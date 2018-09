Saleen 35th Anniversary Mustang nabízí 780 koní místo narozeninového dortu

Společnost Saleen Automotive Inc. je přímým pokračovatelem Saleen Autosport, kterou Steve Saleen založil v roce 1983 a zaměřil se s ní na Ford Mustang, který byl tehdy nabízen ve své třetí generaci. On sám ovšem první zkušenosti s úpravami a závody získával již od druhé poloviny šedesátých let. Nejprve s Porsche 356 a od roku 1969 s vlastními Shelby GT350 první generace.

Dodnes je značka Saleen je nejčastěji spojována s úpravami vozů Ford Mustang , ale v minulosti nabídla i ostřejší Chevrolet Camaro Dodge Challenger a také upravené elektromobily Tesla

Vedle úprav sériových vozů měl ovšem Saleen v letech 2000 až 2009 ve své nabídce i vlastní supersporty S7 S7 Twin Turbo a také S7-R pro vytrvalostní závody. Ty v loňském roce oživil prostřednictvím limitované edice sedmi exemplářů S7 LM.

Na model S7 přitom mělo navázat nové supersportovní kupé Saleen S5S Raptor , které se jako koncept představilo v roce 2008. Jeho produkce se měla rozběhnout do roku 2010, ale nakonec zůstal tento model jen prototypem.

Zcela nový sportovní vůz představil Steve Saleen až na loňském autosalonu v Los Angeles. Dvoumístné kupé Saleen S1 s přeplňovaným čtyřválcem před zadní nápravou v aktuální nabídce své značky doplňuje modely, jejichž základ představuje Mustang a F-150

Ford Mustang je ovšem se značkou Saleen doslova spojen pupeční šňůrou a není tedy divu, že k oslavě výročí poslouží právě on. Díky tomu se promění se v Saleen 35th Anniversary Mustang, který se od sériových vozů i těch, které upravují u Saleen Automotive Inc. odliší svým černým lakem karoserie v kombinaci se žlutými a bílými doplňky. K úpravám exteriéru pak vedle barev patří i nová kola a sada aerodynamických prvků, zlepšujících proudění vzduchu kolem vozu a zvyšujících aerodynamický přítlak na obě nápravy při vysokých rychlostech.

Saleen 35th Anniversary Mustang samozřejmě nenabídne pouze výjimečný vzhled, ale může se pochlubit i svou technikou. Podvozek využívá zkušeností ze závodních okruhu a nabízí stavitelné odpružení. Pohonná jednotka v podobě vidlicového osmiválce o objemu 5,0 l s přeplňováním kompresorem se pyšní nejvyšším výkonem 574 kW (780 k) a točivým momentem 854 N.m. Tyto hodnoty míří k zadním kolům prostřednictvím šestistupňové manuální převodovky.

Výroční edice samozřejmě nabídne i specifické úpravy interiéru, které se soustředí především na použité materiály, jejich kombinace barev a zpracování. Výsledkem je kombinace černé s bílými a žlutými prvky.

Společnost Saleen Automotive Inc. uvádí, že Saleen 35th Anniversary Mustang vznikne pro zákazníky v počtu pouhých deseti exemplářů. Vedle nich ovšem již nyní existuje ještě jeden vůz, který slouží k prezentaci edice a zároveň jako vývojový prototyp, s nímž se firma prozatím nehodlá rozloučit.