Scania v kamenolomu: Inovace pod drobnohledem

Kamenolom tři kilometry jižně od Berouna nás vítá šesticí nových vozidel Scania XT. Všechna používají shodně dvě hnané nápravy, přičemž tři jsou třínápravová a stejný počet nabízí konfiguraci náprav 8x4. Importér Scanie připravil čtyři střední budky G a dvě menší P. Všechna vozidla pohání třináctilitrový šestiválec ve dvou výkonových úrovních 331 nebo 368 kW. Pojďme za volant.

Spojkový pedál

Šestici vozidel také pojí použití dvanáctistupňové automatizované převodovky Opticruise. Scania se před mnoha lety po zavedení této převodovky do dálkové řady chlubila tím, že řidič nemusí používat spojkový pedál. Později švédský výrobce přidal možnost spojkového pedálu, který je nutné používat pro rozjezd a jemné manévrování například během najíždění návěsovou soupravou k rampě.

Ve zkoušené stavební řadě ve spojení s automatizovanou převodovkou nacházíme spojkový pedál, který však k rozjezdu není nutné používat. Tato ideální třetí kombinace automatizovaného řazení a možnosti využití spojky spojuje maximum komfortu pro řidiče v běžných stavebních podmínkách. Přidává také možnost jemné práce se spojkou v případě uvíznutí či pomalého najíždění například v omezených prostorech pod nakladač či k rampě.

Bez mechanické vazby

Pedál se spojkovým ústrojím nepojí pevná vazba, ale pouze elektronická. Pro nás jako uživatele to však není zásadní informace, protože nám stačí, že se můžeme tréninkově vyhoupat a nechat proklouznout spojku. S motorem při volnoběhu se pohybujeme centimetr po centimetru a máme z tohoto jemného rysu robustního stavebního vozu 6x4 radost.

S příchodem řady XT také souvisí jiné řízení vozidel 8x4. Dosud se mezi oběma předními řízenými nápravami nacházela mechanická vazba pomocí spojovací tyče, která přenášela pohyb první přímo řízené nápravy na druhou. Řada XT tuto mechanickou vazbu nepotřebuje, nabízí v přední části podvozku více místa a menší citlivost na případné kameny či výčnělky. Druhá řízená náprava se díky elektrohydraulickému ovládání natáčí sama.

Uchycení rámu

Přejezd podélných terénních nerovností neprovázejí žádné zvuky z rámu vozidla. Sklopné nástavby jsou v zadní části přichyceny pevně, v přední pak přes svorníky s masivními pružinami. Díky tomu pružiny eliminují odlišné pohyby rámu a nástavby, což přispívá k prodloužené životnosti obou částí.

Novinku řady XT tvoří možnost vyvedení tlakového vzduchu za třetí nápravou, což je pro některé nástavbáře zásadní výhoda. Další lépe viditelnou výhodu spatřujeme za blatníkem levého předního kola, kde se nachází vývod elektroinstalace pro propojení s elektrickými okruhy nástavby. Během připevňování nástavby tedy odpadá tažení kabelů z budky řidiče k elektroinstalaci sklopného valníku či jiných nástaveb. K této inovaci přispěla skutečnost, že Scania si budky vyrábí již sama.

6x4

Pro jízdu si volíme třínápravové 6x4, protože jsme již dříve otestovali verzi G 450 8x8 . Ze dvou dostupných budek vybíráme střední G, protože o malou budku P není příliš velký zájem. Je doba, kdy si řidiči mohou klást podmínky na komfort a značný prostor.

Rozjíždíme se v automatickém modu, převodovka Opticruise má nastavený způsob Power. Ve srovnání s řazením kladoucím důraz na minimální spotřebu praktikuje režim power řazení při vyšších otáčkách motoru (kolem 1600/min), aby cca deseti tunami naložené vozidlo i v prudkých stoupáních stačilo podřazovat. To se také děje a jízda na hrbolech díky pneumatickému odpružení kabiny je téměř procházkou růžovým sadem. Sjíždíme v mírném klesání a v rámci zkoušení ordinujeme převodovce úsporný režim. Okamžitě padají otáčky motoru a během klidné jízdy po rovině se drží v rozmezí 1000-1500/min. V nájezdu do kopce necháváme pohonný řetězec trochu potrápit tím, že neměníme na způsob Power.

Opticruise řadící jako skála ve výše zmíněném rozmezí otáček, na které je vozidlo v náročném stoupání příliš těžké. Měníme tedy v menu palubního počítače na Power a z klidného beránka se stává divoký vlk. Třínápravová scania se žene do kopce, ale elektronika pečlivě hlídá prokluz zadních kol. Přecházíme tedy do režimu Off-road, který se od Power liší zejména vypnutím protiprokluzového systému ASR. I to se na stavbu hodí, i když spíše do deště než prachu. Na něm však třináctilitrový šestiválec také dokázal prohrábnout zdvojenou montáž kol.