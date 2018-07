Stavební vozidla Iveco: Tři modely

Vývoj loňské novinky X-Way probíhal s ohledem na použití v oblasti profesionálních aplikací a stavební logistiky. Jedná se o kompromis pro terénní i silniční užívání. Dlouholetá řada Trakker tedy pokračuje jen jako specifikace 6x6 nebo 8x8 pro nejtěžší aplikace s vysokou celkovou hmotností. Trakker se s příchodem modelu Stralis X-Way stal specialistou na nejtěžší úkoly ve stavebnictví a dolech. Na druhé straně stavebních vozidel Iveco stojí model Eurocargo 4x4.

Lehčí Stralis X-Way

Ve srovnání s Trakkerem, který využívá pohon všech kol se spojovací hřídelí vyvedenou i do předního diferenciálu, řada X-Way se vydala jinou cestou. Novinka dokáže nabídnout kromě pohonu zadních kol také pro přední, ale na rozdíl od Trakkeru pomocí hydrostatického systému, který je proti vyvedení točivého momentu přes spojovací hřídel zhruba o tři metrické centy lehčí. Stralis X-Way zaměřený na středně těžké úkoly se vyznačuje mimořádně nízkými celkovými náklady v oblasti spotřeby a silničního použití. Stralis X-Way se ve verzi Super Loader 8x4 vyznačuje mimořádně nízkou pohotovostní hmotností. V zkouškách podle UTAC dosahoval pouhých 8845 kg.

Nízké pohotovostní hmotnosti se podařilo dosáhnout řadou úprav, například přepracováním mechanického zadního zavěšení, architektury podvozku a úpravou příčníků, dále pak osazením devítilitrového šestiválce Cursor 9 o výkonu 294 kW, novými předními jedno- či dvoulistovými pružinami, pomocnými pohony s točivým momentem 800 N.m bez spojky a volitelnými hliníkovými rámy a zásobníky na stlačený vzduch.

Variabilita

Stralis X-Way dokáže díky extrémní flexibilitě poskytnout odpověď na celou řadu velmi odlišných úkolů. Je vybaven nejvyspělejšími prvky Iveco pro silniční aplikace a osvědčenými technologiemi pro snížení spotřeby, které podle zjištění TÜV Süd snižují u Stralisu XP spotřebu paliva o 11,2 %. Kompletně přepracované hnací ústrojí zvyšuje výkon a spotřebu na novou úroveň.

Patentovaný systém Hi-SCR pro následné zpracování spalin snižuje emise NOx o 97 %, což je nejvyšší hodnota na trhu. Navíc nevyžaduje žádnou nucenou regeneraci, čímž se snižují náklady na údržbu a maximalizuje se doba vozidla na silnici.

Nová převodovka

Automatická převodovka Hi-Tronix, která je nejlepší ve své třídě, se prodává ve dvanácti- a šestnáctistupňové verzi. O nízkou spotřebu a bezpečnostní funkce se stará systém Hi-Cruise, který integruje funkce jízdního asistenta, například Eco-Roll, prediktivní řazení a prediktivní tempomat. K dispozici jsou navíc inteligentní pomocné funkce, které minimalizují využití paliva v každé situaci. Ke snižování TCO dále přispívají například i kotoučové brzdy.

Cokoli potřebuješ

Řada Stralis X-way zahrnuje dvounápravové a čtyřnápravové modely a tridemové varianty 8x4 s různými nápravami a nosnostmi. Pomocné pohony Multipower zahrnují nový s točivým momentem až 2450 N.m.

K pohonu slouží trojice šestiválců o objemu devět až třináct litrů. Cursor 11 lze nově získat u verzí 6x4 a 8x4. Tři typy převodovek (přímo řazená, automatická Allison a automatizovaná 12- nebo 16 stupňová ZF Hi-Tronix poskytují v součinnosti s motory a výkonovými verzemi velké množství variant.

Tři druhy

Stralis X-way se prodává ve třech uspořádáních. Provedení On zahrnuje všechny silniční charakteristiky Stralisu z hlediska co nejlepší viditelnosti a přístupu do kabiny (nyní i ve vícenápravové verzi). Uspořádání Off zase přináší výkon s co největší mobilitou pro maximální splnění požadavků terénní homologace. On+ představuje střední specifikaci pro dopravce, kteří potřebují co nejvyváženější poměr silničního a terénního provozu.

Hydraulický pohon

Stralis X-Way lze sice získat jako 6x6 nebo 8x8, ale výhradně s hydrostatickým pohonem předních kol. Systém nazvaný Hi-traction se v případě krátkodobé potřeby stará o dodatečnou hydraulickou trakci předních kol. Tím v náročném terénu zlepšuje stabilitu vozidla a bezpečnost řidiče.

Eurocargo 4x4

Střední řada Eurocargo dostala pro stavební oblast pohon všech kol. Proti konvenčnímu provedení používá zvětšenou světlou výšku, vyklápěcí stupačku odolnou vůči případnému kontaktu s podložím, ochranu chladiče motoru a sklopnou zadní ochranu proti podjetí. Celková hmotnost verze 4x4 dosahuje dvou úrovní 11,5 nebo 15 tun. Rozsah nabízených rozvorů zahrnuje délky 3240 až 4150 mm. Do standardní výbavy patří uzávěrky všech tří diferenciálů s elektropneumatickou aktivací i automatickým vypnutím při zvýšené rychlosti.

Eurocargo 4x4 pohání šestiválec Tector 7 ve výkonových provedeních 162, 184 a 206 kW, spojený s přímo řazenou nebo automatickou převodovkou. Díky patentované unikátní technologii dočišťování výfukových plynů Hi-SCR bez recirkulace výfukových plynů EGR má motor vyšší efektivitu a menší nároky na servisní úkony.