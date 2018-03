Světlomety z Ostravy pro celý svět: Od kočárových lamp k LED

Jen kousek od ostravského hlavního nádraží stojí moderní kancelářský komplex. Sídlí zde i vývojáři celosvětového výrobce automobilového osvětlení Varroc, jehož produkční závod stojí o pár desítek kilometrů dále. „Zdejší vývojovou kancelář jsme před lety založili z důvodu, že jsme si chtěli udržet a přilákat nejlepší inženýry. Báli jsme se, aby nám z Nového Jičína neodešli. Také jsme mohli navázat širší spolupráci s univerzitou,“ říká šéf centra Kamil Očko, když vyjíždíme výtahem do nově otevřených moderních kanceláří, kterým nechybí ani antistatická laboratoř.

V roce 2012 jeho tým začínal se sedmi inženýry pracujícími na čelních světlech pro Bentley. „Dnes zabíráme o patro více a máme zde 98 pracovních míst. Dále se soustředíme především na automobily koncernu VW Group, vyvíjíme ale i třeba pro vozidla Tesla,“ dodává Očko.

Na čem v Ostravě nyní pracují? „Funkcí světlometů už nyní přibývá a s příchodem autonomních vozů jich bude stále více. Například bude důležité, aby komunikovaly s kamerami a senzory. Můžeme osvítit nebezpečí kolem vozovky systémem s vysokým rozlišením a na silnici promítat šířku vozidla, což pomůže třeba při průjezdu opravovanou dálnicí,“ vypočítává Tomáš Gloss, zodpovědný za výzkum signálního osvětlení některé budoucí možnosti. O dalších vychytávkách hovoříme vpravo. Jenže než se podobná řešení dostanou do sériové podoby, bude to znamenat další dlouhou cestu.

Hurá do Beskyd!

„Vývoj a testování jsou časově náročné. Třeba abychom viděli, jak fungují světlomety pixel matrix LED, naprogramovali jsme si silnici z Frenštátu do Kunčic,“ říká David Hýnar, který má ve společnosti na starost optiku a modely. Před námi se rozjíždí simulace noční jízdy po zatáčkovité silničce v Beskydech a sledujeme, jak systém diod vykrývá protijedoucí vozidla, aniž by musel vypnout dálková světla. Jde o jeden z výsledků zdejší práce, který už známe i z produkčních vozů. „Do scény promítáme světlo v pruzích, každý z nich ovládáme zvlášť. Můžeme tak vystínit ostatní vozidla před sebou. Kam paprsky směřují, se liší i podle toho, kudy vozidlo právě jede. Sledujeme úhel zatáčky, jestli je auto ve městě, nebo na dálnici. Záleží také na počasí. Například v případě deště se snažíme zmírnit efekt fleků, které před vozidlem vznikají a unavují řidiče, jsou ale nepříjemné i pro protijedoucí. Jde nám o maximální bezpečnost,“ vysvětluje Hýnar.

Mění barvy i tvary

Ani světla matrix nejsou nejobjevnějším ostravským vynálezem. I když už je zde dokázali zmenšit na skutečně kompaktní rozměry, a navíc dovybavit laserem, schopným dosvítit až do vzdálenosti 600 metrů. Pozadu nezůstávají ani zadní svítilny.

„Běžné zdroje LED sice svítí do celého prostoru, ale více než polovina energie je soustředěna do úzkého kuželu kolem podélné osy,“ říká Zdeněk Doležel a my si vzpomínáme například na test německého autoklubu ADAC. Ten se před lety zaměřil právě na diodové zadní svítilny. Zaznamenal stížnosti některých motoristů, že oslňují. Měření samozřejmě ukázalo hodnoty v normě. Přesto nepůsobí paprsek soustředěný do jednoho bodu tak příjemně, jako tomu bylo u pomaleji se rozsvěcejících konvenčních reflektorů.

Také proto se v poslední době u diod LED začalo využívat různých odrazek a mléčných filtrů, které mají za úkol světlo rozprostřít do větší plochy. „Lampa je díky tomu vidět z více směrů,“ vysvětluje Doležel. Elegantními filtry rovnoměrně rozprostírajícími světlo je vybavena třeba zmodernizovaná octavia nebo fabia.

Ještě jinak

Podobného a ještě efektnějšího vzhledu však v poslední době dosahují výrobci pomocí organických diod OLED. „Existuje silná touha, aby se při osvětlení exteriérů vozidel využívaly technologie OLED, známé třeba z televizí nebo chytrých telefonů. Jenže náklady a technické komplikace zatím omezily využití pouze na několik vozidel prémiové třídy,“ říká viceprezident Varrocu Todd C. Morgan.

Problémem použití technologie u aut jsou především teploty a vibrace, které musí přežít. „Na systému pracujeme, rozhodli jsme se ale vyzkoušet i jinou cestu,“ vysvětluje Tomáš Gloss a ukazuje nám zcela nové koncové svítilny s patentovanou technologií Surface LED. Nejenže v ploše svítí hezky rovnoměrně, ale zároveň dokážou měnit barvy! Proti OLED jsou přitom nejen zářivější, ale i levnější. A také je lze různě tvarovat, a dokonce ohýbat.

O unikátní český patent už projevila zájem řada výrobců. Čekáme, že nejdéle do roka rozzáří záď nějakého sériového vozu.

Rozsvítíme přechody

V současnosti už se i do kompaktních vozů běžně montují světlomety LED. Výjimkou – byť spíše ve vyšší třídě – nejsou ani matrixové reflektory, které zmiňujeme v hlavním textu. Jenže budoucnost nabídne více – třeba systém maličkých zrcátek, která budou schopna před auto promítat prakticky cokoliv. Na jednom čtverečním centimetru jich je jeden až dva miliony a v jednom směru se mohou pohybovat. Když se na ně posvítí, budou například moci vykrýt protijedoucí auta. A kouzla nekončí! Pokud se třeba před vozidlem bude pohybovat například chodec, půjde na něj posvítit a tím ho zvýraznit. Dalším krokem bude systém schopný před vozem vykreslit na silnici různé scény. Ve výsledku může promítat třeba rychlost, navigační pokyny i další funkce, které dnes najdete na průhledovém displeji. Navíc zvládne komunikovat s chodcem tak, že mu promítneme přechod. To není vše! Vůz v budoucnu třeba zobrazí na silnici upozornění, že se chystá vyjíždět z místa. Ostatní upozorní, že je před nimi autonomní konvoj, indikuje bezpečnou vzdálenost… a mohli bychom pokračovat.

Býval to Rotter

Historie výroby světlometů v Moravskoslezském kraji, na kterou Varroc navazuje, se datuje až do roku 1879. Tehdy novojičínský továrník Josef Rotter spustil výrobu kočárových lamp. První elektrické světlomety zde vznikly v roce 1929 a výroba pokračuje dodnes. Názvy a vlastníci se však měnili — po znárodnění v roce 1950 dostal závod v Novém Jičíně jméno Autopal, v roce 1993 se stal vlastníkem Ford, který zde vydržel do roku 2000. Tehdy podnik prodal koncernu Visteon. Varroc je majitelem od roku 2012. Výrobu doplnil vývojovým centrem v Ostravě.