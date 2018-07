Saroléa Manx7: Elektrický superbike oživuje slavnou belgickou značku

Historie značky Saroléa sahá až do roku 1850, kdy Joseph Saroléa založil v Herstalu, průmyslovém předměstí belgického Lutychu, firmu na výrobu komponentů pro zbrojní průmysl.

Podnik se rozrůstal a koncem devatenáctého století se pustil do výroby jízdních kol. V roce 1901 pak vznikl první motocykl značky a Saroléa se stala prvním výrobcem motocyklů v Belgii. V následujících desetiletích patřila tato společnost k předním evropským výrobcům. Ve dvacátých a třicátých letech byl belgické stroje populární i na tehdejším československém trhu.

Podobně jako řada jiných evropských výrobců se i Saroléa přes snahu vytvoření atraktivní a moderní nabídky motocyklů potýkala v padesátých letech s poklesem prodejů. Poslední jednostopé stroje belgické značky byly vyrobeny v roce 1963 a o deset let později byly ukončeny všechny její aktivity.

Za znovuzrozením značky Saroléa v roce 2010 stojí dvojčata Torsten a Bjorn Robbens. Právě jejich snem bylo její použití pro čistě elektřinou poháněný motocykl a to se povedlo. Jméno slavné belgické firmy nesl nejdříve závodní stroj SP7, který bratři navrhli a postavili ve své dílně v Belgii. Tento motocykl se od roku 2014 neustále vyvíjel a úspěšně startoval v závodech elektrických motocyklů včetně Isle of Man TT Zero.

Na závodní SP7 a jeho úspěchy se dvojčata se svými spolupracovníky rozhodla navázat motocyklem určeným a především schváleným pro běžný silniční provoz. Tento model byl poodhalen v roce 2017, dostal jméno Manx7 a využívá ověřenou konstrukci podvozku i pohonného systému svého staršího příbuzného ze závodních tratí.

Saroléa Manx7 na první pohled zaujme svým designem, kdy především liniemi kapotáže připomíná klasické závodní motocykly ze šedesátých let dvacátého století a zároveň působí futuristickým dojmem, za což vděčí své konstrukci a zvoleným materiálů.

Základem modelu Manx7 je ručně vyráběný karbonový monokok, v němž jsou usazeny lithium-iontové baterie. Ty jsou k dispozici s kapacitou 14 kWh, 18 kWh nebo 22 kWh. K monokoku je připevněn i před zadním kolem umístěný elektromotor, jehož nejvyšší výkon je elektronicky omezen na 120 kW a točivý moment má maximální hodnotu 450 N.m.

Stroj, jehož tvůrci sázejí na kvalitu i exkluzivitu se může pochlubit komponenty podvozku v podobě odpružení předního kola Öhlins FGRT-200 a zadního kola Öhlins TTX36. brzdový systém využívá vpředu radiální čtyřpístkové třmeny a vzadu dvoupístkový třmen. Kovaná kola OZ Gass-R obouvají sedmnáctipalcové pneumatiky Dunlop Sportsmart TT.

Motocykl s rozvorem kol 1430 mm, celkovou délkou 2055 mm, výškou 1080 mm má sedlo ve výšce 820 mm a pohotovostní hmotnost 217 kg. Stroj s jediným převodem od motoru k zadnímu kolu má maximální rychlost omezenu na 240 km/h. Dojezd na jedno nabití se v závislosti na zvolené variantě baterií pohybuje od 230 přes 280 po 330 km. Při využití rychlonabíječky lze baterie dobít na 80 % kapacity během dvaceti minut.

Saroléa Manx7 má v letošním roce vzniknout v sérii maximálně dvaceti motocyklů, jejichž základní cena za provedení s baterií s kapacitou 14 kWh startuje na částce 42.975 eur (zhruba 1.110.000 Kč).