuje dočasný pohon druhé přední nápravy dvojice hydraulických motorů integrovaných do nábojů předních kol. V prvním jmenovaném případě v kombinaci s motory DTI11 a DTI13, zatímco pro druhé uvedené provedení je určen výhradně motor DTI11.

Společnost Renault Trucks v současnosti rozšiřuje svoji nabídku Optitrack o nové funkce a jako první z nich uvádí zvýšení maximálního točivého momentu na kolo o 7 % díky zvýšení tlaku v hydraulickém systému ze 420 na 450 barů. Tato změna má zlepšovat hnací sílu vozidla a umožnit řidičům lépe zvládat jízdu s těžkým nákladem nebo jízdu ve strmém svahu.

Renault Trucks dále rozšířil nabídku systému o funkci, zajišťující maximální výkon při rozjezdu a celkovou kontrolu nad vozidlem ve velmi náročných podmínkách. Ve chvíli, kdy řidič tuto funkci aktivuje, se zvýší tlak v hydraulických motorech předních kol na maximum (450 barů), aby bylo dosaženo maximálního točivého momentu již při rozjezdu.

Systém Optitrack se deaktivuje při rychlosti vozidla vyšší než 50 km/h (oproti 40 km/h u předchozí varianty) a znovu se automaticky aktivuje při rychlosti 20 km/h a nevyžaduje tak žádnou manipulaci ze strany řidiče.

Auto-kalibrační funkce trvale upravuje nastavení systému Optitrack tak, aby byl zachován optimální výkon vozidla po celou dobu jeho provozu. Pro lepší ovladatelnost na všech typech terénu pak byla přidána další rychlost vzad (R2).

Vozidla provozována ve velmi náročných podmínkách mohou být nyní vybavena zesíleným systémem Optitrack+ s novými hydraulickými motory, které zvyšují točivý moment na předních kolech o 30 %.

Tato silnější verze systému má nabízet výjimečnou hnací sílu bez přerušení během jízdy při velkém zatížení vozidla, jízdě ve svahu nebo v měkké půdě. Optitrack+ je doporučen pro využití při zemních pracích nebo přepravu kamene v náročných podmínkách.