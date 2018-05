Tatra Trucks představuje svého nového obchodního ředitele

Petr Hendrych se v čele obchodního oddělení kopřivnické automobilky Tatra Trucks zaměří na strategii, plánování, řízení prodeje a zvýšení obchodní hodnoty společnosti.

uvedl Radek Strouhal, generální ředitel společnosti Tatra Trucks.

Petr Hendrych je absolventem Business Institutu EDU, kde získal titul MBA. Svou kariéru začal ve společnosti Coca-Cola HBC, kde devět let pracoval na obchodních pozicích. Od roku 2005 do roku 2015 působil nejdříve jako obchodní manažer, poté jako vedoucí obchodní divize ve společnosti Berner Group.

Před nástupem do Tatra Trucks působil Petr Hendrych na pozici obchodního ředitele pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Fabory.

sdělil nový obchodní ředitel společnosti Tatra Trucks Petr Hendrych.

Obchodní strategie společnosti Tatra Trucks je široce diverzifikovaná nejenom geograficky, kdy jsou menší série či dokonce jednotlivé unikátní speciály dodávány do desítek zemí, ale také segmentově – od těžebních velkoobjemových nákladních vozidel, přes zemědělské speciály až po např. hasičská vozidla.