Renault Twingo končí na českém trhu! Jak se auto měnilo v čase?

Nejmenší auto největší hvězdou? Přesně tak uváděli dobové články na podzim 1992 v reportáži z pařížského autosalonu zcela nový automobil Renault Twingo. A právem. Nakonec původní Twingo vydrželo ve výrobním programu se dvěma modernizacemi v roce 1998 a 2000 až do roku 2007, tedy dlouhých 15 let. I to svědčí o tom, jak úspěšný tento automobil byl.

Twingo 1. generace – hotové bylo za 33 měsíců

Původní Renault Twingo vzešlo z projektu X-06. Vedení Renaultu tehdy dalo projektu zelenou v lednu 1990. Kompletní vůz byl hotový za 33 měsíců. Pro nás není bez zajímavosti, že když se západní automobilky ucházely o automobilku Škoda, byl ve finále s vítězným Volkswagenem právě Renault. A ten měl údajně v úmyslu, dle dobových zpráv, vyrábět ve Škodovce právě vůz vzešlý z projektu X-06, tedy Twingo. Nakonec se rozhodlo jinak, takže nejmenší Renault vznikal od začátku produkce ve francouzském Flins a španělském Valladolidu.

Původní Twingo přineslo do automobilismu malou revoluci, když nabídlo v mini balení jednoprostorovou karoserii. Tedy to, co je běžné ve třídě MPV, v té době u modelu Espace již druhé generace. V dobách Twinga si tak Renault plně zasloužil pozdější reklamní slogan „tvůrce automobilu“. V té době ovšem Renault používal jiný a sice „Auta s rytmem života“, což také Twingu padlo jako ulité.

Právě nezvykle řešená karoserie vozu s extrémně krátkou přední částí, na níž čelní sklo navazovalo v jedné rovině, budila nejvíce pozornosti. Jméno vozu údajně tvůrci odvodili coby složeninu počátečních písmen slov twist, swing a tango. Jiné zdroje ale uvádějí, že bylo generováno počítačem.

Za návrhem auta stál tým designéra Patricka Le Quémenta, jehož progresivní rukopis dal o dekádu dříve tvary slavnému a ve své době nebývale aerodynamicky řešenému Fordu Sierra. Koncept původního Twinga údajně pochází z 80. let, kdy v letech 1981 až 1984 Renault spolupracoval s PSA na projektu malého auta „Mono-Box ECO 2000“. Celý projekt navíc finančně z části kryla francouzská vláda, což je běžné u projektů letadel, ale u automobilů krajně nezvyklé.

Ač tvary Twinga byly v době uvedení revoluční, přeci jen se zdá, že tak úplně původní nebyly. V roce 1983 předvedla polská automobilka FSM koncept miniautomobilu Beskid. Twingo se Beskidu až nápadně podobá. Na rozdíl od Francouzů ale Poláci svůj projekt revolučního miniauta nikdy nerealizovali. Pro nás je důležité, že první Twingo bylo současně prvním Renaultem, prodávaným pod hlavičkou nového importéra vozů Renault do naší země.

Podobně jako zevnějšek byla nezvykle vyřešená také kabina Twinga. Palubní deska byla symetrická, což dokazoval centrálně umístěný přístrojový štít s digitálním rychloměrem. Naopak před řidičem byl jen úzký pás kontrolních svítilen.

Auto bylo uvnitř až neuvěřitelně prostorné. Zadní lavice se dala posouvat v rozsahu 170 mm a dělit v poměru 1:1. Díky posuvu lavice jste si tak mohli vybrat, zda potřebujete místo ve druhé řadě, nebo naopak velký zavazadelník. Jeho základní objem se v závislosti na poloze lavice měnil od 168 do 261 litrů. Pokud byla lavice zcela vzadu, měli cestující na nohy více místa než v luxusních limuzínách. Samozřejmě na úkor zavazadel.

Původní Twingo bylo od základu nově konstruovaným vozem. To dokazovalo třeba řešení karoserie. V té době pro Renaulty typický velký přední pomocný rám nesoucí poháněcí ústrojí Twingo nedostalo. Pouze malou nápravnici, běžnou i jinde. Také zadní náprava byla nová. Namísto zcela nezávislého zavěšení a odpružení torzními tyčemi, které používaly například modely R5, Clio či R19, dostalo Twingo polonezávislé zavěšení kol s torzní příčkou a vinutými pružinami. Původně vůz nepoužíval posilovač řízení, takže mezi plnými rejdy vyžadoval 3,9 otáčky volantu.

Pod kapotou původního Twinga byl do roku 1996 čtyřválec o objemu 1238 cm. Šlo o agregát C3G, neboli zástupce motorů Cleón-Fonte, pamatující ve své původní verzi 60. léta. Tento agregát se vyznačoval rozvodem OHV s krátkým řetězem a výkonem 40 kW. Přípravu směsi zajišťovalo centrální elektronické vstřikování benzínu. Motor byl spojen s pětistupňovou převodovkou.

Od roku 1994 byla alternativou ke klasickému „manuálu“ verze Easy. Šlo o podobné řešení, jaké měl v té době také Saab coby ústrojí Sensonic. Twingo Easy používalo běžnou manuální převodovku s tím rozdílem, že v kabině chyběl spojkový pedál. K ovládání spojky sloužily servomotory, které se aktivovaly pokaždé, když dal řidič ruku na řadicí páku. Podobně to měl i zmíněný Saab a před mnoha lety také Trabant, coby ústrojí Hycomat.

Od roku 1996 byl motor C3G nahrazen zcela novým čtyřválcem D7F o objemu 1149 cm. Rozvod se změnil na OHC, řetěz nahradil ozubený řemen a výkon vzrostl na 44 kW. A vstřikování benzínu již bylo vícebodové.

První a velmi výrazná modernizace dorazila v roce 1998. Na první pohled se toho moc nezměnilo, to důležité se ale ukrývalo uvnitř. Především to bylo posílení pasivní bezpečnosti rekonstrukcí některých nosných částí. Už tehdy mohl mít vůz dva čelní airbagy. Ty se nyní staly na západních trzích standardem. Prokoukla také palubní deska a celkově se podařilo zvýšit jak kvalitu, tak také pocit útulnosti v interiéru. Takto modernizované Twingo si odneslo v nárazových testech Euro NCAP tři hvězdičky za čelní a boční náraz, což by původní verze zcela jistě nezískala. Nově Twingo mohlo mít posilovač řízení elektromechanického typu s elektromotorem na sloupku řízení.

Jen o dva roky později přišla další modernizace, opět zaměřená také na techniku. V nabídce se objevil výkonnější motor 1.2 16V s 55 kW z řady D4F. Současně auto dostalo přední příčný stabilizátor, který zlepšil chování v zatáčkách a také přední ventilované kotouče brzd.

Nově se objevila verze s automatizovanou manuální převodovkou Quckshift, která nahradila variantu Easy. Zpočátku ve spojení s motorem 1.2 8V, od roku 2001 také v kombinaci s 16ventilovým agregátem. Od roku 2002 dostalo Twingo úchyty ISOFIX pro dětskou sedačku vzadu. V této formě se původní Twingo dožilo roku 2007, kdy Renault představil nástupce, druhou generaci. Vzniklo přibližně dva miliony kusů.

Twingo 2. generace – sport místo praktičnosti

Druhé vydání Twinga výrazně ubralo na nápaditosti. Z původně přelomového modelu se s příchodem druhého vydání stal „pouhý“ třídveřový hatchback. Co naštěstí zůstalo, byla posuvná zadní sedadla, která v podobě samostatných „křesílek“ nabízely lepší verze.

Palubní deska však předchůdce evokuje, třeba tím, že i v tomto případě se přístrojový štít nachází uprostřed palubní desky. Nově však byl natočen k řidiči a před ním mohl být poprvé také otáčkoměr a sice „analogový“. Stupňovitá střední část palubní desky je odkazem na Renaulty z 80. a 90. let a trochu tak připomíná jak původní Clio, tak také jeho předchůdce a nějaký čas ještě souputníka, model R5.

U druhé generace Twinga vyšel Renault z techniky Clia druhého vydání. Z něj auto podědilo upravenou podlahovou plošinu, která je tak úplně jiná než u předchůdce. Twingo II tak používá řešení s výše zmíněným velkým pomocným rámem, který je vícedílný a nese jak spodní příčná ramena, tak také poháněcí ústrojí. Na starší techniku Twinga II ukazoval také fakt, že Twingo nepoužívalo elektronickou kartu jako větší Renaulty, ale pouze klasický klíč.

Druhá generace Twinga sice již nebyla tak přelomová jako ta první, avšak třeba v otázce pasivní bezpečnosti posílila. V dobových testech Euro NCAP si auto odneslo čtyři hvězdičky za čelní a boční náraz.

V případě druhé generace Twinga se české zastoupení Renaultu pokusilo snížit jeho základní cenu, jak jen to šlo. V konečném důsledku tak tento vůz svého času startoval na neuvěřitelné částce 149.000 korun! Je jasné, že velká očekávání mít kupující nemohl.

V základní výbavě tak chyběl třeba důležitý posilovač řízení, stejně jako třeba autorádio. Pokud jste chtěli poslouchat hudbu, nezbylo, než si jej nechat dodělat coby neoriginální příslušenství. Kupodivu i za tuto cenu byly ve výbavě dva airbagy a systém ABS. Na bezpečnosti tedy Renault ani u nejlacinějšího Twinga nešetřil.

Stejně jako přelomový předchůdce, nenabízelo ani druhé vydání nějak bohatou paletu pohonných jednotek. Základní motor 1.2 8VD7F převzali tvůrci z předchůdce. S výkonem 43 kW se auto hodilo do města, případně pro příměstský provoz. Na dálnici ale již byl výkonový deficit znát, i když na tehdejší dobu to až tak špatné nebylo...

Kdo chtěl více výkonu, mohl sáhnout po motoru 1.2 16V D4F, opět známého z předchůdce, jehož 56 kW již vypadalo slibněji. Alternativně mohl být kombinován s automatizovanou manuální převodovkou. Co ubrala druhá generace Twinga na praktičnosti a nápaditosti, o to přidala na jízdě. Vzhledem k rozměrům poměrně velkorysá technika z Clia přinesla své ovoce. Předchozí vydání nebylo po jízdní stránce ničím extra. Třeba ve srovnání s původním Fordem Ka v daném ohledu výrazně zaostávalo. Druhá generace byla přesným opakem. Auto jezdilo tak, jak měla jezdit druhá generace zmíněného malého Fordu, což modrý ovál s technikou Fiatu Panda bohužel nenaplnil.

Vynikající jízdní vlastnosti tohoto Twinga si přímo říkaly o silnější motor a trochu toho sportu. To výrobce splnil s verzí GT, poháněnou motorem 1.2 16V TCe s výkonem 74 kW. Technicky šlo o přeplňovanou verzi motoru D4F, tedy ještě se starou technikou bez přímého vstřikování. Vinou toho motor nebyl zrovna úsporný, avšak jízdně připomínal staré turbomotory. Z nízkých otáček se sbíral vlažně, teprve v těch středních a zejména vyšších začal trochu jet. Verze GT měla hezčí kabinu a vždy také otáčkoměr a rovněž dvojici samostatných zadních sedadel.

Druhou novinkou se stal v Twingu vznětový motor 1.5 dCi se 47 kW, od roku 2008 také s 62 kW, který původní Twingo nikdy nedostalo. V autě této třídy hrál však jen okrajovou roli, což je pochopitelné.

To nejlepší ale dorazilo v roce 2008, kdy Renault nechal naplno vyniknout sportovní akcent podvozku Twinga. Vyjela verze R. S. s motorem 1.6 16V K4K s výkonem 98 kW. V kabině se objevila výrazně tvarovaná sportovní sedadla, auto dostalo širší nástavce blatníků a samozřejmostí byla bohatá výbava čítající třeba samočinnou klimatizaci. Na některých trzích existovala ještě extrémnější verze Cup.

V roce 2010 dorazila limitovaná edice GT Gordini a R. S. Gordini v typické modré barvě. Na podzim se pak Twingo dočkalo modernizace. Na první pohled se změnila přední část, takže nové vydání vypadalo lépe než to původní. Motory začaly plnit emisní normu Euro 5, což u agregátu 1.2 TCe přineslo mimo jiné zvýšení výkonu na 75 kW.

Renault se Twingo snažil ideově spojit s oděvním průmyslem nabídkou limitovaných edicí. V původní druhé generaci to byla verze Rip Curl, v roce 2011 pak verze Miss Sixty. Oboje mělo cílit zejména něžné pohlaví. Zda to zabralo, je otázkou… Výroba druhé generace byla ukončena v roce 2014.

Twingo 3. generace – všechno je jinak!

Ve třetím vydání Twinga Renault zcela otočil list. Jestliže druhá generace byla „jen“ méně přelomová než ta původní, u třetího vydání se auto vzdálilo oběma předchůdcům tolik, že už to snad víc ani nejde.

Třetí generace Twinga je tak technicky shodná s druhou generací Smartu ForFour. Motor se v rámci toho přesunul za zadní poháněnou nápravu, jak je u Smarta již po léta typické. Nicméně Renault uvádí, že vůz byl vyvinutý Francouzi, jenom investice do továrny v Novom Mestě ve Slovinsku přesáhly údajně 450 milionů euro.

Jak bude nové Twingo zhruba vypadat, ukázal Renault v roce 2013 na prototypu sportovního vozu Twin´Run. S třídveřovou karoserií a vidlicovým šestiválcovým motorem místo zadních sedadel ale bylo jasné, že sériové Twingo bude opravdu jen vzdálený příbuzný. Nicméně tvarové rysy karoserie zůstaly zachovány.

Třetí vydání Twinga bylo od začátku k dispozici se dvěma odlišnými motory, které byly nově vždy tříválcové. Zatímco agregát 1.0 SCe byl převzat z předchozí generace Smartu a jde tedy v základu o pohon původně vyvinutý Mitsubishi, je přeplňovaný motor 0.9 Energy TCe dílem francouzských konstruktérů. Ani jeden však příliš nepřesvědčil, na čemž měla zásluhu také použitá koncepce.

Kdo čekal radost z jízdy evokovanou pohonem „vše vzadu“, musel být velmi zklamán. Jízdní vlastnosti vozu byly velmi bezpečné, takže bdělá stabilizace, kterou nebylo možné vypnout, zasahovala i v situacích, kdy to skoro nebylo potřeba. Objektivně vzato tak jedinou předností Twinga III je průměr otáčení pouhých 8,6 metru. Pro zajímavost, druhá generace jej má 10,5 metrů a první generace rovných 10 metrů.

V době uvedení se základní verze prodávala za částku od 214.900 korun. Krátce před ukončením dovozu k nám byla cena zvýšena u základní verze o pouhých 1.000 korun. Jistě s námi budete souhlasit, že byla vcelku příznivá a že tudíž Twingo, minimálně v základní verze drahé nebylo. Jenže ani to mu úspěch u nás nezaručilo. Brzdy se představí modernizovaná verze, k nám se však dovážet nebude. A tak se historie Twinga na českém trhu uzavírá.