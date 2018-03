Svolávací akce automobilek: Kterých závad se týká nejčastěji?

O svolávacích akcích automobilek se obvykle hovoří v souvislosti s nehodami – vůz sám zrychluje, vystřelují mu airbagy, nebo trpí samovznícením. Povídat by mohli u Toyoty, která musela zákazníkům vyplatit na odškodnění přes miliardu dolarů kvůli zaseknutému plynovému pedálu – a přitom se zprvu hovořilo o pouze posunutém koberečku.

Většina svolávacích akcí ale proběhne v decentním klidu, mnohé jsou řešeny pouze v rámci tajné servisní kampaně.

Jednoduše řečeno – navenek se nikde taková akce nekomunikuje a úprava vozu je udělána bez vědomí zákazníka během běžného servisu. Traduje se například, že v 80. letech takto měl Mercedes-Benz v rámci běžné výměny oleje měnit celé motory s nevychytanou šestnáctiventilovou technikou. Muselo to probíhat rychlostí mechaniků ve formuli 1. Servisy prý dokonce dostaly raznice s originálním fontem písma…

Svolává se i doma

Náklady na svolávací akce nikdy nejsou malé a výrobci každý rok tratí miliardy. Dokonce si platí náhrady i mezi sebou. Před třinácti lety musela firma Firestone zaplatit Fordu čtvrtmiliardu dolarů za svolávací akci, kde se vyměnilo třináct milionů gum.

České čtenáře pochopitelně nejvíc zaujme, že počty domácích svolávacích akcí rostou geometrickou řadou. Zatímco v roce 2015 motoristé zavítali na pozvánku do servisu v 35.000 případech, o rok později už to bylo 75.000. Loni dokonce 90.000. Podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích totiž musejí výrobci či akreditovaní zástupci značek informovat Ministerstvo dopravy pokaždé, když zjistí „závažné nebezpečí pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, životní prostředí nebo život nebo zdraví člověka“.

Od poloviny loňského roku mohou majitele obesílat dokonce přímo zástupci značek. Mají vlastní databázi. Kromě toho dostali dovozci možnost dotázat se na jména a adresy majitelů zapsaných v registru. Až do té doby výrobce informoval MDČR o závadě, následně dalo pokyn Centru služeb pro silniční dopravu. A teprve centrum majitele obeslalo. Teď nad procesem ministerstvo ztratilo kontrolu.

Proč mě znají?

Zveřejnění soukromých kontaktů navrhl do aktuálního znění zákona poslanec Stanislav Berkovec s logickým odůvodněním, že dosavadní systém enormně zatěžoval státní správu a nový způsob přináší úsporu administrativy. Jenže tím dal výrobcům do ruky cenná obchodní data – mimochodem poslanec Berkovec chtěl například dvěma lety prodloužit povolení billboardů u silnic o dalších pět let s odvodněním, že ne existuje žádná studie o jejich škodlivosti. Jeho jméno jsme skloňovali i v souvislosti s podezřelými dopravně-bezpečnostními projekty, na které jsou čerpány peníze z Fondu zábrany škod.

Kritiky neuklidňuje ani to, že akreditovaný zástupce značky musí bez zbytečného odkladu kontaktní údaje zlikvidovat. „Nechápu, proč by měl dovozce té které značky vědět, jakou ojetinou jezdím, kde bydlím, a cíleně mě zásobovat svými marketingovými materiály,“ zlobí se Roman Beránek, zakladatel serveru Svolávačky.cz.

Poukazuje také na zřejmý fakt, že se tím pádem mnoho svolávacích akcí vůbec nedostane k Ministerstvu dopravy. V ČR tak bylo loni nejspíš obesláno mnohem více než 90.000 vlastníků. „Jenže ke druhým a dalším majitelům ojetých aut se informace o svolávací akci nemusí dostat, protože zvací dopis může přijít prvnímu, který vůz koupil jako nový a jehož má prodejce v databázi,“ říká Beránek.

Upozorňuje rovněž na rozpor mezi značkami, které měly podle mezinárodního výstražného systému Rapex svolávat, a těmi, jež to opravdu udělaly. „Tím, že se Ministerstvo dopravy vzdalo své dozorové funkce, úřady nevědí, co se vlastně svolává. A Ministerstvo průmyslu a obchodu vůbec české svolávací akce do Rapexu nehlásí,“ krčí Beránek rameny.

Pokud chcete mít jistotu, že se vás nějaká svolávací akce netýká, informujte se u autorizovaného dealera značky. Nezřídka to lze vyhledat z klidu domova na jeho webových stránkách. Nám se to povedlo například u Škody Auto nebo Toyoty.

Vyvracíme mýty o svolávacích akcích

Omyl. Některé automobilky jich vyhlásí i deset ročně. Patří sem třeba Mercedes-Benz, koncern PSA, Toyota, BMW nebo Renault. V roce 2017 bylo v rámci EU při 260 svolávacích akcích pozváno do servisů 244 různých modelů 40 značek.

Řada výrobců zastává laxní postoj, zatímco jiní zvou do dílny jako diví. Vysvětlení mají oba postoje – každá svolávací akce totiž zákazníka obtěžuje. U řady z nich navíc vyvolává dojem, že si koupili pouhý polotovar, který se musí dodělat na základě jejich ostrého testování. Ve skutečnosti ovšem takové akce vypovídají spíše o zodpovědném přístupu firmy ke klientům. „Například Mercedes-Benz byl v roce 2017 nejčastěji svolávanou značkou a v seznamech Rapex figuruje velmi často. Podle počtu svolávacích akcí by tedy měl být jednoznačným kvalitativním outsiderem. Každoroční statistiky spolehlivosti TÜV Report ho ale naopak řadí mezi nejspolehlivější. Takže přímá úměra mezi počtem svolávaček a nespolehlivostí tu zřejmě neplatí,“ říká Roman Beránek ze serveru Svolavacky.cz . Dodává ovšem, že samostatnou kapitolou jsou automobilky, které svolávací akce nemají téměř žádné a v žebříčcích spolehlivosti figurují až na chvostu.

Databáze nebezpečných výrobků nepotravinářského charakteru Rapex hovoří o život ohrožujících závadách. Nejčastěji kvůli potížím s airbagy. Obvyklé je ale riziko požáru pohonné jednotky, potíže s řízením nebo brzdami.

Svolávací akce se týkají i letitých ojetin. Pochopitelně ale v menší míře, protože se závažná závada obvykle vynoří již během prvních let výroby. Přesto je obvyklé, že i po letech závadu bezplatně opraví. Z minulosti jsou známy případy, kdy bylo pro výrobce jednodušší auta vykoupit zpět.

Ačkoliv pro mnoho výrobků platí poučky o globálním trhu, auta se pro jednotlivé kontinenty pořád dost liší. A platí to i pro jejich závady. „V českých médiích tolik oblíbené svolávací akce v daleké Americe nemají s auty na evropském trhu mnoho společného,“ říká Roman Beránek ze serveru Svolávačky.cz

Co naopak platí

Zatímco dříve musely jezdit do servisu všechny vozy daného typu a kritických časů výroby, dnes se výzvy zasílají adresně. Každá z významných součástek má kód a výrobce i po letech bezpečně ví, do kterých modelů ji namontoval. Staly se tak už v minulosti případy, kdy místo tisíců aut putovaly do dílny jen jednotlivé kusy. Před dvěma lety to bylo jediné BMW X3 vyrobené 7. června 2016 kvůli potenciálnímu riziku požáru v motorovém prostoru.

Nemusíte nikam, ale měli byste ve vlastním zájmu. Americké statistiky udávají, že čtvrtina aut zůstane neopravena a jezdí i nadále, ačkoliv může mít nebezpečné závady. Opravu přitom dělá dealer na náklady značky a při dalším prodeji to zvyšuje cenu ojetiny. Mnohdy jde navíc o kritické opravy. Například u staršího BMW 3 generace E46 vyrobeného před únorem 2000 šlo o vytrhávající se úchyty podvozku na karoserii. Při zájmu o ojetinu je rozhodující, zda prošla touto zásadní úpravou. Nešlo o maličkost. Auto se muselo kompletně vystrojit a oprava trvala i několik týdnů.

V americkém právním prostředí se prodejci obávají soudních žalob a vysokých náhrad zákazníkům v případě nehod zaviněných technickou závadou. Evropská unie však zavedla jednotný výstražný systém Rapex (anglicky Rapid Alert System for Non-Food Products), upozorňující na nebezpečné výrobky. Pokud se tam dostane nějaká závada, musí ji producent povinně odstranit. Hlásí ji buďto dozorové orgány, nebo přímo výrobci. Rapex vydává aktualizované seznamy každý týden. Za ČR je garantem Ministerstvo průmyslu a obchodu, bohužel tam případy závad automobilek nehlásí. Jako důvod uvádí, že to vždy stihne rychleji jiná členská země. Záznam by tak byl duplicitní. „Což ale například slovenské Ministerstvo hospodárstva neřeší a naši sousedé na seznamech figurují,“ komentuje Roman Beránek.

Producent se v případě vážných závad v systému Rapex nesmí zříct odpovědnosti ani za vady, které už dávno vypadly ze záruk. Takže ano, bezplatně opraví i závadu na letitém autě, které běžně do autorizovaného servisu už roky nejezdí. Škoda Auto v polovině loňského roku svolávala octavie vyrobené v letech 2008 až 2009.

Tvrzení bohužel neplatí pokaždé. Informace se k vám dostane pouze v případě, že se výrobce obrátí na Ministerstvo dopravy, které následně obešle majitele podle záznamu v registru vozidel. Nově si může dovozce vyžádat data z registru i sám. Jestliže ale akreditovaný zástupce značky čerpá z vlastní databáze kupujících nových vozů, máte smůlu a o akci se oficiálně nedozvíte.

Značky nesedí

Podezření z marketingového zneužívání svolávacích akcí v ČR potvrzuje srovnání se světem. Zatímco u nás byly nejsvolávanější automobily dovozce Porsche ČR, v cizině je to jednoznačně Mercedes-Benz, následovaný koncernem PSA.