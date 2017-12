Seznamte se s mužem, kterého legenda F1 nikdy nedokázala porazit. Přesto jej dnes nikdo nezná

V srpnu 1980 se v italském Jesolu konal prestižní motokárový závod. Horkým favoritem na vítězství byl tehdy dvacetiletý Brazilec Ayrton Senna , jenž podniku až do posledního kola vévodil. Jenže v závěrečných zatáčkách vedení ztratil, dostal se před něj britský konkurent a zároveň týmový kolega Terry Fullerton.

K motokárovému závodu se váže ještě jedna kuriózní historka, která se odehrála o den později. Senna frustrovaný z prohry odpočíval u hotelového bazénu, kde se shodou okolností objevil i Fullerton. Ten se smíchem od ucha k uchu žertoval se svým mechanikem, až v Brazilci bouchly saze a svého soka shodil do bazénu. Brit později dodal, že po vynoření se slyšel Sennův sarkastický úsměv. Došlo mu, že jde o odvetu za vzájemný ostrý souboj ze zmiňovaného závodu. Není divu, když právě on je autorem legendárního citátu

I přes tento neúspěch se Senna později stal světovou hvězdou motorsportu. Čekali byste podobný vývoj i v případě Fullertona? Kdepak. Jeho závodní kariéra na motokárách začala a zároveň i skončila. Dnes třiašedesátiletý chlapík s knírkem žije v malém domě v anglickém Leicesteru s manželkou Nildou, jedenáctiletou dcerou a dvěma psy. Dle vlastních slov není nikterak bohatý a kromě několika málo lidí ze světa profesionálních motokár jej nikdo nezná.

Na vůni spáleného benzinu nezanevřel, byť nikdy nesoutěžil v žádném ryze závodním autě, natož pak ve Formuli 1. Fullerton dnes nabízí profesionální školení řidičů a mladým talentům pomáhá nastartovat závodnické kariéry na motokárách.

Když se novináři během australského závodního víkendu v Adelaide roku 1993 zeptali Senny, kdo byl jeho nejsilnější konkurent, vzpomněl právě Fullertona.vzpomínal Senna, který neznámého Brita upřednostnil před jmény jako Alain Prost, Nigel Mansell nebo Nelson Piquet. Výňatek z rozhovoru se v roce 2010 objevil v dokumentárním snímku Senna.

Fullerton dokonce před časem obdržel dopis od dlouholeté sekretářky brazilského závodníka. Uvádí zde, že o něm vždy mluvil jako o nejlepším závodníkovi, se kterým kdy soupeřil. Svými slovy v roce 1993 chtěl prý vyzdvihnout vše, co Fullerton za svou kariéru dokázal a jak brilantním závodníkem skutečně byl.

Budoucnost ovlivnila tragédie

Nabízí se jedna otázka: když byl britský mladík tak dobrý, že si jej zapamatoval i Ayrton Senna, proč se nikdy nestal hvězdou velkého motorsportu? Pro odpověď se musíme vrátit zpátky do roku 1964, kdy bylo Fullertonovi pouhých 11 let. Jeho starší bratr Alec chtěl závodit na motocyklech a do snahy investoval veškeré své peníze. I když se rodičům nápad zprvu nelíbil, nakonec ve sportu našel zalíbení i jeho otec a v kariéře jej plně podporoval.

Motocyklové závodění se pozvolna stalo rodinnou záležitostí. Otec před závody připravoval stroj, na synu Alecovi byl zbytek na závodní dráze. Následovala však tragédie, která svět rodiny Fullertonů otočila vzhůru nohama. Alec fatálně havaroval na anglickém okruhu Mallory Park, kde jen den po jednadvacátých narozeninách přišel o život. Terrymu tehdy bylo 11 let a bratra naposledy viděl v sanitce.

Fullerton vysvětlil, že právě tato tragická událost měla na vývoj jeho kariéry značný vliv. I když patřil ke špičce motokárového světa, na přiblížení se Formuli 1 si nikdy netroufl. Ne proto, že by se bál smrti, ale nechtěl riskovat, že rodiče přijdou i o druhého syna. Vždyť se bavíme o době, kdy v šampionátu umírali tři až čtyři závodníci ročně. Na motokárách se cítil o poznání bezpečněji a tak u nich zůstal.

Ptáte se, jestli nad svým rozhodnutím někdy přemýšlí?dodal Fullerton. Netřeba připomínat, že jeho nejslavnější soupeř zemřel po tragické havárii v Imole roku 1994. I na základě této události Fullerton věří, že se před mnoha lety rozhodl správně…