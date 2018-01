Další pozdravy z Ruska: Tentokrát se z totálky na zánovní voňavku změnilo BMW X5

Při pohledu na přiložené dvanáctiminutové video se zdá, že opravit i hodně poškozený vůz je snadné jako skládání dětské stavebnice. Ale není tomu tak, to jen Arthur Tussik předvádí své neotřelé schopnosti a ještě je vystavuje na obdiv celému internetu.

Na svém YouTube kanálu zveřejnil již desítky videí nejrůznějších oprav, tou nejpopulárnější je fatálně poškozené sedmičkové BMW, která za dva měsíce posbíralo přes 2,5 milionu zhlédnutí. V závěsu jsou i další reinkarnace vozů mnichovské automobilky – BMW řady 4 a X3.

Nyní se k nim přidává i klip s BMW X5, které k autorovi zamířilo ihned po dopravní nehodě. Poškozena je zejména příď, včetně čelního okna a střechy. Nejde však o nic, co by Arthur Tussik ve skromné dílně nezvládl opravit. A jak to u něj bývá zvykem, vše poctivě natáčel. Z informací ve videu víme, že kompletní oprava zabrala devět dní – pět z nich bylo věnováno karoserii, čtyři další pak lakování.

Zatímco drtivá většina fanoušků kanálu je z práce tohoto člověka nadšena, najdou se i tací, kterým se ukazování jeho tvorby světu nelíbí. Mají totiž obavy, že povede méně zručné kutily k obdobným kreacím na autech, která se následně stanou bazarovými pastmi. Tak jako tak si ale Tussik za své schopnosti zaslouží naše uznání.