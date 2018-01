Řidič náklaďáku se asi díval na televizi. Na zasněžené silnici... Srážce už nezabránil

Na internet se dostala nahrávka z paluby středně velkého nákladního vozu, jež zachycuje havárii a události krátce před ní. Uživatelé pod příspěvkem spekulují, zdali je příčinou nepřiměřená rychlost, nepozornost či selhání brzd.

Vzhledem k tomu, že řidič jede po zasněžené silnici poměrně svižným tempem, je nepravděpodobné, že by nedával pozor. Příčinou tak může být vysoká rychlost v kombinaci s tím, že muž za volantem odhadl situaci špatně a nezačal brzdit včas. Právě pozdní reakce bývá u těchto typů nehod klíčová, do brzdné dráhy kromě sněhu jistě promluvila i vyšší hmotnost vozidla.

Kdyby šlo o poruchu brzd, řidič by se pravděpodobně alespoň protáhl prostorem mezi dodávkou a kamionem vpravo. To se mu ale nepodařilo a on tak naboural nejprve do dodávky a následně i dalšího kamionu. Závěr incidentu už kamera nezachytila, z čelního skla totiž spadla. Podle posledních informací se nikomu z aktérů nic nestalo.