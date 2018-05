Španělští roboti „točí“ Enchuflu: Jak se vyrábějí Seaty v Martorellu?

Enchufla je taneční otočka coby součást jedné z mnoha tanečních variací salsy, tance, který má své kořeny v Latinské Americe. Ale co to má společného s roboty? V zásadě vůbec nic. Pouze jsme tím chtěli naznačit, že jejich činnost, konkrétně ve španělském závodě Martorell, odkud vyjíždějí vybrané modely značky Seat, do jisté míry tanec připomíná.

Vše začíná v pět hodin ráno v karosárně. V ní se nachází celkem 2000 průmyslových robotů, kteří spolu s 1700 zaměstnanci dokážou vyrobit kompletní karoserii v čase jen krátce přesahujícím jednu minutu. Celkem zpracovávají až 2300 dílů denně. Mezi hlavní činnosti patří zejména svařování jednotlivých plechových výlisků. Další roboti kompletují třeba dveře vozidla. K ověření přesnosti výroby a tedy zda je sesazení jednotlivých celků v toleranci se používají precizně pracující laserové optické přístroje.

Robotů se v závodě v Martorellu používá hned několik typů, lišících si mimo jiné také velikostí. Ty nejmenší měří na výšku přibližně metr. Na opačné straně jsou roboti vysocí až šest metrů. Ty manipulační dokážou přemístit předmět o hmotnosti až 700 kg. Více než slova ale ukáže přiložené video.