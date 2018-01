Saab 9-4X (2010-2011): Poslední novinka značky měla krátký život

Saab se v posledních letech své existence rozhodně neštítil badge-engineeringu a u GM dělali všechno proto, aby byť ztrátovou značku udrželi. Než ji prodali Spykeru a 19. prosince 2011 definitivně padla. Pokud pominu následný pokus o vzkříšení v režii National Electric Vehicle Sweden, ale 9-3 se zážehovými motory vzniklo pár.

Unikátem je i SUV 9-4X. Skalní fanoušci jej ani nepovažují za, ale koncernovou architekturu GM sdílely všechny počínaje druhou generací 900 – s výjimkou dávné 9000 , která byla součástí švédsko-italského projektu Tipo 4. General Motors vstoupily do Saabu v roce 1990. 9-4X nahradil o něco delší a technicky konzervativní 9-7X, který se v letech 2004-2008 vyráběl ve Spojených Státech, ale skončil za krize po uzavření továrny v Moraine (Ohio), jedné ze čtyř. Dostal se ovšem i do Evropy. To setak úplně netýkalo... Zároveň se dočkala realizace místo 9-6X, Subaru B9 Tribeca s jiným logem, které zůstalo ve stadiu prototypu, protože GM prodaly dvacetiprocentní podíl ve Fuji Heavy Industries v roce 2005 a po těchto akciích sáhla rychle Toyota.

BioPower

Projekt nového SUV odstartoval o rok později. 9-4X debutovala coby koncept BioPower na lednové detroitské NAIAS 2008, měla pod kapotou řadový čtyřválcový turbodmychadlem přeplňovaný dvoulitr (1998 cm) s 300 koňmi (221 kW), respektive 400 N.m a byla schopna spalovat bioethanol E85. Na benzin dával motor jen 180 kW (245 k) a 353 N.m.

Krátce poté se začaly zkoušet první prototypy. Sériová podoba s jen decentními stylistickými odlišnostmi (mlhovky, zrcátka, zadní světla a kola) se představila na autosalonu v Los Angeles v listopadu 2010. Design obou vznikl pod vedením Anthonyho Lo a Andrewa Dysona v koncernovém studiu v Rüsselsheimu, spolupracovali Clarence Kim a Ernesto Rupar. Vycházel ze studie Aero X a prototypu BioPower 100 na bázi kombi řady 9-5 . 9-7X se nenabízela ani v Kanadě, pouze v USA, největším trhu značky. Cílem byla konečně ziskovost, ta se ale nenaplnila...

Benzinové šestiválce

Pod kapotou měla dva koncernové benzinové vidlicové šestiválce s přímým vstřikem SIDI. Slabší atmosférický třílitr LF1 (2997 cm) dával 195 kW (265 k)/6950 mina 302 N.m/5100 min. Silnější, ale méně objemný LAU (2792 cm) pro Aero měl turbodmychadlo twin-scroll, řídicí elektroniku Bosch Motronic ME9.6, 221 kW (300 k)/5300 mina 400 N.m/2000 min. Používaly ve velké míře kompozitní materiály, třeba na kryt vačkových hřídelů a sběrné sací potrubí.

Oba byly spojeny se šestistupňovou samočinnou převodovkou Aisin, samozřejmost představoval stálý přenos síly na obě nápravy. Pod zkratkou XWD (Cross-Wheel-Drive) se skrýval Haldex čtvrté generace včetně elektronického samosvorného diferenciálu, debutoval v létě 2007 v řadě 9-3 a měl jej i původní detroitský koncept.

Platformu GM Theta Premium crossover sdílel s druhou generací Cadillacu SRX, za jejich společný vývoj byl zodpovědný inženýr Saabu Peter Dörrich. Podvozek měl rozvor 2807 mm. Nešlo o tradiční badge-engineering, auta se tvarem lišila, tomuselo přece vypadat jako saab! V americkém pojetíkříženec měřil na délku 4829 mm, byl 1905 mm široký a 1679 mm vysoký, karoserie disponovala součinitelem odporu vzduchu 0,38. Dostal charakteristickou chromem orámovanou příď rozdělenou na tři díly s logem uprostřed. Střecha byla zakončena malým spoilerem. Zadní část připomínala nafouklý Saab 9-5 druhé generace , měla stejný LED pás, který propojoval koncové reflektory.

Atmosférická verze zvládla sprint z klidu na stovku za 9,0 s, turbo pak za 8,3 s. V maximálních rychlostech panovaly rozdíly větší: 210 oproti 230 km/h. Udávaná spotřeba činila 11,7 l v případě varianty bez turba a o půl litru více s ním, do palivové nádrže se vešlo dostatečných 80 l benzinu. Podle provedení vážily od 2010 do 2135 kg. Zavazadelník měl v základu objem 485 l.

Z letadel

Kokpit inspirovaný letadly měl přístroje natočené k řidiči, místo klasické spínací skříňky na středové konzole se zde nacházelo tlačítko startování motoru. Rychloměr byl vyveden ve stylu výškoměru, zelené podsvícení mělo také tradiční saabovský noční režim, kdy celá palubka zhasla až právě pouze na ukazatel rychlosti. Výbava byla bohatá, rozdělená na tři stupně Linear, Vector a Aero (ten jen s turbomotorem). V základu nechyběla elektrická okna a zrcátka, přední sedadla nastavitelná v osmi polohách a zadní ve třech, dvouzónová klimatizace, osmireproduktorové rádio Bose, USB zástrčka a AUX vstup, dvanáctivoltová zásuvka, zadní kamera, denní LED, bixenonové výbojky, dvojitá koncovka výfuku a osmnáctipalcová litá kola.

V příplatcích pak byly k nalezení kupříkladu třízónová klimatizace, aktivní opěrky hlavy, audio Bose s prostorovým zvukem a desítkou reproduktorů, bezklíčkový vstup, kožený interiér, tempomat, osmipalcová dotyková obrazovka s navigací a desetigigabytovým diskem, Bluetooth a dva taktéž osmipalcové displeje pro zadní cestující, které byly integrovány do opěradel předních sedadel, u Aera pak aktivní podvozek DriverSense a dvacetipalcové ráfky s devíti paprsky, které připomínaly lopatky turbíny.

Rychlý konec

Koncern General Motors stihly finanční problémy, řízený bankrot, stejně jako konkurenční Ford, jen Chrysler se mu vyhnul a spojil se s Fiatem. V roce 2009 došlo k restrukturalizaci, některé značky zmizely (Pontiac, Saturn, Hummer se nepodařilo prodat Číňanům) a Saab koupil 26. ledna 2010 nizozemský Spyker. Neobešlo se to bez soudních tahanic... Projekt 9-4X však pokračoval.

Komerční výroba se rozběhla na sklonku roku 2010 v továrně Ramos Arizpe v mexickém státě Coahuila spolu se sesterským Cadillacem SRX , Žádný jiný vůz švédské značky zde nevznikal. Prvních předprodukčních 49 kusů vyjelo už v lednu a únoru, sériová výroba, pokud ji tak vůbec můžeme nazvat, trvala zhruba rok. S bankrotem Saabu se logicky zastavila, konec v Trollhättanu, kde linky utichly dokonce v květnu, se jí samozřejmě netýkal. GM oznámily stopku v listopadu, vlastnily veškeré patenty na techniku, používaly je i v jiných vozidlech. Jeden z čínských potenciálních kupců byl v Říši středu jejich konkurentem, takže se obávaly porušování ochrany. Konec byl tak nevyhnutelný.

Muzeum Saabu, které stále funguje, oficiálně uvádí pouhých 814 postavených kusů, některé neoficiální zdroje toto číslo snižují dokonce ještě o plné dvě stovky, nebo dokonce na 573, nejskromnější údaj reprezentuje pouhých 457 kopií. VINy modelů 2011 však přesáhly číslo 600 a existovala asi šedesátka vozů modelového roku 2012. Buď jak buď, beztak to činí z 9-4X jeden z nejvzácnějších sériových saabů vůbec...

Na naftu už nedošlo

9-4X mohla přijít i na starý kontinent, pochopitelně v naftě a skutečně se o ní uvažovalo, protože díky svým rozměrům měla větší šance než poněkud přerostlá 9-7X. O záměrech informoval tehdejší prodejní šéf Saabu Svante Kinell. Několik prezentačních exemplářů doputovalo do Evropy v srpnu 2011, jeden se dostal později třeba do Norska. Americké objednávky běžely už od května a nejlevnější model přišel na 33.380 dolarů. Třeba uvedení na německý trh bylo plánováno na září 2011. ale záhy posunuto na rok 2012. Finanční kolaps společnosti Saab Automobile, která se ocitla bez prostředků, však této věci učinil přítrž.

V závěru sezóny 2011 ještě stihl bezpečnostní testy IIHS, ve kterých získal nejvyšší známky v každé sérii testů: tedy za převrácení, čelní srážku, boční a zadní kolize. Poslední Saab 9-4X našel svého majitele za oceánem v běžné obchodní síti až 22. března 2013. Ušetřil, protože záhy proběhla aukce a jeden zcela nový exemplář byl vydražen za částku převyšující milion dolarů. Jiný se dostal do Norska.