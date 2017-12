Tesla pracuje na elektrickém pick-upu. Musk už prozradil, kdy dorazí!

U americké automobilky Tesla je letos hodně živo. Na podzim pomalu odstartovala sériová výroba klíčového Modelu 3 , nejmenšího a nejlevnějšího auta v nabídce značky, aby firma v listopadu naznačila podobu hned dvou dalších chystaných novinek, náklaďáku Semi druhé generace sporťáku Roadster . Vedle toho značka pracuje i na dalších vozech, Modelu Y a pick-upu.

Šéf Tesly Elon Musk přitom na své oblíbené sociální síti Twitter po Vánocích odhalil pár detailů o připravovaném pick-upu, který je podle jeho dřívějších slov nutný na domácím americkém trhu.

napsal Muck v reakci na jednoho z fanoušků Tesly, který zažádal právě o pick-up s elektrickým pohonem.

I přes toto prohlášení je však zatím ve hvězdách, kdy se elektrického pick-upu dočkáme, protože ani Model Y nemá pevně stanovené datum premiéry. Na jaře Musk pouze prohlásil, že tento crossover dorazí nejdříve na konci 2019, spíše až v roce 2020. Prototyp auta bychom však mohli vidět už v příštím roce. Hlavní pozornost je totiž upřena na nákladní Teslu Semi, připravovanou pro rok 2019.

Připravovaný crossover o podobné velikosti jako Model 3 měl použít novou architekturu, nakonec však přece jen využije platformu z Modelu 3, aby přišel na trh rychleji. Musk každopádně nadále počítá s využitím méně kabelů, aby se zjednodušil výrobní proces tohoto automobilu.

Co se týče velikosti chystaného pick-upu, můžeme se těšit na typický americký full-size pick-up. Na dotaz fanynky, zda připravovaný pick-up od Tesly bude podobně velký jak Ford F-150, tedy nejprodávanější automobil v USA vůbec, Musk odpověděl:

Co to bude, šéf Tesly tajemně zatajil. Připomeňme ale při prezentaci elektrického náklaďáku zveřejněný nákres zmenšené Tesly Semi s korbou na zádi, která nese další pick-up. Z dřívějších prohlášení totiž vyplývá, že právě takhle by připravovaný pick-up mohl skutečně vypadat... Tak se nechme překvapit!