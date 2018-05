Rolls-Royce Cullinan oficiálně: Přivítejte nejluxusnější SUV světa!

První zmínka o luxusním SUV z dílny Rolls-Royce padla před třemi lety. Automobilka tak chtěla vyhovět zákazníkům po celém světě, kteří po takovém autě prahli. Společnost během dnešního oficiálního odhalení vysvětlila i to, proč si s příjezdem takového auta dala na čas. Ví, že nová a nová SUV se objevovala zatraceně rychle, ale aby zákazníci produkt ocenili, musel být dotažen k dokonalosti.

To ostatně připomínají i někdejší slova Sira Henryho Royce:řekl. A jeho myšlenku automobilka vyslyšela. Věří, že nové SUV Cullinan přináší něco, co klienti na současném trhu ještě nenašli.

Cullinan je první SUV ve 112 let dlouhé historii značky, zároveň jde o první automobil společnosti s pohonem všech kol. Jde o teprve druhý model, jenž je postaven na tzv. „architektuře luxusu“, hliníkové platformě, kterou prvně dostala vlajková loď – Rolls-Royce Phantom . Postupně tyto základy dostanou všechny budoucí modely automobilky.

Ve srovnání s Phantomem je SUV o 400 mm kratší a 200 mm vyšší. Ve srovnání s Bentley Bentayga či Range Roverem s rozšířeným rozvorem jde ale stále o pořádný kus auta, vždyť na délku měří nemalých 5341 mm! Rolls-Royce neslibuje parádní vnitřní prostor náhodou, vždyť tvůrci pracovali na rozvoru o délce 3295 mm (což je ve srovnání s Bentaygou o 300 mm více). Hmotnost automobilu koresponduje s jeho rozměry, Cullinan váží 2660 kg, což je o sto kilo více než Phantom a o další stovku více než Bentayga.

Rolls-Royce Cullinan vs. Bentley Bentayga - srovnání vybraných parametrů Rolls-Royce Cullinan Bentley Bentayga Délka [mm] 5341 5140 Šířka [mm] 2164 1998 Výška [mm] 1835 1742 Rozvor [mm] 3295 2995 Pohotovostní hmotnost [kg] 2660 2440 Zavazadlový prostor [l] 600 484

Srdcem majestátního automobilu je dvanáctiválec s objemem 6,75 litru dopovaný dvěma turby, který poskytuje výkon 420 kW při 5000 otáčkách a 850 N.m točivého momentu od 1600 otáček. Rolls-Royce omezil maximální rychlost na 250 km/h a zrychlení na stovku neuvádí. Při srovnání s lehčí Bentaygou (4 sekundy) by to Cullinan mohl zvládat za zhruba pět sekund. Kombinovaná spotřeba 15 litrů asi není faktor, který by byl pro zákazníky stěžejní. Ideální jízdní vlastnosti na jakémkoliv typu povrchu obstarávají jednotlivé jízdní režimy, včetně těch pro sníh či písek. Na základě volby se nemění jen řízení, ale i chování vzduchového odpružení či pohonu všech kol.

Na prvních fotografiích působí Cullinan vskutku obrovsky, byť je pravda, že krátký zadní převis dodává z bočního pohledu dojem kompaktnosti. Houževnaté vzezření ovšem bylo cílem Rolls-Royce, jenž se s novým SUV nebojí vyrazit ani do náročného terénu. Vždyť kromě dostupných režimů se řidič může spolehnout na brodivost až 540 mm! Design auta ovšem zůstává nezaměnitelný, zejména zepředu vůz poznáte díky typické robustní mřížce, eleganci pak pomáhá i svažující se střecha od B sloupků.

Do interiéru nasednete dveřmi, které se otevírají v protisměru, krátce po odemknutí se podvozek sníží o 40 mm, aby se vám do auta pohodlně nastupovalo. Ani uvnitř tady nechybí „wow efekt“, byť uspořádání zůstává v rámci filosofie automobilky poněkud konzervativní. Na druhou stranu to přináší i své výhody, britští tvůrci nechtějí posádku obtěžovat všemožnými displeji, indikátory či senzory. V tomto ohledu zůstává uspořádání pracoviště řidiče starou školou.

Nechápejte to ale tak, že by Rolls-Royce nenabízel moderní technologie. Luxusnímu SUV nechybí head-up displej, noční vidění, WiFi hotspot, hlídání bdělosti a celá řada dalších asistentů. Dveře zavazadlového prostoru pak kromě kufru ukrývají i „rekreační modul“, tedy dvě sedačky se stolečkem, ze kterých si majitel společně s partnerkou či obchodním partnerem může u skleničky toho nejlepšího vína užívat západu slunce. Tady se myslelo na každý detail.

Stavba nového SUV si vyžádala investice do produkčních závodů nedaleko Mnichova i doma v Goodwoodu, kde se každé auto (bez ohledu na typ karoserie) dokončuje. Rolls-Royce si od novinky slibuje i vyšší zájem na nových trzích, kupříkladu v Indii či Rusku. Automobilka o vyrobených kusech mlčí, ale očekává se, že právě Cullinan se stane nejžádanějším zbožím. Zatímco nyní prodá společnost 4000 aut ročně, se sportovně-užitkovým vozem by to mohlo být o dva tisíce kusů více. Naplno sériová výroba odstartuje v druhé polovině letošního roku, první zákazníci se mohou těšit krátce před Vánocemi. Takový dáreček pod stromeček určitě potěší...