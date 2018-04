Škoda Electric dodá 21 nových trolejbusů pro Budapešť

Společnost Škoda Electric novou zakázkou na 21 moderních vozidel pro maďarskou metropoli navazuje na dodávku 36 trolejbusů z předchozích let. Nová vozidla Budapešť získá do první poloviny roku 2019, první trolejbusy by se u zákazníka měly objevit na přelomu letošního a příštího roku.

Pavel Kuch, obchodní manažer Škody Electric, k tomu uvedl, že dopravní podnik v Budapešti je s trolejbusy plzeňské značky spokojen a proto nově objednal dalších deset dvanáctimetrových a jedenáct osmnáctimetrových trolejbusů z platné rámcové smlouvy.

Škoda Electric uspěla s modelem vozidla, umožňujícím jízdu na baterie a na části tratí, kde chybí vedení, tak trolejbus vlastně slouží v režimu elektrobusu. Řidič v takovém případě přepne na bateriový pohon a může takto ujet i několik kilometrů. Výhodou tohoto řešení je možnost dobíjení baterií během jízdy na troleji a není tedy zapotřebí žádná speciální dobíjecí infrastruktura.

Trolejbusy pro Budapešť budou využívat karosérie městských autobusů Solaris Urbino nejmodernější, tedy čtvrté generace. Stejné jako ty, které Škoda dodala do slovenské Žiliny, či plánuje dodat například do Českých Budějovic či Plzně.

Výbava nových vozidel zahrnuje mimo jiné klimatizaci prostor pro cestující i řidiče a nechybí ani moderní informační systém. Trolejbusy mají rovněž kamerový systém, který zajišťuje větší bezpečnost cestujících. Zajímavostí vozidel je mimo jiné i speciální systém, který počítá váhu cestujících.

Skupina Škoda Transportation dodala do Maďarska od roku 2007 produkty za více než pět miliard korun. Škoda Transportation před několika lety úspěšně zakončila projekt tramvají pro město Miskolc a předala tamnímu dopravnímu podniku sérii 31 moderních vozidel ForCity Classic. Trolejbusy Škoda Electric jezdí v Maďarsku kromě Budapešti a Szegedu také v Debrecínu. Škodovka se rovněž podílela na dodávce metra právě do maďarského hlavního města.