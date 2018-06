Řidička vyrazila do deštivých ulic ve Ferrari s vypnutou kontrolou trakce. Dopadlo to dle očekávání

Skoro se zdá, že doba půjčování luxusních aut nepřeje. Před časem to odnesl Mercedes-AMG GLE kupé , se kterým někdo na jednom z kruhových objezdů ve Francii přecenil své schopnosti a převrátil jej na střechu. Nyní se k nám dostává video další nehody, tentokrát s vypůjčeným Ferrari.

V čínské Wenlingu si žena půjčila Ferrari 458. Úvod videa ještě doprovází bezprostřední dojmy řidičky, která si novou zkušenost nemůže vynachválit. Jenže o pár vteřin později už je všechno jinak. Žena na kluzké vozovce nezvládla vůz a zamířila si to rovnou do protisměru, kde bourala do dalšího vozu.

Italské auto skončilo s výrazným poškozením přídě, kromě zničené kapoty si můžeme všimnout i vylomeného kola a hlavně nemalých škod na ostatních automobilech. Řidička naštěstí skončila bez zranění.

Všímaví uživatelé na sociálních sítích na palubovce zaregistrovali, že krátce před incidentem měl vůz deaktivovanou kontrolu trakce, což na mokrém asfaltu jistě sehrálo sovu roli. Zejména, když motor uprostřed poskytuje výkon 425 kW posílaný na zadní kola. Někteří spekulují o aktivovaném režimu Race, což by ve frekventovaných ulicích města určitě nebylo moudré rozhodnutí. Řidička se přiznala, že Ferrari řídila vůbec poprvé. Příště už si použití asistentů určitě promyslí lépe.