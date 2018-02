Seniorovi hrozí až pět let za jízdu protisměru po dálnici D4

Muž podle policie loni v listopadu urazil po dálnici v protisměru přes čtyři kilometry a ohrožoval ostatní řidiče. Jen souhrou šťastných náhod a včasných reakcí protijedoucích motoristů se nikomu nic nestalo, sdělila ČTK mluvčí příbramské policie Monika Schindlová.

Senior podle ní loni 20. listopadu odpoledne odbočil s vozem značky Toyota Yaris z kruhového objezdu u Skalky na nájezd na D4 ve směru na Prahu. Chtěl jet ale opačným směrem do Dubence. Najel proto do odbočovacího pruhu od Strakonic a poté se zařadil do rychlostního pruhu ke středových svodidlům. Proti směru jízdy pokračoval přes čtyři kilometry až na křižovatku Háje, kde dálnici opustil.

Policistům se řidiče podařilo vypátrat díky kamerovému záznamu jednoho z projíždějících automobilů.

Video